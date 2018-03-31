Günlük burç yorumları: 31 Mart Cumartesi dolunay Terazi Burcu'nda! (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

31 Mart Cumartesi günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İremSu 31 Mart saat 15:37'de Terazi burcunda oluşacak Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkilerini yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 26-31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ 31 MART CUMARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu Terazi burcunda oluşacak Dolunay, her ne kadar bir ikilemin göstergesi olsa da, yönetici Venüsün bugün Boğa burcunda seyrine başlaması ilişkide sorunların güven-saygı-sevgi çerçevesinde çözülmesini sağlayabilir. Belki de sizin varlığınız, eşiniz için her anlamda değer taşıdığı için tartışmadan uzak durabilir. Siz de aynı şekildi buna gönüllü olabilirsiniz. Boğa Günlük Burç Yorumu Terazi burcunda oluşacak Dolunay, sağlıklı-verimli bir hayat sürmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlamamızda ışık oluyor bize. Bedenimiz, beslenme düzenimiz, ufak tefek şikayetlerimiz veya uzun süredir devam eden rahatsızlığımız, bütün bunlara eğilmek gerekiyor. İş ortamındaki ilişkilerimiz, başkalarının bizden beklentilerine karşılık bizim isteklerimiz bu Dolunayda önemli. İkizler Günlük Burç Yorumu Terazi burcunda oluşacak Dolunayda, liderlik arzumuz, isteklerimizi elde etmek ve bildiğimiz gibi ilerlemek ihtiyacımız bir hayli yoğun. İşlerimizi, plan ve projelerimizi yürürlüğe koymak, başkalarını etkilemek, cesaretle yol almak niyetindeyiz. Ancak bizi durduran, bekleten bir şeyler var. Sözgelimi aşk hayatımızda nazik, uyumlu, adil olmak durumundayız. Kendimize dönük düşünürken, başkasının bize ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Tek başına hareket etmek isterken, eşimizi-partnerimizi-çocuğumuzu ihmal edemiyoruz.

Terazi burcunda Dolunay ve etkileri! Bakın burcunuz nasıl etkilenecek... 26-31 Mart haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Terazi burcunda oluşacak Dolunay, dış dünyanın tuhaf oyunları, rekabeti ve zorluklarıyla mücadele isteğimizi körüklese de, biz kendi içimizdeki huzuru, dinginliği, sevgiyi, uzlaşıyı sağlam tutmamız gerekiyor. Evet ileri atılmak, kendimizi göstermek veya hakkımızı yiyen sistem veya kişilere karşı gerekeni yapmak istiyoruz. Fakat bu sinir, öfke en çok bize zarar verir, bunu da bilmeliyiz. Yeni bir girişim veya iş arayışında olabiliriz. Aslan Günlük Burç Yorumu Terazi burcunda oluşacak Dolunay, uluslararası çalışmalar, yeni projeler ve tüm yeni girişimlerin, uzaklara gitmenin, başka şehirde yaşamanın, hakkımız olanı alma arzumuzun işaretçisi olsa da, bir şeyler bizi şu andaki mevcut alanda tutabilir. Bu yakınlarımızdan ayrılamama veya alıştığımız düzeni bırakamama şeklinde olabilir. Bir nedenle dururuz, bekleriz, anlamaya çalışırız. Bu mecburiyetten veya bir şeyler tam olgunlaşmadığı için olabilir. Başak Günlük Burç Yorumu Terazi burcunda oluşacak Dolunay, başkalarından talep ettiğimiz krediler veya arzu ettiğimiz desteklere karşılık, bizim kimseye tam olarak güvenmeden hesabımızı bilmemiz gerektiğini vurguluyor. Bu durumu olumsuz değerlendirmeyin. Sadece biraz durup şartlara bakmak gerekiyor. Evet istekliyiz, arzuluyuz, aceleciyiz ve hesap kitap yapıyoruz. Fakat evdeki hesap çarşıya uymaz sözünü de unutmamalıyız. Kaldı ki, Merkür-Koç burcunda geriliyor. Bize tekrar düşün, tekrar bir bak, bekle ve sabırlı ol diyor. Bu kolay değil belki ama hayırlı olsun demek de gerekiyor.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları 2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler, 31 Mart saat 15:37 burcunuzda oluşacak Dolunay, ilişkide sevgi-saygı-güven anlayışının ne kadar güçlü olduğu gerçeğine göre anlam kazanacaktır. Sorunlu bir ilişkide karşı tarafın kendi istekleri, arzuları ve hakimiyet dürtüsü bir hayli fazla. Buna karşılık biz, doğal yapımız gereği uzlaşmaya, bir şekilde bu zorlu ilişkiden kurtulmaya bakıyoruz. Aslında kendimizi belki çok önce yaptığımız bir hatalı seçimin imtihanını yaşıyoruz. İyi anlamak gerekiyor. Öyle bir dengeli olmak ve öylesine bilinçli bakmak lazım ki, şu badireyi atlatalım. Bu bir evlilik kararı da olabilir. Akrep Günlük Burç Yorumu Terazi burcunda oluşacak Dolunay, günlük yaşamda veya çalışma hayatında, düşündüğümüz girişimlerin, yeni projelerin, sağlığımızı ilgilendiren şikayetlerin düzenlenmesi isteğimizi işaret ediyor. Belki de sistem bizim işlerimize öncelik vermemizi, şartlara uymamızı, tüm gücümüzü ortaya koymamızı bekliyor. Ancak bizim fiziksel ve bedensel olarak kendimize dikkat etmemiz gerekebilir. Bizden birileri beklerken, biz onlardan talepte bulunabiliriz.

Yay Günlük Burç Yorumu Terazi burcunda oluşacak Dolunay, sizi aşkta çok daha hevesli kılıyor. İstek ve arzularınızı aşkın tensel ve ruhsal enginlerinde doyurma ihtiyacı bir hayli yüksek. Aşkın meyvesi çocuklarınız da kıymetli. Kendinizi ve önceliklerinizi bilerek, öne atılmaya, elde etmeye açıksınız. Size ait olduğunu düşündüğünüz her şey için elinizden geleni yaparsınız. Ancak bu Dolunayda başkalarının da sizden beklentileri var. Kendi dünyanız ve diğerleriyle paylaştıklarınız. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Terazi burcunda oluşacak Dolunay, evimiz-ailemizle ilgili konulara bir hayli istekli olmamızın işaretçisidir. Ancak iş hayatı ve toplumla birebir ilişkimiz de aynı şekilde önem taşır. Evimiz içindeki koşturmaca bir hayli yoğun olduğu için, bir yandan bunları düzene koymaya çalışırız, diğer taraftan işimize gücümüze bakarız. Bu bir taşınma, ev içinde bir tadilat, değişim, yenilik olabilir. Evinizi kaleniz gibi korursunuz. Orada tek hakim kişi olmak istersiniz. Kova Günlük Burç Yorumu