Günlük burç yorumları: 30 Nisan'da Akrep burcunda Dolunay etkisi! İşte İrem Su'dan günlük burç yorumları

30 Nisan Pazartesi günü ve yeni hafta için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile bugün dolunayın burçlar üzerindeki etkisi ile ilgili yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-30 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 NİSAN PAZARTESİ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, kendi kazancımız dışında kaynaklara yönelme ve onlardan yararlanma arzumuzu işaret ediyor. Düşük faizli bir kredi çekmek, bize destek verecek kişilerle bağlantı kurmak şeklinde bir hedefin göstergesidir. Vermekten ziyade almaya dönük bir istektir. Karşı cinsi etkilemek, cinselliğimizi kullanarak onu kendimize bağlamak arzusu yoğundur. Kaybetmeyi göze alamayız. Kazanmak için elimizden geleni yaparız. Fakat bu Dolunayda, işler umduğumuz gibi gitmeyebilir. Bu riski göz önüne almak lazım. Bize destek vermeyebilir, aksine bizden talepte bulunabilirler. Elimize geçeni bölüşmemiz söylenebilir. Sevgilimizi etkilemek kolay olmayabilir. Onun için biz önce kendi başımızın çaresine bakmalıyız. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar, 30 Nisan saat 03:58 karşıt burcunuz Akrepte oluşacak Dolunay, eş veya iş ortaklarınızdan destek bulmak, maddi-manevi anlamda arzu edilene kavuşmak arzunuzun işaretçisidir. Bekar Boğalar için bu hali vakti yerinde biriyle evlenmek isteğidir. Evli Boğaların eşleri vasıtasıyla elde etmek istedikleri, para ve güç tutkusudur. Refah yaşamak, tek başınıza değil, birlikte olduğunuzu hissetmek isteği bu Dolunayda yükselir. Ancak sorunlu bir ilişkiniz, iş ortaklığınız varsa, aradığınızı bulmak zorlaşır. Ev sahibi olmak, aileyle ilgili konular bu Dolunayda önemli olacak. Önce bunları halletmeniz gerekiyor.

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, kendi kabuğumuz içinde suya sabuna dokunmadan güvende yaşamanın, olanı olduğu haliyle kabul ederek kendimize acımanın, mücadeleden kaçmanın, büyümek, gelişmek varken, yerinde saymanın yanlışlığını vurguluyor. Bunu yapıyorsun demiyorum. Ancak bu Dolunayda böyle bir bakış açısının hatalı olacağını söylemeliyim. Profesyonel davranmak gerekiyor. Birileri destek olmayabilir hatta menfaatleri için sizi zor durumda bırakabilir. İş hayatının kendi içindeki karmaşası, dünyanın halleri sizi yorabilir. Bunlar hayatın içinde görülün şeylerdir. Siz bu Dolunayda, kendinizi psikolojik ve bedensel anlamda toparlamanız gerektiğini hissedeceksiniz veya biliyorsunuz ama ihmal ediyorsunuz. Bunu yapmamalısınız. 30 Nisan Akrep burcunda Dolunay! Probleme değil çözümüne odaklan 23 - 30 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, kendi iç derinliklerinizle temasınızı sağlarken, güven duygusunu dışarıda aramak yerine, kendinizde bulmanızı işaret ediyor. Aşk ile yaptığınız her şey, önem verdiğiniz her insan, bu ister sevgili, ister çocuk, ister işiniz olsun, gelişim ve büyümeleri için çabalıyorsunuz. Dışarıda mücadele verirken, gücünüzü test eden meseleler olabilir. Bunlar sizi yıldırmasın. Çünkü insan eğer isterse yapamayacağı bir şey yoktur. Ancak sürekli bir şeyleri didiklemek, korkmak, kaybedeceğim diye kendinize yüklenmek yanlıştır. Bilakis İnancımız, ideallerimiz, hedeflerimiz önemli.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, odak noktanızı aileniz, yuvanız ve güven olgularında topluyor ve aynı zamanda iş hayatınız, dış dünya ile maddi-manevi bağlantınızı test ediyor. Bunlar kolay değil belki ama altından kalkılmayacak meseleler de değil. Öncelikle aileye ait taşınmazlar (mal, mülk v.b) bunların gelirleri, satışı veya düzenlenmesi, pay edilmesi konuları gündemde yer alacak. Ancak kişisel çıkarlardan ziyade, aileyi ilgilendirici tarafına önem vermek gerekecek. Kısaca ben şunu alırım, onlar bunu alır hesabı tutmayabilir. Birlikte hareket etmek, ortaklaşa düşünmek zorunluluğu var. Kendinizi merkeze koymak isterken, birileri biz de varız diyebilir. Aileyle alakalı konularda içe