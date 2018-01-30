Günlük burç yorumları 30 Ocak Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

30 Ocak Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 Ocak Salı Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Tedirginliklerimizi, korku ve endişelerimizi biraz olsun geride bırakmaya çalışalım. Güven duygumuzu asla kaybetmeden bu zamana bakmakta yarar var. Evimiz, ailemizle yakından alakalı konular üzerinde daha hassas davranabiliriz. Boğa Günlük Burç Yorumu Ben sadece işe güce kendini vermiş biri miyim, İstediğim gibi yaşıyor muyum, mutlu muyum, uzun vadeli bir gelecek için neler yapıyorum. Bunların cevabı, hem dışarıda hem içeride dengeli bir yaşam kurmanızı, kendinizi yeniden tanımlamanızı sağlayacaktır. İkizler Günlük Burç Yorumu Saat 13:47 Ay-Uranüs görünümü, finansal durum, kazanç, hedefleriniz, aşk hayatınız ile alakalı konularda bir hayli hassas düşünmeniz mümkündür. Kişi bir an önce rahat ve huzura kavuşmak için, güvende olmak adına büyük bir istek duyabilir.

Yengeç Günlük Burç Yorumu Kazanmak, kazandığıyla mutlu olmak, har vurup harman savurmamak, geleceği inşa etmek için kararlı olmak lazım. Bugün kendinize sorular sorun. Ne yapmak istiyorsunuz, kimler sizi yoruyor, neler endişe veriyor. Bunların kaynağına inerek dengeli bir yaşam için maddi-manevi ihtiyaçlarınızı belirlemeli, yolunuzu çizmelisiniz. Aslan Günlük Burç Yorumu Saat 19:41-21:54 arasında boşluk etkisindeyiz. duygusal düşünebilirsiniz. Kırılgan, endişeli, sevdiklerinizin en ufak bir ters sözünü kaldıramazsınız. Eğer son günlerde bir şeyler sizi tedirgin ettiyse hassasiyetiniz daha yüksek olur. Ailemiz, çocuklar, para, iş v.b konular üzerinde bir hayli durabiliriz. Başak Günlük Burç Yorumu Eğer başa çıkamadığınız bir takım meseleler varsa, bir yandan tepki göstermek istersiniz diğer yandan susmayı tercih edebilirsiniz. Bu iki farklı ruh halinizi doğal karşılamak gerekiyor. Terazi Günlük Burç Yorumu Saat 13:47 Ay-Uranüs görünüm etkisinde, ilişkiniz, girişimleriniz, aile hayatınız ve mesleki konularda hassasiyetiniz gayet yüksek. Bunların yerli yerine oturması, sağlamlaştırılması gerektiğini düşünmektesiniz.