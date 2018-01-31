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Günlük burç yorumları 31 Ocak Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 07:03 | Son Güncelleme

31 Ocak Çarşamba günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulmasının burçlar üzerine etkisi ne şekilde olacak? İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 31 Ocak Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

31 Ocak Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulmasının burçlar üzerine etkisi ne şekilde olacak? Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte günlük burç yorumları, 22-31 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 Ocak Çarşamba

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, kendimizi en güçlü şekilde ifade etme arzumuzu işaret ediyor. Bu tutulmanın görünümleri, aşk hayatımız, çocuklarımızla ilgili konular, yaratıcı becerilerimiz, hobilerimize ayrılan zamanı ve önemi gösteriyor.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, iş hayatı ve aile yaşamı arasındaki dengenin kurulması adına önem taşıyor. Ancak bu, sadece iş hayatında birilerinin bizden beklentilerini karşılamak anlamı taşımıyor.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, eğitim ve iş tercihlerimizi, yakınlarımızla ilişkimizi, kişisel gelişim ve inancımızı test edicidir. Buradan olumsuz bir sonuç çıkarılmasın. Biz bu Tutulmada kendi görüşümüzü de öne süreceğiz.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, finansal kazancımız ve diğerleriyle paylaştığımız, bizim ihtiyaçlarımız, başkalarının bizden beklentileri arasındaki dengeyi kurmanın, düzenlemenin ve gözden geçirmenin işaretçisidir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, kendi öz kimliğinizi kabul ettirme, kişisel kararlarınızı kendinize göre alma ve ihtiyaçlarınızı elde etme arzunuzun işaretçisidir. Bu ilişki konularında da önem taşıyor.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, fiziki ve ruhsal olarak kendinize bir bakmanız, hayatınızı yeniden gözden geçirmeniz, dostunuzu düşmanınızı iyi ayırt etmeniz gerekecektir. Zaten tutulma etkisiyle bunları anlamaya, algılamaya başlarsınız.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, kendinizi bir grup, proje, yenilik içinde bulmanızı ve buna göre hayatınızı düzenlemenizi işaret ediyor. Hobi olarak sürdürdüğünüz çalışmanızdan para kazanabilirsiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, sizi kariyer hayatınızla ilgili konulara yönlendiren, bu alanda değişimi gerçekleştiren, iş-ev arasındaki yaşamı dengeye oturtmanızı sağlayan kadersel bir işarettir. Bugünlerde bir ev değişikliği, aileyi ilgilendiren bir gelişme yaşanabilir.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, kişisel gelişim rotanızı, farklı ülkeler görmeye, yeni yerler keşfetmeye ve becerilerinizi sergilemeye yöneltiyor. Bu gerçekten olumlu bir değişim. Evet belki bir çoğunuz aynı ortamda çalışıyor, çaba gösteriyor ve yaşamınızı sürdürüyordunuz.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, maddi kazancınızı arttırıcı, size destek verici kişi ve değişimlerin işaretçisidir. Çalışma hayatında olanlar yeni gelişmeler, fırsatlar sayesinde, farklı projelere yönelerek gelirlerini arttırabilirler.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, ilişkinize netlik kazandıran, yepyeni bir kararla ciddi bir ilişkiye başlamanızı sağlayan kadersel bir gelişmedir. Bazen de uzun süredir sorunlu olan bir ilişkiye bitirmenin işaretçisidir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 31 Ocak saat 16:30 itibariyle oluşacak Aslan burcunda oluşacak Tam Ay tutulması, iş ortamındaki şartların değişmesi sonucu yeniden bir şeyleri organize etmeniz, güveninizi kazanmanız ve ona göre ilerlemeniz yönünde etkilidir. Evet belki türlü haksızlıklar, zorlu işler, düşmanlıklar sizi yordu ve hayata güveniniz azaldı.

31 Ocak Tam Ay Tutulması
22-31 Ocak haftalık burç yorumları

[

2018 burçların aşk ve parada şanslı günleri](https://www.mynet.com/2018-burclarin-ask-ve-parada-sansli-gunleri-1212413-mykadin)

[

2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)

2018 Ocak ayı aylık burç yorumları

[

Satürn oğlak burcunda](https://www.mynet.com/saturn-oglak-burcunda-1211975-mykadin)

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