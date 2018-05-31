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Günlük burç yorumları: 31 Mayıs Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 07:03 | Son Güncelleme

31 Mayıs Perşembe günü İrem Su, günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 31 Mayıs Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

31 Mayıs Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 MAYIS PERŞEMBE

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında İkizler burcunda ilerleyecek Merkür, fikirlerinizi açık bir dille ifade edebilmede, işlerinizi zekice planlamada, yolculuk, iletişim, insanlarla kurulacak bağlantılarda size akılcı bir gözlem gücü sunuyor. İş görüşmeleri, toplantılar, internet üzerinden yapılacak işleri en kısa yoldan halletmeniz mümkündür.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında, İkizler burcunda ilerleyecek Merkür, finansal girişim ve aktivitelerde iletişim anlamındaki hızlanmanın işaretçisidir. İş veya özel anlamda görüşmelerde bulunabiliriz. Kazancımızı önemseriz. Başka fırsatlar karşımıza çıkabilir. Ek bir gelir düşünebiliriz. Çocuklarımızla ilgili alışverişler, kendi ihtiyaçlarımızla ilgili olarak teknolojik aletlere para yatırabiliriz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında, burcunuz üzerinde ilerleyecek Merkür, aktif bir iletişim ve algılama sürecinin işaretçisidir. Girişimlerde bulunuruz, etrafımızdaki dünya ile karşılıklı bağlantılar sayesinde merak ettiğimiz konularda bilgi sahibi oluruz. Fikirlerimizi ve yeteneklerimizi öne süreceğimiz aktivitelere yöneliriz. Bu dönemde karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir.

21-31 Mayıs haftalık burç yorumları21-31 Mayıs haftalık burç yorumları
1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları
Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında, İkizler burcunda ilerleyecek Merkür, beklenmedik bir takım meseleler olduğunda, işler yolunda gitmediğinde, isteklerimizi dışarıya yansıtmakta zorlandığımızda, olaylara zekice bakmamızı sağlayacaktır. Duygusallığı bir kenara iterek, daha akıllıca yapılabilecekler üzerinde durulabilir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında, Merkür-İkizler burcunda ilerleyecek. Sizin fikrinize uygun kişilerle bir araya gelirsiniz. İş anlamında desteklenirsiniz. Eğitim, yolculuklar, iletişim, alım-satım gibi işlerde başarılı girişimlerde bulunursunuz. İşlerinizi hızlı biçimde bitirme, girişimlerinizde arzu ettiğiniz sonucu alma arzunuzu işaret eder.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında İkizler burcunda ilerleyecek Merkür, sizi iş hayatında akılcı düşünmeye, kendinizi ifade etmeye ancak gerginlikten de uzak durmaya çağırıyor. Ayrıntılar içinde boğulmadan, zamanı çok iyi kullanarak işlerinizi yapmalısınız. İş tercihlerinizi yaparken veya mevcut işinizle ilgili konularda bazen işini bilmek gerekir.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında İkizler burcunda ilerleyecek Merkür, size iletişimde size güç katacak. Bu yeni biriyle tanışmanızda veya kurulacak bağlantıların sizi keyiflendirmesi anlamına gelir. Yolculuklar, kısa seyirli de olsa sizi mutlu edebilir. Genelde hareketlilik bir hayli yoğundur. Yeni tanışmaları, karşılaşmaları işaret etse de, açıkçası bunlar kafaca anlaşma, konuşma, yazışma tarzında etkili olacaktır.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-İkizler burcu geçişi, parasal konularda uyanık olmanın ve çıkarlarımızı gözetmenin işaretçisidir. Nereden ne gelir, nasıl ikna edebiliriz, parayı nasıl değerlendirebiliriz, kimlerle bağlantıya geçeriz, bütün bunlar üzerinde durmakta yarar var. Hesabı bilme vaktidir. Eğer bir yatırım düşünüyorsak uzmanlara danışmamız gerekir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında Merkür-İkizler burcunda ilerleyecek. İlişkide iletişim olgusu bir hayli önemli olacak. Zeki düşünen, konuşmasını bilen, ancak fikirlerini dayatmada bulunarak değil, dinlemeyi de bilerek karşılıklı sürdüren kişiye ihtiyacımız var. Bu süreçte, internet üzerinden satış, pazarlama, ürün tanıtımı, ortak işler için bir araya gelme, elinizdeki ürünü tanıtmak veya görüşmelerde bulunmak yönünde önem taşıyor.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında Merkür-İkizler burcunda ilerleyecek. Bu dönem genel olarak, çalışma hayatında yoğunluğun artışı, bilgilenme, iletişim, internet yoluyla işlerin halledilmesi, haberleşme, görüşmelerin artışı, aktif çalışma yönünde etkili oluyor. Ancak zaman zaman bu yoğunluk sağlığınızı etkileyebilir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında Merkür-ikizler burcunda ilerleyecek. Bu enerji etkinliği, aşkta aktif bir dönemi işaret ediyor. Konuşmak, yazışmak, haberleşmek ön plandadır. Akıcılık, ilişkinin zorlanmadan sürdürülmesi, gerginlikten uzak durulması, sabırlı olunması zamanıdır. Çok yönlü düşünen, becerikli kişilere ilgi duyarsınız. Birbirinizi sözlerinizle teşvik edersiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında İkizler burcunda ilerleyecek Merkür, partnerin evlilik veya bir arada yaşama konusunda yüzeysel düşünmesine yol açabilir. Uzun zamandır bir arada olan çiftler yerleşim, ailevi veya yuvanızla ilgili konular üzerinde çok yönlü düşünmek gerekiyor. Yolculuklar yoğun olabilir.

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