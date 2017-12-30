Günlük burç yorumları 30 Aralık Cumartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2017'nin son Cumartesi günü için özet günlük burç yorumları ve uzun burç yorumları bağlantısı haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 30 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları, 25-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 ARALIK

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 02:43 Ay- Chiron güçlendirici ve şifalı görünümü güç, huzur ve güven aşılayıcıdır. Kişisel değerleriniz başta olmak üzere, umutlarınız, kendinizde ve başkalarında kıymetli bulduğunuz güzelliklere sahip olmak, zayıflıklarınızı yenmek istersiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 02:43 Ay- Chiron olumlu görünümü, arkadaşlık ilişkileriniz başta olmak üzere, hedef olarak belirlediğiniz her konuda sağlam ve sağlıklı kararlar almaktan yana olduğunuzun göstergesidir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 02:43 Ay- Chiron görünümü, ailenizle olan ilişkinizi ve toplumsal hayatınızdaki yerinizi göz önüne alarak hareket etmenizi destekliyor. Kimseye belli etmesiniz de, siz paranın bir çok zayıflıkları örtücü etkisinin farkındasınız.