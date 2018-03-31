HABER

Günlük burç yorumları: 31 Mart Cumartesi dolunay Terazi Burcu'nda! (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 08:01 | Son Güncelleme

31 Mart Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Bugün Terazi burcunda oluşacak olan dolunayın burçlara nasıl etkisi olacak? Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? İrem Su'nun günlük burç yorumları ile sizleri neler bekliyor fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 26-31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 31 Mart Cumartesi dolunay Terazi Burcu'nda! (İrem Su'dan günlük burç yorumları)

31 Mart Cumartesi günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İremSu 31 Mart saat 15:37'de Terazi burcunda oluşacak Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkilerini yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 26-31 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

31 MART CUMARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Terazi burcunda oluşacak Dolunay, her ne kadar bir ikilemin göstergesi olsa da, yönetici Venüsün bugün Boğa burcunda seyrine başlaması ilişkide sorunların güven-saygı-sevgi çerçevesinde çözülmesini sağlayabilir. Belki de sizin varlığınız, eşiniz için her anlamda değer taşıdığı için tartışmadan uzak durabilir. Siz de aynı şekildi buna gönüllü olabilirsiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Terazi burcunda oluşacak Dolunay, sağlıklı-verimli bir hayat sürmenin ne kadar kıymetli olduğunu anlamamızda ışık oluyor bize. Bedenimiz, beslenme düzenimiz, ufak tefek şikayetlerimiz veya uzun süredir devam eden rahatsızlığımız, bütün bunlara eğilmek gerekiyor. İş ortamındaki ilişkilerimiz, başkalarının bizden beklentilerine karşılık bizim isteklerimiz bu Dolunayda önemli.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Terazi burcunda oluşacak Dolunayda, liderlik arzumuz, isteklerimizi elde etmek ve bildiğimiz gibi ilerlemek ihtiyacımız bir hayli yoğun. İşlerimizi, plan ve projelerimizi yürürlüğe koymak, başkalarını etkilemek, cesaretle yol almak niyetindeyiz. Ancak bizi durduran, bekleten bir şeyler var. Sözgelimi aşk hayatımızda nazik, uyumlu, adil olmak durumundayız. Kendimize dönük düşünürken, başkasının bize ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Tek başına hareket etmek isterken, eşimizi-partnerimizi-çocuğumuzu ihmal edemiyoruz.

