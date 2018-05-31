Günlük burç yorumları: 31 Mayıs Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

31 Mayıs Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 21-31 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 MAYIS PERŞEMBE Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında İkizler burcunda ilerleyecek Merkür, fikirlerinizi açık bir dille ifade edebilmede, işlerinizi zekice planlamada, yolculuk, iletişim, insanlarla kurulacak bağlantılarda size akılcı bir gözlem gücü sunuyor. İş görüşmeleri, toplantılar, internet üzerinden yapılacak işleri en kısa yoldan halletmeniz mümkündür. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında, İkizler burcunda ilerleyecek Merkür, finansal girişim ve aktivitelerde iletişim anlamındaki hızlanmanın işaretçisidir. İş veya özel anlamda görüşmelerde bulunabiliriz. Kazancımızı önemseriz. Başka fırsatlar karşımıza çıkabilir. Ek bir gelir düşünebiliriz. Çocuklarımızla ilgili alışverişler, kendi ihtiyaçlarımızla ilgili olarak teknolojik aletlere para yatırabiliriz. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında, burcunuz üzerinde ilerleyecek Merkür, aktif bir iletişim ve algılama sürecinin işaretçisidir. Girişimlerde bulunuruz, etrafımızdaki dünya ile karşılıklı bağlantılar sayesinde merak ettiğimiz konularda bilgi sahibi oluruz. Fikirlerimizi ve yeteneklerimizi öne süreceğimiz aktivitelere yöneliriz. Bu dönemde karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir.

21-31 Mayıs haftalık burç yorumları 1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat! Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında, İkizler burcunda ilerleyecek Merkür, beklenmedik bir takım meseleler olduğunda, işler yolunda gitmediğinde, isteklerimizi dışarıya yansıtmakta zorlandığımızda, olaylara zekice bakmamızı sağlayacaktır. Duygusallığı bir kenara iterek, daha akıllıca yapılabilecekler üzerinde durulabilir. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında, Merkür-İkizler burcunda ilerleyecek. Sizin fikrinize uygun kişilerle bir araya gelirsiniz. İş anlamında desteklenirsiniz. Eğitim, yolculuklar, iletişim, alım-satım gibi işlerde başarılı girişimlerde bulunursunuz. İşlerinizi hızlı biçimde bitirme, girişimlerinizde arzu ettiğiniz sonucu alma arzunuzu işaret eder. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında İkizler burcunda ilerleyecek Merkür, sizi iş hayatında akılcı düşünmeye, kendinizi ifade etmeye ancak gerginlikten de uzak durmaya çağırıyor. Ayrıntılar içinde boğulmadan, zamanı çok iyi kullanarak işlerinizi yapmalısınız. İş tercihlerinizi yaparken veya mevcut işinizle ilgili konularda bazen işini bilmek gerekir.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında İkizler burcunda ilerleyecek Merkür, size iletişimde size güç katacak. Bu yeni biriyle tanışmanızda veya kurulacak bağlantıların sizi keyiflendirmesi anlamına gelir. Yolculuklar, kısa seyirli de olsa sizi mutlu edebilir. Genelde hareketlilik bir hayli yoğundur. Yeni tanışmaları, karşılaşmaları işaret etse de, açıkçası bunlar kafaca anlaşma, konuşma, yazışma tarzında etkili olacaktır. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-İkizler burcu geçişi, parasal konularda uyanık olmanın ve çıkarlarımızı gözetmenin işaretçisidir. Nereden ne gelir, nasıl ikna edebiliriz, parayı nasıl değerlendirebiliriz, kimlerle bağlantıya geçeriz, bütün bunlar üzerinde durmakta yarar var. Hesabı bilme vaktidir. Eğer bir yatırım düşünüyorsak uzmanlara danışmamız gerekir. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar 30 Mayıs saat:02:49-12 Haziran saat:22:59 tarihleri arasında Merkür-İkizler burcunda ilerleyecek. İlişkide iletişim olgusu bir hayli önemli olacak. Zeki düşünen, konuşmasını bilen, ancak fikirlerini dayatmada bulunarak değil, dinlemeyi de bilerek karşılıklı sürdüren kişiye ihtiyacımız var. Bu süreçte, internet üzerinden satış, pazarlama, ürün tanıtımı, ortak işler için bir araya gelme, elinizdeki ürünü tanıtmak veya görüşmelerde bulunmak yönünde önem taşıyor.