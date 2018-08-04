Günlük burç yorumları: 4 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

4 Ağustos Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-5 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar, Boğa burç fazında oluşacak Sondördün, parasal konular üzerinde yoğunlaşmanın simgesidir. Sağlam adımlar atabilmek adına dikkat sarfetmek ve hayatınızı garanti altına alabilecek şekilde hareket etmek gerekiyor. Uygulanabilir, kalıcı olana yönelmeli, ancak ihtiraslı olunmamalıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 05:06 Ay-Satürn görünümü, arkadaşlık ilişkileriniz başta olmak üzere, hedef olarak belirlediğiniz her konuda sağlam ve sağlıklı kararlar almaktan yana olduğunuzun göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 05:06 Ay-Satürn görünümü, ailenizle olan ilişkiniz ve toplumsal hayatınızda maddi gücün öneminin bilincinde olmanız ve bunu derinliklerinizde hissetmeniz anlamına gelmektedir. Kimseye belli etmesiniz de veya çevrenizdekiler fark etmese de, siz paranın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 05:06 Ay-Satürn görünümü, hem kendinize hem de başka insanlara yardımda bulunabilirsiniz. Toplu halde huzur ve sevgi bulma adına yapılan girişimler için de uygun zamandır. İhtiraslı davranmanız mümkündür, güzel dilekleriniz olduğu için bunları bir an evvel hayata geçirmek istediğinizden dolayı böyle davranmakta olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 05:06 Ay-Satürn görünümü, saygınlık görmeyi arzu ettiğiniz gibi, sizin için oldukça değerli olan kişilere de yardımcı olmanız ve sevginizi hissettirmeniz kolaydır. Yalnız bütün bunların karşılığında beklentiniz, ne olursa olsun üzerinizde otorite kurulmaya kalkışılmaması ve bir durum varsa eğer, sizinle tatlı bir şekilde konuşularak halledilmeye çalışılmasıdır. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 05:06 Ay-Satürn görünüm etkisinde, insanlar üstünde iyi bir izlenim bırakırsınız. Sağlamlığınız ve kararlılığınızla yaşınızdan olgun bir görünüme sahipsinizdir. Bu durum sizin başkaları tarafından saygı ve sevgi görmenizi sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Saat 08:56 Ay-Kuzey düğüm görünümü, başkalarıyla mecburen kurduğumuz ilişkinin işaretçisidir. Ancak bizim asıl istediğimiz, gönlümüze göre yaşamaktır. Şartlar buna izin vermediğinde canımız sıkılır. Devamını okumak için tıklayınız