yönelik bir büyüme gerçekleşebilir. Düşündüğünüz bir plan veya proje birkaç ay sonra veya daha uzun bir süre içinde halledilir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, ilginizi sadece dışarıyla bağlantılı değil, yakın çevreniz, eğitim, iş girişimi, iletişim, yeteneklerinize çeviriyor. Şimdi parasal anlamda güç ve kuvvet elde etmek için değişen şartların farkında olmak lazımdır. Sizin gibi düşünmeyen, farklı beklentileri olan kişilerle iletişiminizi güçlendirmeniz gerekir. Eğer çıkarlarınızı korumak istiyorsanız, başkalarını da dinlemek, anlamak zorundasınız. Bu sizin rehberlik, danışmanlık, mistik faaliyetler, algılama yönünde fayda sağlar. Bir yandan paranızı kazanırsınız diğer taraftan başkalarına yol gösterirsiniz. Sadece kendinize değil, diğerlerini de destek olursunuz. Kişisel olarak gururlusunuz ancak dış dünya bunu önemsemeyebilir, daha fazla çabalamak gerekir. Boş gurur zamanı değil.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, doğru yatırım ve bütçe dengesinin önemini vurguluyor. Harcamalara dikkat etmemizde yarar var. Eğer bir iş düşünüyorsak veya bir projemiz varsa bunun risk taşımaması gerekir. Sözgelimi ev satın almak, kiralamak, paramızı ilerisi adına değerlendirmek amaçlı kararlar mutlaka gözden geçirilmeli, artı ve eksilerine bakılmalıdır. Öyle hesapsız alışverişler yapılmamalıdır. Kredi kartlarına yüklenmek yanlış olur. Kaçırılmaz fırsat gibi gözükür ancak bedelinden pahalıya gelir. Merak etmeyin. Parasal büyük bir kriz yaşamazsınız ama gereğinden fazla harcama yapar, sonra ne oldu diye hayıflanırsınız. Biz önlem alalım da gerisi kolay. Mars, bu Dolunayın yöneticisi olarak Oğlak burcunda ilerleyecek. Ailevi konularda sorumluluk ve görevler ağır basabilir. Ciddiyet ve disiplin gerekir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler, 30 Nisan saat 03:58 burcunuzda oluşacak Dolunay, ilişkinizle ilgili karar, iş hayatınızla ilgili meseleler, aşk hayatınız, finansal konular olmak üzere epeyce etkilidir. Jüpiter burcunuzda gerilediği için, Temmuz ayına kadar tabii ki dikkatli olacağız. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi gelelim bu Dolunaya. Evlilik gibi önemli bir kararın mutlaka iyi düşünülmesi gerekiyor. Sizin tutkularınız, arzularınız, ideallerinizle ilgili konularda ne yaptığınızı, nasıl bir tercihte bulunmanız gerektiğini tespit etmeniz lazım. Böylece ne yararlı, ne yararsız olur bilinçli şekilde düzenlersiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, sizi kısıtlayan, dış dünyadan izole eden her şeye karşı güçlü olma hırsı verir. Ancak bu güç ve hırs arzusu bazen olmayacak işlere, gizli ve saklı riskli yollara sizi yöneltmesin. Jüpiterin-Akrep burcundaki geri hareketi, bazen insana öyle hırs verir ki, sırf kazanmak adına yanlışlara sürükler. Tabii ki her Yay burcu böyle bir yola girmeyecektir. Kimi Yaylar bu Dolunayda güce kavuşmak amaçlı yararlı ve başkalarına destek olucu rehberliğe yönelirler. Doğru tercihler için derinlikli gözden geçirmelerde bulunur, içsel anlamda kendini arındırır, yeniler, gücünü kanıtlamak için çalışır, araştırır, çabalar. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar, 30 Nisan saat 03:58 Akrep burcunda oluşacak Dolunay, sadece kendiniz adına değil, bağlı bulunduğunuz grup, dernek, kişi ve alanlarda güçlü olma arzunuz ve tutkunuzu yükseltiyor. Zaten böyle bakılmasında yarar var. Çünkü kişisel olarak insan kendi dünyasında bir şeylerin arayışına girer, güce kavuşmak için her yolu dener, mücadele eder. Ancak bir toplumda yaşıyoruz. Başkalarıyla güçlü ilişkiler, ortaklıklar kurmak size daha fazla kazandırır. Burada önemli olan, hedef bilinciyle hareket etmenizdir. Sadece para kazanmak, sadece güce sahip olmak ve insanları etkilemek değil, başkalarının da hayatınızdaki öneminin farkında olmanızdır. Jüpiter-Akrep burcunda geriliyor. Bizim de araştırma, öğrenme, yatırım, ortaklaşa çalışma gibi konuları gözden geçirmemiz gerekiyor. Tam olarak bir karar vermek için Temmuz sonrası gayet olumlu.