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Günlük burç yorumları 4 Mart Pazartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 07:01 | Son Güncelleme

5 Mart Pazartesi günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün ve bu ay burcunuz sizin için ne diyor? Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında 12 burçta nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları 4 Mart Pazartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

5 Mart Pazartesi günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri ve 17 Ocak tarihinde doğacak Oğlak burcundaki Yeni ayın burçlara etkileri haberimizde. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 MART PAZARTESİ

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 00:25 Merkür-Chiron kavuşum etkisinde yeni haftaya adım atıyoruz. Bu görünüm sezgilerinizi güçlendiricidir. Bu sayede arkanızdan oynanan oyunları, fiziksel-ruhsal manada sizi rahatsız eden durumları tespit edebilirsiniz. Mistik konular üzerinde çalışabilir, zihninizi birikmiş negatif enerjilerden temizleyebilirsiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar, Ay-Mars görünümü, aşk hayatınız, çocuklarınız veya iş hayatınızla alakalı konular üzerinde yapılacak yüzleşmelerin sizi rahatsız etmesi anlamına gelse de bu son derece gerekli ve sonrasında rahatlatıcı olabilir. Evet belki arzuladığınız desteği dışarıdan alamamanız sinirlerinizi gerebilir ancak durduğunuz noktayı tespit edebilmeniz anlamında yararlıdır.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, Ay-Boşluk etkisi altında yaşadığınız ilişkinin sizde hangi duyguları, hisleri ve gerçekleri uyandırdığı üzerinde düşünebilirsiniz. Bazen ortaklaşa hareket etmek kimi ilişkilerde zordur. Ancak bu ilişki sizin için önem arz ediyorsa bunu yapabilmek daha kolaydır. Sorumlulukların eşit biçimde dağılımı paylaşımın önemi bu saatlerde belirgindir. İlişkinizle alakalı konularda acil kararlar alınmamalıdır.

1 - 11 Mart haftalık burç yorumları1 - 11 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, Ay-Mars görünümü, iş hayatınızla alakalı konular üzerinde titizlikle çalışmanın yaratabileceği endişelerin göstergesidir. Bu endişe yakın çevrenizde bulunan kişilerle aranızda da oluşabilir. Siz insana hizmet ve yardımınıza ihtiyacı olan kişiler konusunda hassas düşündüğünüz halde bazı kişilerin gereksiz detaylar üzerinde durmaları nedeniyle üzülebilirsiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar, Merkür-Chiron görünümüyle yeni haftaya adım atıyoruz. Hayatın doğal döngüsü içinde yaşanan tüm sıkıntıların üstesinden gelebilmemiz adına bize güç katıyor. Bir başka kişiyle bütünleşmek ne anlama geliyor? İlişkinizin özünde yatan sır nedir? Bütün bunları fark edebilirsiniz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar, Merkür-Chiron görünümüyle yeni haftaya adım atıyoruz. İlişkinizle ilgili konularda sıkıntılarınızın şifa bulması mümkündür. Bir uyanışın simgesi olan bu kavuşum, sizi bir başka insanla bütünleştirdiği gibi, sizden farklı olan yönlerini görebilmeniz anlamında destekleyicidir.

Burcunuz için 20 etkili tavsiyeBurcunuz için 20 etkili tavsiye

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Ay-Mars görünümü, detayların üzerinde durmanın, sağlığınızla alakalı mevzularda yapılacak tetkiklerin, yarım kalan işleri bitirmek üzere odaklanmanın işaretçisidir. Ancak o kadar çok meşguliyetiniz vardır ki, bu saatlerde dağılmanız çok kolaydır. Hesap işlerinde hatalar yapılabilir, mevzular gereğinden fazla abartılabilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler, Venüs-Chiron kavuşumu, aşk hayatımızla ilgili konularda nasıl bir seçimde bulunmamız, mevcut sorunlarımızı nasıl çözmemiz gerektiğine, bilinçli bir şekilde bakmamız gerektiğini hatırlatıyor. Dürüstçe yüzleşme bulunmamız gerekiyor.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, Ay-Akrep burcu geçişi ilişkinizi gözden geçirmeyi sağlar. Sevgilinizle yakınlaşmanızda cinsellik hayli etkilidir. Birbirinizi arzularsınız. Sorunlarınızı, daha kolay çözebilme gücünüz yükselir. Enerjinizi istediğiniz bir konu üzerinde yönlendirebilirsiniz. Bağlılık ve hakimiyet gibi iki güçlü duygu ile çevrili şekilde güne adım atıyorsunuz.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar, Venüs-Chiron kavuşumu, çevremizdeki insanlarla, partnerimizle olan ilişkimizi ki buna akrabalarımız da dahildir. Nasıl iletişimde bulunuyoruz, neler bizi zorluyor veya nelere hayır diyemiyoruz. Yaşadığımız mahalleden, şehirden, işimizden memnun muyuz? Bu kavuşumda dikkat edilmesi gereken nokta, problemlere gerçekçi bakabilmektir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar, Merkür-Chiron görünümüyle yeni haftaya adım atıyoruz. Amacımızın, içimizdeki gücün, kendimizi anlamanın ve bu sayede bilinçlenmenin farkına varmamızı sağlar. Bunu sağlamakla kalmaz, ayakta durabilmemiz için illaki birilerinin desteğine ihtiyacımız olmadığını da bize öğretir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Venüs-Chiron kavuşumu burcunuzda gerçekleşiyor. Bizi yüzleşmeye, ilişki tercihlerimizi, kararlarımızı, beklentilerimizi, problemlerimizi, mevcut durumumuzu ele almaya çağırıyor. Eğer problemler varsa, üstünü kapatmamak gerekiyor. Biz ne kadar dürüst bir şeklide hareket edersek, bu kavuşum o denli işinize yarar ve şifalandırır.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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