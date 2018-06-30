Günlük burç yorumları: 30 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Ayın son gününde, 30 Haziran Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, 25-30 Haziran Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... 2018 Temmuz ayı aylık burç yorumları İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 HAZİRAN Koç Günlük Burç Yorumu Ay-Merkür karşıtlığında, bir arkadaşınızla varsa çocuğunuzla veya partnerinizle aranızdaki iletişime dikkat edilmelidir. Siz içinizden geldiği gibi konuşursunuz. Fakat bu yanlış anlaşılmalara neden olabilir veya ummadığınız şekilde gelişen durumlar, hızlıca karar vermenizi gerektirebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Ailevi konularda uyumlu davranmaya çalışmak pek kolay olmayabilir. Yaşanan bir takım olaylar, çelişkili durumlar, dengenizi bozabilir ve sizi gerginleştirebilir. Sürpriz gelişmeler, ister istemez kafa karıştırabilir. İradenizi ön planda tutarak durumları ele almakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Ay-Merkür karşıtlık etkisinde istenmeyen bazı sözler duyabilirsiniz. Ummadığınız şekilde gelişen durumlar sizi rahatsız edebilir. Ancak böyle bir durumda zekice manevralarda bulunarak durumu kurtarabilir, lehinize çevirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Ay-Merkür karşıtlığında, iyi düşünmeden, mali ve ruhsal durumunuzu gözden geçirmeden ani kararlar almamanızda yarar var. Özellikle hukuksal boyutta veya ilişki anlamındaki durumları bilinçli bir açıdan gözden geçirmeden harekete geçmeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Ay-Uranüs görünüm etkisinde, partnerimizden beklediğimiz saygının, güvenin işaretçisidir. Bunları göremediğimizde canımız sıkılır. Güzel şeylere layık olduğumuzu düşünürüz. Değişim ve yenilik arzumuz bir hayli yükselir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Ay-Merkür karşıtlığı düşünmek dahi istemediğiniz ancak bir şekilde zorlandığınız konuların sizi yoracağını işaret ediyor. Hiç kimseyle konuşmak istemezsiniz. Kendi dünyanıza çekilerek düşünmeyi tercih edebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 07:36 Ay-Kova burcu seyir etkinliğinde, yeni olanı isteriz. Bize karşı açık ve net davranılmasını bekliyoruz. Bir haksızlıkla karşılaştığımızda tavır alırız. Çünkü artık yorgunuz. Ne olacaksa olsun, ne konuşulacaksa konuşulsun ama yeni bir sayfa açılsın istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Gelişmeler bizi tatmin etmediğinde, umduğumuz gibi olmadığında tepki gösteririz. Huzursuz olabiliriz. Bir yandan sorumluluklar can sıkar, diğer taraftan ilişkide sorunlar yaşanır. Bunların tümü, gün boyunca sizi rahatsız edebilir. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Ay-Uranüs görünümü, yeni bir çevrede yaşama arzumuzu yükseltiyor. Elimizdeki olanaklar zorladığı için sıkılıyoruz. Maddi-manevi anlamda güvence elde ederek rahatlamak istiyoruz. Özgür olmak ihtiyacımız bu saatlerde bir hayli yoğun olacak. Devamını okumak için tıklayınız