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Günlük burç yorumları: 31 Temmuz Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 07:05 | Son Güncelleme

31 Temmuz Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumlar

Günlük burç yorumları: 31 Temmuz Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

31 Temmuz Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde hassasız ve bir o kadar arzuluyuz. Sıkıntılar son bulsun ve bir şekilde umut edelim. Maddi-manevi anlamda desteklenmek arzumuz yoğun. Hani mucizeler vardır ya, işte böyle bir beklenti içindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde bizi güçlü görmelerini arzularız. Dostlarımız, eşimiz, bir şekilde bağlantımız olan insanlara iyi niyetli yaklaşımda bulunuruz. Onların da bize aynı samimi duygularla yaklaşmalarını bekleriz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde mecburiyetler bizi yorar. Düşlediğimiz bir dünyada, sıkıntılar son bulsun, kendimizi rahat hissedelim, işlerimiz yolunda gitsin, sağlıklı yaşayalım isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde sevdiklerimiz ve kendimiz adına güzellikler düşleriz. Güçlü olmak, aşkı tenimizde ve ruhumuzda hissetmekten yanayız. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Ay-Neptün kavuşumu, borçlarınızı ödeme ve parasal konulardaki sıkıntılarınıza bir an önce çözüm bulma anlamında pozitif düşünmenizi sağlar. Her meselenin derinliklerine sızabilir, psikolojik ve fiziksel anlamda kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, Ay-Neptün kavuşumu, iyimserlik, bazen hüzün, sevdiklerimizle kucaklaşmak, ayrı olduğumuz kişileri hatırlamak, kaybettiklerimizi yüreğimizde hissetmek gibi duygular yoğun olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Ay-Neptün kavuşumu, yaşam sevinci ve inancı yükselticidir. Hem maddi hem de manevi açıdan sizi destekleyici olabilir. Birlikte aynı hayatı paylaştığınız kişilerle aranızdaki güç birliğini yükselticidir. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, aşkla besleniriz, büyürüz. Aşk ve tutku bizim için hayatın tüm zorluklarıyla baş edebilme gücümüzdür. Bu görünüm kendimizi iyi hissetmemizi sağlar.Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, bedenimizi ve ruhumuzu dinlendirmek isteriz. Gücümüzü azaltan kişi ve olaylardan uzak kalmaya çalışırız. Kendi içimizde hissettiğimiz mutluluk, dışarıya nazaran bizi daha fazla rahatlatır.Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, çevremizin empatik yaklaşımları hoşumuza gider. Değerlerimize gösterilen kıymet ve anlayış bizi mutlu edicidir. Plan ve projelerimizin başkaları tarafından beğenilmesi, insanlarla kurulan ılımlı diyaloglar moralimizi yükseltir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, Ay-Neptün kavuşumu, çevrenizle bağınızı ılımlı hale getirir. Manevi zenginliğimiz yükseliyor. Birilerinin bize dışarıdan mutlu-mutsuz-hatalı-eksik-güzel-çirkin diye değerlendirmesini kafanıza takmayın. Siz kendinizi nasıl görüyorsunuz, bu önemli. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Ay-Neptün kavuşum etkisinde ruhumuz huzur buluyor. Hayata ve sevdiklerimize karşı güzel duygular besliyoruz. Maneviyatımız yükseliyor. Sorunlarımızı unutmak, dinlenmek, sevdiklerimizle kucaklaşmak, mutlu olmak gayet kolaylaşıyor. Güzel bir söz, bir davranış, ılımlı bir yaklaşımın kıymeti öylesine büyük ki. Hemen karşılığını verebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

23-31 Temmuz haftalık burç yorumları23-31 Temmuz haftalık burç yorumları
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