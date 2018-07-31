Günlük burç yorumları: 31 Temmuz Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

31 Temmuz Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde hassasız ve bir o kadar arzuluyuz. Sıkıntılar son bulsun ve bir şekilde umut edelim. Maddi-manevi anlamda desteklenmek arzumuz yoğun. Hani mucizeler vardır ya, işte böyle bir beklenti içindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde bizi güçlü görmelerini arzularız. Dostlarımız, eşimiz, bir şekilde bağlantımız olan insanlara iyi niyetli yaklaşımda bulunuruz. Onların da bize aynı samimi duygularla yaklaşmalarını bekleriz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde mecburiyetler bizi yorar. Düşlediğimiz bir dünyada, sıkıntılar son bulsun, kendimizi rahat hissedelim, işlerimiz yolunda gitsin, sağlıklı yaşayalım isteriz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler, saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde sevdiklerimiz ve kendimiz adına güzellikler düşleriz. Güçlü olmak, aşkı tenimizde ve ruhumuzda hissetmekten yanayız. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar, Ay-Neptün kavuşumu, borçlarınızı ödeme ve parasal konulardaki sıkıntılarınıza bir an önce çözüm bulma anlamında pozitif düşünmenizi sağlar. Her meselenin derinliklerine sızabilir, psikolojik ve fiziksel anlamda kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız