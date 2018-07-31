Günlük burç yorumları: 31 Temmuz Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

31 Temmuz Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 23-31 Temmuz haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde hassasız ve bir o kadar arzuluyuz. Sıkıntılar son bulsun ve bir şekilde umut edelim. Maddi-manevi anlamda desteklenmek arzumuz yoğun. Hani mucizeler vardır ya, işte böyle bir beklenti içindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde bizi güçlü görmelerini arzularız. Dostlarımız, eşimiz, bir şekilde bağlantımız olan insanlara iyi niyetli yaklaşımda bulunuruz. Onların da bize aynı samimi duygularla yaklaşmalarını bekleriz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde mecburiyetler bizi yorar. Düşlediğimiz bir dünyada, sıkıntılar son bulsun, kendimizi rahat hissedelim, işlerimiz yolunda gitsin, sağlıklı yaşayalım isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde sevdiklerimiz ve kendimiz adına güzellikler düşleriz. Güçlü olmak, aşkı tenimizde ve ruhumuzda hissetmekten yanayız. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, Ay-Neptün kavuşumu, borçlarınızı ödeme ve parasal konulardaki sıkıntılarınıza bir an önce çözüm bulma anlamında pozitif düşünmenizi sağlar. Her meselenin derinliklerine sızabilir, psikolojik ve fiziksel anlamda kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, Ay-Neptün kavuşumu, iyimserlik, bazen hüzün, sevdiklerimizle kucaklaşmak, ayrı olduğumuz kişileri hatırlamak, kaybettiklerimizi yüreğimizde hissetmek gibi duygular yoğun olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, Ay-Neptün kavuşumu, yaşam sevinci ve inancı yükselticidir. Hem maddi hem de manevi açıdan sizi destekleyici olabilir. Birlikte aynı hayatı paylaştığınız kişilerle aranızdaki güç birliğini yükselticidir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, aşkla besleniriz, büyürüz. Aşk ve tutku bizim için hayatın tüm zorluklarıyla baş edebilme gücümüzdür. Bu görünüm kendimizi iyi hissetmemizi sağlar.Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, bedenimizi ve ruhumuzu dinlendirmek isteriz. Gücümüzü azaltan kişi ve olaylardan uzak kalmaya çalışırız. Kendi içimizde hissettiğimiz mutluluk, dışarıya nazaran bizi daha fazla rahatlatır.Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, saat 06:22 Ay-Jüpiter görünüm etkisinde, çevremizin empatik yaklaşımları hoşumuza gider. Değerlerimize gösterilen kıymet ve anlayış bizi mutlu edicidir. Plan ve projelerimizin başkaları tarafından beğenilmesi, insanlarla kurulan ılımlı diyaloglar moralimizi yükseltir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, Ay-Neptün kavuşumu, çevrenizle bağınızı ılımlı hale getirir. Manevi zenginliğimiz yükseliyor. Birilerinin bize dışarıdan mutlu-mutsuz-hatalı-eksik-güzel-çirkin diye değerlendirmesini kafanıza takmayın. Siz kendinizi nasıl görüyorsunuz, bu önemli. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Ay-Neptün kavuşum etkisinde ruhumuz huzur buluyor. Hayata ve sevdiklerimize karşı güzel duygular besliyoruz. Maneviyatımız yükseliyor. Sorunlarımızı unutmak, dinlenmek, sevdiklerimizle kucaklaşmak, mutlu olmak gayet kolaylaşıyor. Güzel bir söz, bir davranış, ılımlı bir yaklaşımın kıymeti öylesine büyük ki. Hemen karşılığını verebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Son dakika! 2018 YKS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman?
ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım
Mısır'da hastanede büyük şok! Akılalmaz olay
Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik
Muharrem İnce'den son dakika imza açıklaması
MHP'den bir Devlet Bahçeli klibi daha! Bahçeli yine ders almadı
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
İstanbul Güngören'de kadın turist dehşeti yaşadı!
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum