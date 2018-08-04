Günlük burç yorumları: 4 Ağustos Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

4 Ağustos Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-5 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, Boğa burç fazında oluşacak Sondördün, parasal konular üzerinde yoğunlaşmanın simgesidir. Sağlam adımlar atabilmek adına dikkat sarfetmek ve hayatınızı garanti altına alabilecek şekilde hareket etmek gerekiyor. Uygulanabilir, kalıcı olana yönelmeli, ancak ihtiraslı olunmamalıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 05:06 Ay-Satürn görünümü, arkadaşlık ilişkileriniz başta olmak üzere, hedef olarak belirlediğiniz her konuda sağlam ve sağlıklı kararlar almaktan yana olduğunuzun göstergesidir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 05:06 Ay-Satürn görünümü, ailenizle olan ilişkiniz ve toplumsal hayatınızda maddi gücün öneminin bilincinde olmanız ve bunu derinliklerinizde hissetmeniz anlamına gelmektedir. Kimseye belli etmesiniz de veya çevrenizdekiler fark etmese de, siz paranın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 05:06 Ay-Satürn görünümü, hem kendinize hem de başka insanlara yardımda bulunabilirsiniz. Toplu halde huzur ve sevgi bulma adına yapılan girişimler için de uygun zamandır. İhtiraslı davranmanız mümkündür, güzel dilekleriniz olduğu için bunları bir an evvel hayata geçirmek istediğinizden dolayı böyle davranmakta olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 05:06 Ay-Satürn görünümü, saygınlık görmeyi arzu ettiğiniz gibi, sizin için oldukça değerli olan kişilere de yardımcı olmanız ve sevginizi hissettirmeniz kolaydır. Yalnız bütün bunların karşılığında beklentiniz, ne olursa olsun üzerinizde otorite kurulmaya kalkışılmaması ve bir durum varsa eğer, sizinle tatlı bir şekilde konuşularak halledilmeye çalışılmasıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 05:06 Ay-Satürn görünüm etkisinde, insanlar üstünde iyi bir izlenim bırakırsınız. Sağlamlığınız ve kararlılığınızla yaşınızdan olgun bir görünüme sahipsinizdir. Bu durum sizin başkaları tarafından saygı ve sevgi görmenizi sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 08:56 Ay-Kuzey düğüm görünümü, başkalarıyla mecburen kurduğumuz ilişkinin işaretçisidir. Ancak bizim asıl istediğimiz, gönlümüze göre yaşamaktır. Şartlar buna izin vermediğinde canımız sıkılır. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 05:06 Ay-Satürn görünümü, ilişkide sorunların düzeltilmesi ve düzene sokulabilmesi açısından gayet etkilidir. Huzur ve güvenlik olgusu son derece önemlidir. Eğer sorunlar varsa, aranızdaki farklılıkların daha bir ortaya döküldüğü, her iki tarafın da şapkasını önüne koyduğu zamandır. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Saat 08:56 Ay-Kuzey düğüm görünümü, kendimize göre günümüzü planlamak, yaşamak isteriz. İç huzurumuz, güven duygumuz buna bağlıdır. Fakat mecburiyetler, sağlık sorunları veya işlerimizin yoğunluğu nedeniyle zorlanabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 05:06 Ay-Satürn görünümü, aşk hayatınızı ilgilendiren konularda olduğu gibi yaşamın zevkli ve güzel yanlarını verimli ve düzgün bir şekilde hissetmenizi sağlar. Boğa burcunda ilerleyen Ay, sakinleştiricidir. Sorunları olsa dahi kişi bunlara daha ılımlı tarzda yanaşabilir veya bir şekilde düzenlemeye çalışabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 05:06 Ay-Satürn görünümü, yüreğinizin derinliklerinde sadece size ait özel duyguların hissedilmesini sağlar. Hani insan kimi zaman içinde bulunduğu son durumu, geçmişe dönük tecrübeleri doğrultusunda ele alır ya, işte bu enerji bu türden hissedişlere yol açabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Saat 21:18 itibariyle Boğa burç fazında oluşacak Sondördün etkisi altında en önemli nokta güven olgusudur. Dürüst ve sağlıklı paylaşımlarda bulunmak, başkalarının sizin hakkınızda iyi bir fikir sahibi olmaları için kendinize güçlü bir şekilde ifade etmek arzunuz önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız
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