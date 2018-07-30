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Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

30 Temmuz Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumlar

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Haftaiçinin son günü yani 30 Temmuz Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 02:28 Ay-Balık burcu ilerleyişi, hayatın güzelliğini, anlam ve önemini ruhsal anlamda vurgulayıcıdır. Engin duygularımız, koruyucu ve olumlu bir duygusal hassasiyet içinde birbiriyle harmanlanır. Böylesi bir görünüm güçlü bir sinerjinin ruhumuzda oluşması anlamına gelir ki, hakikaten son derece rahatlatıcıdır. İç derinliklerimizle temasa geçmemizi sağlar. Bu enerji sayesinde ayrılıklar ortadan kalkar, küslükler son bulur. Kırgınlıklarımız bir müddetliğine bile olsa kaybolur gider. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 02:28 Ay-Balık burcu ilerleyişi, hoş duygular hissetmemizi sağlayan bu olumlu enerji, hem ilerisi adına umutlanmamızı hem de dostluk kavramları üzerinde düşünmemizi sağlayıcıdır. Birleştirici bir yansıma yaratır. Bu enerji sayesinde sorunlar varsa unutulur ve kırgınlıklar tedavi edilmeye çalışılır. Yalnız olanlar kendi içlerinde hüzün taşısalar da, bu enerji sayesinde umutlarını tekrar filizlendirmeyi başarabilirler. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 02:28 itibariyle Balık burcunda ilerleyecek Ay, hayata pozitif bakmamızı sağlıyor. Toplum içindeki yerimiz, ailemizle olan irtibatımız, büyüklerimizle olan sevgi alışverişimiz ön plana çıkıyor. Değerlerimizin hayatımızdaki yerini, onlara olan sevgi ve saygımızı bu görünümün yüceliği sayesinde bir kez daha tescil ediyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 02:28 Ay-Balık burcu ilerleyişi, yaşamın güzellikleri, şefkat ve empati duygumuz, can dostlarımız ve bizi mutlu eden her şeyi kendi içimizde bir araya getirişimizin işareti olarak önem taşıyor. Durumları hassasiyet içinde ele alıyoruz. Ancak bu hassasiyet incelikli düşünmemiz nedeniyledir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 02:28 Ay-Balık burcu seyir etkinliğinde, birlik ve bütünlük duygusunun sizi nasıl rahatlatacağını, yalnızlık duygunuzu ortadan kaldıracağını düşündüren bu enerji, aile birliğinin önemini bir kez daha vurguluyor. Sevdiklerimizle bir arada olmak bizi oldukça mutlu edebilir. Sevdiğimizle el ele yol almak arzumuz büyüyebilir. Bize destek veren ve sevgiyle yanaşan kişileri hayatımızda görmek isteriz. Değerlerimiz gözümüzde yücelir ancak kayıplarımız da bir o kadar hassaslaştırabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 02:28 Ay-Balık burcu geçişi, sevginin önemini vurguluyor. Aşkı tenimizde, ruhumuzda ve dört bir yanımızda görme arzumuz büyüyor. Bir insana güvenmenin, sevgiyle büyümenin ne kadar özel bir duygu olduğunu düşünüyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 02:28 Ay-Balık burcu seyri hayatın zorluklarıyla mücadele etmemizde bizi kucaklayan bir enerjidir. Ruhumuzu sakinleştirir, farklı bir açıdan duruma bakmamızı sağlar. Saat 07:33 Ay-Uranüs görünümü, sevdiklerimize karşı aşırı duyarlılığımızın işaretçisidir. Destek veririz, sağlıklı olalım, huzurlu yaşayalım isteriz. Maddi açıdan güçlü olmayı istememizin nedeni de budur. Yardımcı olayım, kendim de rahatlayayım diye düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 02:28 Ay-Balık burcu ilerleyişi, sevginin ne kadar büyük bir güç olduğunu, yüreğimizin derinliklerinde hissetmemizi sağlıyor. Ayrıca bağımlısı olduğumuz şeylerin bazen bizi ne kadar yorduğunu düşünmemizde de etkili oluyor. Güzellikleri düşünüyor, olumlu dilekler içinde karşılıyoruz günü. İstiyoruz ki, ayrılık dargınlık uzlaşmazlık ve kötülükler olmasın. İnsanlar sevgi içinde yaşasınlar. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 02:28 Ay-Balık burcu ilerleyişi, zorlukları olsa da hayatı sevgiyle kucaklamamızı sağlayan bu enerji, ailemizde kaybettiğimiz insanları hatırlamamızı sağlıyor. Mazi gözlerimizin önünden bir film gibi geçiyor ve biz her karede yeniden o günleri anımsıyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 02:28 Ay-Balık burcu ilerleyişi, çevremizle olan sıcak münasebetimizi arttıran bu enerji, hoşgörülü yaklaşımlarımızla insanları etkilememizi de sağlamakta. Duygularımızı sözle ve şefkatli tavırlarımızla karşımızdakine hissettirmeye çalışabiliriz. Sakinlik ve huzur arzumuz da oldukça yoğun. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 02:28 Ay-Balık burcu ilerleyişi, bizim için önemi olan insanlara elimizden geldiğince destek vermeye çalışacağımız gün boyu toplumsal konularda fazlasıyla duyarlıyız. Bir dünya vatandaşı olduğumuzu düşünüyoruz. Her anlamda dostluk, inanç, saygı ve sevgi ilkesini benimseyerek bunların tekine bile zarar gelmemesi için çaba sarf edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 02:28 Ay, burcunuzda ilerlerken, sevgi olgusunu fazlasıyla güçlendiriyor. Birlik-beraberlik arzumuz ön planda. -Her şeye rağmen hayat güzel dememizi sağlıyor. İnancımızı yükselterek aldığımız her nefesin ne kadar kıymetli olduğunu anlamamızı sağlayan bu enerjinin ruhumuzu okşamasına izin verelim. Devamını okumak için tıklayınız

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