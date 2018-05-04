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Günlük burç yorumları: 4 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 07:09 | Son Güncelleme

4 Mayıs Cuma günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde Mayıs ayının ilk haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 1-6 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 4 Mayıs Cuma İrem Su'dan burç yorumları

4 Mayıs Cuma günü İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-6 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 MAYIS CUMA

Koç Günlük Burç Yorumu

İş hayatınızla ilgili görevlerin disiplinli bir şekilde yerine getirilmesi ve uygulanması, etrafınızdaki insanlara karşı saygılı bir şekilde davranılması, ast-üst ilişkisi içinde hareket edilmesi gereken bugün, ciddiyet ön planda diyebiliriz. Kronik sağlık sorunlarınız iş hayatınızla ilgili mevzularda zorluklar yaşamanıza neden olabilir. Düzenli çalışmanız bugün son derece önemlidir. İş sorumluluklarınız her şeyden önce gelmelidir.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Güçlü enerjinizi, girişimleriniz konusunda cesaretle hareket etmek adına kullanabilir, yakın çevrenizle ilişkilerinizi sağlamlaştırabilir, olumlu bir diyalog içinde kendinizi ifade edebilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken konu bugün esnek düşünmeye çalışmanızdır. Görüşlerinizde inat ederseniz, başkaları da buna tepki gösterebilir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Her türlü paylaşım, ortaklaşa hareket, duygusal ve ruhsal konularda, sorumluluk sahibi bir kişi olarak düşünmenizi, hareket etmenizi sağlayıcıdır. Yani bu enerji altında, yeni kararlar vermekten ziyade, bitirilmesi gereken işlerinizle ilgilenmeniz gayet yararlıdır. Ayrıca değişken düşünmemeli, birden fazla konuyla ilgilenmek yerine, tek bir mevzu üzerinde yoğunlaşmalısınız.

1 - 6 Mayıs haftalık burç yorumları1 - 6 Mayıs haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Maddi her konuda dikkatli ve kontrollü olmanızı gerektiren enerjiler altındayız. İlişkide, sizin fikriniz ile partnerinizinki aynı olmayabilir. Ayın ciddiyeti vurgulayan ışığı, hangi konuda olursa olsun, sorumluluk aşılayabilir. Parasal konularda bugün hesabımızı bilelim.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar önümüzdeki iki gün boyunca Ay-Oğlak burcunda ilerleyecek. Bu geçiş, saat 05:06 itibariyle etkili olacak. Yenilik seven ruhunuz gelenekçi bu ışık altında biraz kısıtlanabilir. Sorumluk olgusu gayet önemlidir.

Başak Günlük Burç Yorumu

İlişkisinde sorun olanlar bugün partnerleriyle ilgili konularda artı ve eksilerin neler olduğunu düşünebilirler. Eminim ki, analiz yönü güçlü olan sizler, nelerin yanlış gittiğini, hangi konularda zorlandığınızı bugün tespit edebilirsiniz.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 05:06 Ay-Oğlak burcu seyri gün boyunca etkili olacak. Bu enerji, geleneksel ve denenmiş yöntemlere başvurmayı, sağlam ve uzun vadeli düşünmeyi vurguluyor. Sorumluluklarınızı yerine getirir, işlerinizi pratik şekilde bitirirsiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 05:06 Ay-Oğlak burcu seyir etkinliğinde güne adım atıyoruz. Zorlukla elde ettiğiniz paraya karşın, ihtiyaçlarınızın fazla oluşu sizi endişelendirir. Ancak, sizler gayet derinlikli düşünen ve nerede ne yapması gerektiğini bilen kişilersiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Para ve güç sahibi olma isteğimiz bir hayli yükselir. Kazanmak adına sizi itekleyicidir. Elinizdekini korumak dürtünüz de yoğundur. Kenarda bir birikiminiz varsa bunu sağlam ve güvenli bir alanda değerlendirmeyi, ekonomik şekilde düşünmeyi tercih edersiniz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sağlam, uzun vadeli düşünüyoruz. Çalışma hayatında ciddiyet ve sorumluluğu benimsiyoruz. Duyguları işin için karıştırmadan hareket ediyoruz. Gerçekçi düşünüyoruz. Bir problem varsa, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Planlı ilerliyoruz. Evet biraz mesafeliyiz ancak güven duyduğumuz kişilerle karşı gayet samimiyiz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Duygular biraz mesafeli, ciddiyet ön planda olduğu için, bizi rahatsız etmelerine izin vermeyiz. Haftanın son iş günü biraz da yorgun olduğumuz için, dinlenme arzumuz yoğundur. Hafta sonu için bir plan yapabiliriz. Bu gayet iyi olur.

Balık Günlük Burç Yorumu

Yakın çevrenizle iletişimde ciddiyet ön planda. Sorumluluk duygumuz bugün gayet yüksek. Duygular öyle sıcak akmıyor ancak güvendiğimiz kişilere karşı gayet samimiyiz. Yuvamızı ve sevdiklerimizi önemsiyoruz. Eğitimle ilgili konularda bugün geleceğimizi yakından ilgilendiren bir karar verebiliriz.

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