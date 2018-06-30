Günlük burç yorumları: 30 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Ayın son gününde, 30 Haziran Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, 25-30 Haziran Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Ay-Merkür karşıtlığında, bir arkadaşınızla varsa çocuğunuzla veya partnerinizle aranızdaki iletişime dikkat edilmelidir. Siz içinizden geldiği gibi konuşursunuz. Fakat bu yanlış anlaşılmalara neden olabilir veya ummadığınız şekilde gelişen durumlar, hızlıca karar vermenizi gerektirebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ailevi konularda uyumlu davranmaya çalışmak pek kolay olmayabilir. Yaşanan bir takım olaylar, çelişkili durumlar, dengenizi bozabilir ve sizi gerginleştirebilir. Sürpriz gelişmeler, ister istemez kafa karıştırabilir. İradenizi ön planda tutarak durumları ele almakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Ay-Merkür karşıtlık etkisinde istenmeyen bazı sözler duyabilirsiniz. Ummadığınız şekilde gelişen durumlar sizi rahatsız edebilir. Ancak böyle bir durumda zekice manevralarda bulunarak durumu kurtarabilir, lehinize çevirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay-Merkür karşıtlığında, iyi düşünmeden, mali ve ruhsal durumunuzu gözden geçirmeden ani kararlar almamanızda yarar var. Özellikle hukuksal boyutta veya ilişki anlamındaki durumları bilinçli bir açıdan gözden geçirmeden harekete geçmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Ay-Uranüs görünüm etkisinde, partnerimizden beklediğimiz saygının, güvenin işaretçisidir. Bunları göremediğimizde canımız sıkılır. Güzel şeylere layık olduğumuzu düşünürüz. Değişim ve yenilik arzumuz bir hayli yükselir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay-Merkür karşıtlığı düşünmek dahi istemediğiniz ancak bir şekilde zorlandığınız konuların sizi yoracağını işaret ediyor. Hiç kimseyle konuşmak istemezsiniz. Kendi dünyanıza çekilerek düşünmeyi tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 07:36 Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, yeni olanı isteriz. Bize karşı açık ve net davranılmasını bekliyoruz. Bir haksızlıkla karşılaştığımızda tavır alırız. Çünkü artık yorgunuz. Ne olacaksa olsun, ne konuşulacaksa konuşulsun ama yeni bir sayfa açılsın istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Gelişmeler bizi tatmin etmediğinde, umduğumuz gibi olmadığında tepki gösteririz. Huzursuz olabiliriz. Bir yandan sorumluluklar can sıkar, diğer taraftan ilişkide sorunlar yaşanır. Bunların tümü, gün boyunca sizi rahatsız edebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Ay-Uranüs görünümü, yeni bir çevrede yaşama arzumuzu yükseltiyor. Elimizdeki olanaklar zorladığı için sıkılıyoruz. Maddi-manevi anlamda güvence elde ederek rahatlamak istiyoruz. Özgür olmak ihtiyacımız bu saatlerde bir hayli yoğun olacak. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay-Merkür karşıtlığı, parasal ve aşk hayatınızı birebir ilgilendiren konular üzerinde daha dikkatli olmanız gerekir. Bazen garip bir yalnızlığın üzerinize çöktüğünü düşünürsünüz. Kendi kendinize durumunuzu kurgularsınız. Eskiye dönmenin, o yanlışları bir daha yaşamanın iyi olmayacağını bilirsiniz. Ancak yeniye yer açamadığınız için, eskiyi ister istemez hatırlarsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay-Merkür karşıtlığı, ısrarcı olmanın, bencil düşünmenin, illa ben haklıyım diyerek konuşmanın, birlikteliğinizde gereksiz polemiklere neden olacağını unutmayalım. Özellikle karşı tarafın sizin üzerinizdeki etkisi bir hayli fazla. Onun kendinden bu denli emin oluşu hoş gibi dursa da, bugün sizin de onun üzerinizdeki etkiniz gayet olumlu. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay-Merkür karşıtlığı, halledilmesi gereken meselelerin görüşülmesinde aklınızı iyi kullanmanız gerektiğini gösteriyor. Her şeyi etraflıca ele alalım. Kimle konuşuyorsak iyi dinleyelim ki, zarar etmeyelim. Devamını okumak için tıklayınız
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