Terazi burcunda Dolunay ve etkileri! Bakın burcunuz nasıl etkilenecek...Terazi burcunda Dolunay ve etkileri! Bakın burcunuz nasıl etkilenecek...
26-31 Mart haftalık burç yorumları26-31 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Terazi burcunda oluşacak Dolunay, dış dünyanın tuhaf oyunları, rekabeti ve zorluklarıyla mücadele isteğimizi körüklese de, biz kendi içimizdeki huzuru, dinginliği, sevgiyi, uzlaşıyı sağlam tutmamız gerekiyor. Evet ileri atılmak, kendimizi göstermek veya hakkımızı yiyen sistem veya kişilere karşı gerekeni yapmak istiyoruz. Fakat bu sinir, öfke en çok bize zarar verir, bunu da bilmeliyiz. Yeni bir girişim veya iş arayışında olabiliriz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Terazi burcunda oluşacak Dolunay, uluslararası çalışmalar, yeni projeler ve tüm yeni girişimlerin, uzaklara gitmenin, başka şehirde yaşamanın, hakkımız olanı alma arzumuzun işaretçisi olsa da, bir şeyler bizi şu andaki mevcut alanda tutabilir. Bu yakınlarımızdan ayrılamama veya alıştığımız düzeni bırakamama şeklinde olabilir. Bir nedenle dururuz, bekleriz, anlamaya çalışırız. Bu mecburiyetten veya bir şeyler tam olgunlaşmadığı için olabilir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Terazi burcunda oluşacak Dolunay, başkalarından talep ettiğimiz krediler veya arzu ettiğimiz desteklere karşılık, bizim kimseye tam olarak güvenmeden hesabımızı bilmemiz gerektiğini vurguluyor. Bu durumu olumsuz değerlendirmeyin. Sadece biraz durup şartlara bakmak gerekiyor. Evet istekliyiz, arzuluyuz, aceleciyiz ve hesap kitap yapıyoruz. Fakat evdeki hesap çarşıya uymaz sözünü de unutmamalıyız. Kaldı ki, Merkür-Koç burcunda geriliyor. Bize tekrar düşün, tekrar bir bak, bekle ve sabırlı ol diyor. Bu kolay değil belki ama hayırlı olsun demek de gerekiyor.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları
2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 31 Mart saat 15:37 burcunuzda oluşacak Dolunay, ilişkide sevgi-saygı-güven anlayışının ne kadar güçlü olduğu gerçeğine göre anlam kazanacaktır. Sorunlu bir ilişkide karşı tarafın kendi istekleri, arzuları ve hakimiyet dürtüsü bir hayli fazla. Buna karşılık biz, doğal yapımız gereği uzlaşmaya, bir şekilde bu zorlu ilişkiden kurtulmaya bakıyoruz. Aslında kendimizi belki çok önce yaptığımız bir hatalı seçimin imtihanını yaşıyoruz. İyi anlamak gerekiyor. Öyle bir dengeli olmak ve öylesine bilinçli bakmak lazım ki, şu badireyi atlatalım. Bu bir evlilik kararı da olabilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Terazi burcunda oluşacak Dolunay, günlük yaşamda veya çalışma hayatında, düşündüğümüz girişimlerin, yeni projelerin, sağlığımızı ilgilendiren şikayetlerin düzenlenmesi isteğimizi işaret ediyor. Belki de sistem bizim işlerimize öncelik vermemizi, şartlara uymamızı, tüm gücümüzü ortaya koymamızı bekliyor. Ancak bizim fiziksel ve bedensel olarak kendimize dikkat etmemiz gerekebilir. Bizden birileri beklerken, biz onlardan talepte bulunabiliriz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Terazi burcunda oluşacak Dolunay, sizi aşkta çok daha hevesli kılıyor. İstek ve arzularınızı aşkın tensel ve ruhsal enginlerinde doyurma ihtiyacı bir hayli yüksek. Aşkın meyvesi çocuklarınız da kıymetli. Kendinizi ve önceliklerinizi bilerek, öne atılmaya, elde etmeye açıksınız. Size ait olduğunu düşündüğünüz her şey için elinizden geleni yaparsınız. Ancak bu Dolunayda başkalarının da sizden beklentileri var. Kendi dünyanız ve diğerleriyle paylaştıklarınız.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Terazi burcunda oluşacak Dolunay, evimiz-ailemizle ilgili konulara bir hayli istekli olmamızın işaretçisidir. Ancak iş hayatı ve toplumla birebir ilişkimiz de aynı şekilde önem taşır. Evimiz içindeki koşturmaca bir hayli yoğun olduğu için, bir yandan bunları düzene koymaya çalışırız, diğer taraftan işimize gücümüze bakarız. Bu bir taşınma, ev içinde bir tadilat, değişim, yenilik olabilir. Evinizi kaleniz gibi korursunuz. Orada tek hakim kişi olmak istersiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Terazi burcunda oluşacak Dolunay, önemli konularda aceleyle karar vermeye ve uygulamaya pek elverişli bir zaman değil. Siz hangi konuda ilerlemek, öğrenmek, tecrübe sahibi olmak istiyorsanız bunu sürekli tekrar ederek geliştirmelisiniz. Bu Dolunay size araştırmanızı, idealleriniz için farklı ülke, kültür ve bilgileri öğrenmenizi söylüyor. Sadece kendi bildiğinizin doğru ve yeterli olduğunu düşünmeyiniz. Aynı alan veya konularda etkili isimleri, dergileri, yayınları takip ediniz. Sizinle bağlantı kurabilecek, sizinle yazışarak, konuşarak birlikte öğreneceğiniz kişilerle tanışabilirsiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Terazi burcunda oluşacak Dolunay, kazanç elde etme ve aynı hızla harcama sonucu yaşanan bir sıkıntıyı işaret edebilir. Siz bu duruma bir çözüm bulmak için, başkalarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Hatta bu yönde girişimde bulunmuşsanız, şimdi bekleme vaktidir. Bu Dolunay aslında bir uyarıdır. Elinize geçeni har vurup harman savurmamak gerektiğini söyler. Bir başka önemli konu, sizin para konusunda birilerine güvenmeniz neticesinde yaşan bir sorunun göstergesidir.

Bülent Arınç'a büyük şok!Bülent Arınç'a büyük şok!
Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?Son anket yayınlandı! Yerel seçimde İstanbul, Ankara ve İzmir'i hangi parti kazanır?
Huawei işi abarttı! Huawei işi abarttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları haftalık burç yorumları aylık burç yorumları yıllık burç yorumları irem su astroloji 2018

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

İlk kez ortaya çıktı! Şoke eden yazışmalar

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Herkesin ortasında kalbinden bıçakladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e ekonomi göndermesi!

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

'Tatmin olamadım' diye bıçakladı! Şoke eden savunma

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Kandil’den teröristlere korkunç talimat: Yakalanırsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da metro kazası! Seferler iptal edildi

Ankara'da metro kazası! Seferler iptal edildi

Temel Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı? İşte o fotoğrafın hikayesi

Temel Karamollaoğlu neden yumruğunu kaldırdı? İşte o fotoğrafın hikayesi

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın kanı yerde kalmadı!

Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!

Parkta erkek arkadaşlarıyla buluşan kızına kurşun yağdırdı!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın! Ahmet Hakan yazdı

Niye bırakmıyorsun Tosun falan araştırılsın! Ahmet Hakan yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.