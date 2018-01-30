Günlük burç yorumları 30 Ocak Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

30 Ocak Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Tedirginliklerimizi, korku ve endişelerimizi biraz olsun geride bırakmaya çalışalım. Güven duygumuzu asla kaybetmeden bu zamana bakmakta yarar var. Evimiz, ailemizle yakından alakalı konular üzerinde daha hassas davranabiliriz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ben sadece işe güce kendini vermiş biri miyim, İstediğim gibi yaşıyor muyum, mutlu muyum, uzun vadeli bir gelecek için neler yapıyorum. Bunların cevabı, hem dışarıda hem içeride dengeli bir yaşam kurmanızı, kendinizi yeniden tanımlamanızı sağlayacaktır.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Saat 13:47 Ay-Uranüs görünümü, finansal durum, kazanç, hedefleriniz, aşk hayatınız ile alakalı konularda bir hayli hassas düşünmeniz mümkündür. Kişi bir an önce rahat ve huzura kavuşmak için, güvende olmak adına büyük bir istek duyabilir.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Kazanmak, kazandığıyla mutlu olmak, har vurup harman savurmamak, geleceği inşa etmek için kararlı olmak lazım. Bugün kendinize sorular sorun. Ne yapmak istiyorsunuz, kimler sizi yoruyor, neler endişe veriyor. Bunların kaynağına inerek dengeli bir yaşam için maddi-manevi ihtiyaçlarınızı belirlemeli, yolunuzu çizmelisiniz.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Saat 19:41-21:54 arasında boşluk etkisindeyiz. duygusal düşünebilirsiniz. Kırılgan, endişeli, sevdiklerinizin en ufak bir ters sözünü kaldıramazsınız. Eğer son günlerde bir şeyler sizi tedirgin ettiyse hassasiyetiniz daha yüksek olur. Ailemiz, çocuklar, para, iş v.b konular üzerinde bir hayli durabiliriz.
Başak Günlük Burç Yorumu
Eğer başa çıkamadığınız bir takım meseleler varsa, bir yandan tepki göstermek istersiniz diğer yandan susmayı tercih edebilirsiniz. Bu iki farklı ruh halinizi doğal karşılamak gerekiyor.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Saat 13:47 Ay-Uranüs görünüm etkisinde, ilişkiniz, girişimleriniz, aile hayatınız ve mesleki konularda hassasiyetiniz gayet yüksek. Bunların yerli yerine oturması, sağlamlaştırılması gerektiğini düşünmektesiniz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Mümkünse, ılımlı şekilde konuşalım. Ancak bir tartışmaya yol açacaksa kendimizi boşluk süresince üzmeyelim. Bu süre içinde, güven vermeyen her şey sizde tedirginlik yaratabilir. Birileri hassasiyetinizi anlamadığında kızabilirsiniz. Genelde ailevi konular üzerinde bir hayli durabiliriz.
Yay Günlük Burç Yorumu
Bir meydan okuma veya size karşı ters bir şey yapılması halinde doğal olarak sınırlarınızı korumak istersiniz. Kararlarınızı kendiniz vermek ve hiçbir terslikle karşılaşmadan uygulamak istersiniz. Yönetilmekten, yönlendirilmekten hiç hoşlanmazsınız.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ekonomik yönden tam bir bağımsızlık için, gelir geçer olana değil, uzun vadeli olan işlere yönelmeliyiz. Siz kendi değerinize sahip çıkmazsanız, başkaları bunu sizin yerinize yapmaz. Para kazanmak, düzenli bir gelire sahip olmak, fırsatları iyi kollamak gerekiyor. Yoksa kısır bir döngü içinde, belli standartta yaşamayı sürdürürüz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Çevrenizdeki insanlar hayata olumlu bakan kişilerse, kendinizi huzurlu hissedersiniz. Pozitif düşünen insanlarla olmak hoşunuza gider. Ailevi meseleler üzerinde hassasiyet gösterebilirsiniz. Hayatınızdaki tüm gerekli, gereksizleri ayırmak ve boşu boşuna zaman kaybetmek istemezsiniz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Saat 21:54 itibariyle Ay-Aslan burcunda ilerleyecek. Hayata yaklaşım biçimimiz, ya olanı olduğu haliyle kabul etmek veya zorlukların üstesinden gelebilmek şeklindedir. Benim tavsiyem kendinize güvenmenizdir. Bu sizi başkalarının ezmesinden, iyi niyetinizi kullanmasından korur.
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