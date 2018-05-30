HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 06:55 | Son Güncelleme

30 Mayıs Çarşamba günü İrem Su, günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

30 Mayıs Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 MAYIS ÇARŞAMBA

Koç Günlük Burç Yorumu

Çevrenizle bağlantınız güçleniyor. Aşk hayatınızı aktif hale getiren bu görünüm, yeni biriyle tanışmanız anlamına gelir. Buluşabilir, güzel bir zaman geçirebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlarla birlikte güzel zaman geçirirsiniz. Kısa bir gezi, spor, sanat, oyun oynamak, aktiviteler için bu görünüm gayet idealdir.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Siz yeteneklerinizi aileniz veya bizzat kendiniz adına öne sürerek başarılı olabilirsiniz. İçinizdeki yaratıcı gücü açığa çıkartan bu görünüm size cesaret ve kendinizi olumlu şekilde ifade etmenizde destek veriyor.

İkizler Günlük Burç Yorumu

İlişkinizle ilgili her türlü konuda dengeli davranmak, paylaşımdan yana olmak, ortaklık bilinci içinde sorunları çözmeye çalışmak gayet mantıklıdır. Siz yeteneklerinizi dışarıda sergileyerek başarılı çalışmalara imza atabilirsiniz.

21-31 Mayıs haftalık burç yorumları21-31 Mayıs haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Duygularımız gelgitli olabilir. Bir yandan her şeyi eleştirirsiniz, diğer taraftan rahat davranmaya çalışırsınız. Ancak bazı meseleler kafanızı kurcalar. Böyle hisler duyduğunuzda sakin bir şekilde olan bitene bakınız. Belki de bir şeyleri gözünüzde fazla büyütüyorsunuzdur.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Siz dışarıyla bağlantıda kalmalı ve kendinizi ifade etmelisiniz. Buna gönüllü olursanız, başta grup faaliyetleri olmak üzere her alanda bilgi ve tecrübenizle adınızdan söz ettirirsiniz. Kendinize güvenecek ve cesaretle öne atılacaksınız.

Başak Günlük Burç Yorumu

Fırsatlar, sizin işinize ne kadar önem verdiğiniz ve kendinizi ne kadar geliştirmek istediğinize göre değişecektir. İletişim son derece önemli olacaktır. Başkalarıyla kurulan diyalog ve görüşmeler size fayda getiricidir.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Çevremizin bize karşı tavırlarına dikkat edeceğiz. Laf söz fazla olabilir. Bir takım meseleler sizi rahatsız edebilir. Kimsenin size karışmasından hoşlanmazsınız. Yazdıklarınıza veya size söylenenlere iyice bakınız, tam olarak anlayınız ve tedbirli davranınız.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Miras, vergi ödemeleri, prim, komisyon, nafaka, kredi ve yatırımla ilgili işlerinizi çıkarlarınıza uygun şekilde halletmenizde size yardımcıdır. Eğer önemli bir iş veya özel projeniz için paraya ihtiyacınız varsa, bu görünüm karşınıza çeşitli fırsatların ve desteklerin çıkmasında etkili olur.

Yay Günlük Burç Yorumu

Mevcut ilişkimizle ilgili evlilik veya boşanma gibi kararları doğru şekilde vermemizde yardımcı oluyor. Her şeyi tüm ayrıntısıyla ele alacağız. Kimi Yaylar yabancı bir ülke vatandaşıyla veya yabancı ülkede çalışan, okuyan biriyle evliliği düşünebilirler.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Birçok konuda duygularımızı dışa yansıtmak yerine kendi içimize atarız. Belki güvendiğimiz kişilerle konuşuruz bunları. Ancak yine de, tam olarak anlatmakta zorlanırız. Bir şeyler canımızı sıkar ama gizleriz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Yapılacakları tekrar kontrol etmek yararlı olur. Gözden kaçan noktalar veya aceleyle verilen kararlar sonrasında bizi zorlayabilir. Onun için lütfen, sakin bir şekilde olan bitene bakmadan hareket etmeyiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Yeni bir yere taşınabilirsiniz. Yaz dönemi için bir ev kiralayabilir veya satın alabilirsiniz. İletişim, haberleşme, güzellik, bakım, sağlık, rehberliğe dayalı bir meslek sahibi olabilirsiniz. Beden ve ruh sağlığınıza iyi gelecek tedavi ve yöntemlerle form tutabilirsiniz.

PARTNERSahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...Sahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...
Dev adım! Denizaltılara yerli sonarDev adım! Denizaltılara yerli sonar
Genç kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı/FotoğrafGenç kadına çarpıp kaçan sürücü yakalandı/Fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dev adım! Denizaltılara yerli sonar

Dev adım! Denizaltılara yerli sonar

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Tunceli'de gri listedeki PKK'lı terörist Mustafa Şeker öldürüldü

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.