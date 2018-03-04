Günlük burç yorumları 4 Mart Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in üçüncü ayının ilk pazar günü yani 4 Mart Pazar günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri ve 17 Ocak tarihinde doğacak Oğlak burcundaki Yeni ayın burçlara etkileri haberimizde. İşte 4 Mart Pazar günlük burç yorumları, 15-21 haftası burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 MART PAZAR Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 00:20 Ay-Satürn görünümü, ilişkimizle ilgili konularda zorlanmaya neden olabilir. Başkalarını anlayışla karşılamak kolay değildir. y-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, uyumlu ve adil davranacağız. Sevilmek, değerli bulunmak isteyeceğiz. Bize olumlu davranıldığında biz de aynı şekilde karşılığını vereceğiz. Aşkta, çocuklarımızla ilgili konularda, evlilik gibi meselelerde geleceğe dönük düşüneceğiz. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 00:20 Ay-Satürn görünümü, mecburen bir şeylere uymaya çalışmak yerine, kendimize göre günü geçirmek arzumuzdur. Ancak yine de bir şeylerle ilgilenmek zorunda kalırız. y-Kuzey düğüm görünümü, sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın önemini vurguluyor. Ailemiz, evimiz, iş hayatımız ve tümüyle geleceğimizi düşünerek kararlarımızı gözden geçireceğiz.

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 00:20 Ay-Satürn görünümü, elimizden geldiğince nazik davranmaya çalışsak da, birileri bizi anlamamakta ısrar edince zorlanıyoruz. Saat 10:58 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, aşk hayatımız, çocuklarımız ve bizi ilgilendiren her konuda geleceğimizi düşünerek hareket edeceğiz. Bugünlerin yarınları da var sözünü bugün bir hayli önemseyeceğiz. 1 - 11 Mart haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 00:20 Ay-Satürn görünümü, yuvamızda uzlaşıya, nezakete verdiğimiz önemin işaretçisidir. Fakat eşimiz veya birileri baskın olmaya çalışırsa, bu canımızı sıkabilir. Saat 10:58 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisi, geleceğimizi maddi anlamda garanti altına almak amaçlı düşünmemizi sağlıyor. Aile hayatında uyum ve paylaşımın, çıkarsız bir arada yaşamanın, bir yuvanın sıcaklığını hissetmenin önemini vurguluyor. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 00:20 Ay-Satürn görünümü, fikirlerimizi nazik bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Ancak kısıtlanabilir, istediğimiz huzuru bulmakta zorlanabiliriz. Saat 10:58 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisi, kendimizi gayet güçlü ve emin şekilde ifade etmemizi sağlıyor. Geleceğe dönük umutlu düşünmemizi sağlıyor.

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 00:20 Ay-Satürn görünümü, parasal açıdan kısıtlı şartlar altında oluşumuz bugün bizi biraz zorlayabilir. Bütçemize göre hareket etmemiz gerekiyor. Saat 10:58 Ay-Kuzey düğüm görünümü etkisinde, parasal işlerimizi halledeceğiz. Biz, geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek istiyoruz. Riskten uzak, hakikaten mutlu olacağımız bir seçim yapmaktan yanayız. Burcunuz için 20 etkili tavsiye Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 00:20 Ay-Satürn görünümü, ailevi veya bir takım nedenlerle duygularımızı ifade etmenin, huzur bulmanın önüne geçiyor. Saat 10:58 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, ileriye yönelik şekilde düşünüyoruz. Toplumsal hayatın içinde başarılı olmak, sağlıklı yaşamak ve geleceğimizi görmekten yanayız. Dostluklar bizim için önemli. Bizi gerçekten mutlu edebilen insanlarla olmaktan yanayız. Kendimize güvenimiz bu görünümle yükseliyor. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 00:20 Ay-Satürn görünümü, nazik ve samimi davranmamıza rağmen, özellikle yaşça büyük kişilerle anlaşmakta zorlanabiliriz. Duygularımızı ifade etmek, sıkıntılarımızı anlamalarını beklemek kolay değildir. Saat 10:58 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisi, iş hayatında ve ilişkimizde geleceğe dönük düşünmemizi sağlıyor. Her şeyin düzeleceğine inancımızı yükselten bu görünüm, başarılı olma arzumuzu perçinliyor.

Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 00:20 Ay-Satürn görünümü, ek gelir ihtiyacımızı vurguluyor. Şartlar kolay değil, biz de elimizden geldiğince mücadele etmek zorundayız. Bu konuda dış etkenlerin üstümüzdeki baskısını hissediyoruz. Saat 10:58 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisi, umutlarımızı yükseltip, ileriye yönelik düşünmemizi, planlarımızı istediğimiz şekilde yürürlüğe koyabilmemizi sağlıyor. Bize olanaklar sunuyor. Eğitimden ticaret hayatına kadar her alanda kendimizi güçlü şekilde ifade etmemizde destek veriyor. 2018 Mart ayı aylık burç yorumları Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 00:20 Ay-Satürn görünümü, her konuda ciddi düşünmeye, sorumluluklarla baş edebilmek için güçlü olmaya işarettir. Birilerini idare etmemiz kolay olmaz. Saat 10:58 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, iş ve özel hayatımızla ilgili konularda haksızlığa izin vermeyeceğiz. Yarınlarımızı sağlam şekilde oluşturmaktan yanayız. Buna uygun şekilde karar vereceğiz. Uyumlu, paylaşıma açık, adil davranan kişilerle bağlantıdan yanayız. Çıkarlarımızı düşüneceğiz ve geleceğe dönük planlar yapacağız.