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Günlük burç yorumları: 4 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 06:57 | Son Güncelleme

4 Haziran Pazartesi günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 4 Haziran Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

4 Haziran Pazartesi günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 HAZİRAN PAZARTESİ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 04:23 Ay-Güneş olumlu görünümü, bizi rahatlatıyor. İstediklerimizi elde edebilecek güce kavuşuyoruz. İnsanları rahatça ikna edebiliriz. Becerikli olduğumuz alanlarda kendimizi gösterebiliriz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 04:23 Ay-Güneş olumlu görünümü, maddi yönde ihtiyaçlarımızın karşılanması, mesleki ve ailevi meselelerin ele alınması yönünde önem taşıyor. Bunları göz ardı etmeyeceğiz ve uygun bir şekilde nasıl halledebiliriz onun üzerinde duracağız.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 04:23 Ay-Güneş olumlu görünümü, rahatlatıcıdır. Arkadaşlık ilişkileriniz güçleniyor. Bu saatlerde etrafınızdaki insanlarla aranızda güzel alışverişler söz konusu. Uyum sağlamanız kolay.

1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları
Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 04:23 Ay-Güneş olumlu görünümü, bir meseleyi halletmek, bir problemi çözüme kavuşturmak ve sıkıntılardan kurtulmak isteğimizi işaret ediyor. Belli bir baskı yaratabilir. Biz de bu baskıdan kurtulmak için şöyle geriye çekilip düşünürüz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 04:23 Ay-Güneş olumlu görünümü ileriye dönük olarak hem özel hayatınızı hem de yapmak istediğiniz işleri gözden geçirmenizi sağlar. Ne fazla duygusal düşünürsünüz ne de durumunuzu derinlemesine ele alırsınız. Sizin için önemli olan, birilerine göre değil, kafanıza göre hareket etmektir.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 04:23 Ay-Güneş olumlu görünümü, bir yandan bildiklerinizi ortaya koymaya çalışırken diğer taraftan birilerine uymanız, onlara yardımcı olmanız gerekebilir. İş-para-çevre ilişkilerinde bugün size tavsiyem, bilginizi, tecrübenizi hafife almamanızdır.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 04:23 Ay-Güneş olumlu görünümü, tam istediğimiz gibi. Tüm sempatikliğimiz ön planda. Bu bize aşkta, arkadaşlıkta, yenilik anlamındaki her konuda, benzetme yerindeyse havalı kılıyor. İnsanları kolayca etkiliyoruz ve özgürce hareket edebiliyoruz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 04:23 Ay-Güneş olumlu görünümü, isteklerimizi elde etmek birilerine bağlı olduğu için sıkılıyoruz. İki yerden gelecek para beklentimiz var. En azından biri olmazsa, öbürünün olmasını istiyoruz. Hani balon olsak, birileri iğne batırsa patlayacak haldeyiz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 04:23 Ay-Güneş olumlu görünümü, fikirlerimizi sevgilimizle veya bir arkadaşımızla paylaşmamız anlamına gelebilir. Eğer kafa dengi bir partnerimiz varsa onunla konuşmaktan zevk alırız.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 04:23 Ay-Güneş olumlu görünümü, bizi ciddileştiriyor. Ne kimseyle konuşmak ne bağlantıda bulunmak ne de fikirlerimizi ifade etmek istiyoruz. Hani dokunmasalar ne iyi olur halindeyiz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 04:23 Ay-Güneş olumlu görünümü rahatlatır. Özgür olduğumuzu hissederiz. Bu saate kadar yaşanılan bir takım sıkıntıları üzerimizden atarız. Hem duygularımız hem kişisel arzularımız doğrultusunda hareket edebiliriz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 04:23 Ay-Güneş olumlu görünümü, ortaklık meselelerinde, iş ilişkilerinde, özel hayatımızla ilgili konularda bireysel hareket etmenin önüne geçer. Birilerini dinlemek, onların fikirlerini almak, ortama uymak gerekebilir.

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