Günlük burç yorumları 30 Aralık Cumartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2017'nin son Cumartesi günü için özet günlük burç yorumları ve uzun burç yorumları bağlantısı haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 30 Aralık Cumartesi günlük burç yorumları, 25-31 Aralık haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 02:43 Ay- Chiron güçlendirici ve şifalı görünümü güç, huzur ve güven aşılayıcıdır. Kişisel değerleriniz başta olmak üzere, umutlarınız, kendinizde ve başkalarında kıymetli bulduğunuz güzelliklere sahip olmak, zayıflıklarınızı yenmek istersiniz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 02:43 Ay- Chiron olumlu görünümü, arkadaşlık ilişkileriniz başta olmak üzere, hedef olarak belirlediğiniz her konuda sağlam ve sağlıklı kararlar almaktan yana olduğunuzun göstergesidir.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 02:43 Ay- Chiron görünümü, ailenizle olan ilişkinizi ve toplumsal hayatınızdaki yerinizi göz önüne alarak hareket etmenizi destekliyor. Kimseye belli etmesiniz de, siz paranın bir çok zayıflıkları örtücü etkisinin farkındasınız.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 02:43 Ay- Chiron ılımlı görünümü, hem kendinize hem de başka insanlarla huzur dolu etkileşimde bulunmanızı sağlayıcıdır. Hayata dair olumlu dileklerde bulunabilirsiniz.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 02:43 Ay- Chiron şifalı görünümü, özel hayatınızla ilgili konular üzerinde düşünmenizi sağlıyor. Eğer hayat, umduğunuz gibi geçmiyorsa, hala bir şeyleri kafanızın içinde tam olarak oturtamıyorsak bu biraz da bizim ürkekliğimizden kaynaklanabilir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 02:43 Ay- Chiron destekleyici görünüm sayesinde, olgun tavırlarınızla dikkat çekersiniz. Kendinizin farkına varmanız ve neler yapmanız gerektiğini bilerek eylemlerde bulunmanız kolay olabilir.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 02:43 Ay- Chiron olumlu görünümü, sizi yakından ilgilendiren, uzun süredir aklınızı meşgul eden konular üzerinde moralinizi yükselticidir. Hedefiniz büyük bunu biliyoruz. Yorulmamak için gücünüzü en iyi şekilde toplamalısınız.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 02:43 Ay- Chiron olumlu yansıması, ilişkinizle alakalı problemlerin düzeltilmesi ve düzene sokulabilmesi anlamında şifalıdır. Zaten Ay-Boğa burcu geçişlerinde huzur ve güvenlik olgusu son derece önemlidir.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 02:43 Ay- Chiron olumlu görünümü huzur, emniyet ve güven olgularını baş tacımız yapıyor. Mantığınızı daha fazla ön planda tutarak, şikayetçi olduğunuz konular üzerinde düşünebilirsiniz ve güvencenizi önemseyebilirsiniz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 02:43 Ay- Chiron arasındaki şifalı görünümü, hem maddi-manevi hem de aşk hayatınızla ilgili konularda güven duygumuzu yükseltecek. Zayıf noktalarımızı şifalandıracak.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 02:43 Ay- Chiron olumlu görünümü, yüreğinizin derinliklerinde sadece size ait özel duyguların gündeme gelmesini sağlayıcıdır. Hayata bakış açımız çok önemli. Bazen en sevdiğimiz şeylerden vazgeçebiliyoruz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 02:43 Ay-Chiron arasındaki huzur ve güven verici olumlu görünüm, duygu dünyanızla alakalı konularda ise, inişli çıkışlı olan hislerinizi belirli bir noktaya odaklayarak mantıklı kararlar vermeniz mümkündür.
[
2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)
Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!
Günün en iğrenç haberi! Babanın öz kızına yaptıkları kan dondurdu!
Barzani ve Bağdat yönetiminden maaşlar için ilk adım
Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...
Sümela Manastırı'nda yeni bulunan şapel ilk kez görüntülendi
Hırsızlardan ilginç taktik! Yüzünde ayakkabı boyasıyla yakalandı
En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Az su tüketimi böbreklerde taş oluşmasına neden oluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum