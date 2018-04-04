Günlük burç yorumları: 4 Nisan Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

4 Nisan Çarşamba günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Geçmişe dönük problemler karşınıza çıkabilir. Birileri bunları hatırlatabilir. Bizim düşüncelerimiz dış dünya ile aramızda gerginlik oluşturabilir. İçgüdüsel bir hevesle atlayacağımız ve düşünmeden yürürlüğe koyacağımız bir plan, keşke dememize yol açabilir. Karar vermeden önce enine boyuna düşünelim.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Şimdi yarım kalan işlere ağırlık vermenin, birçok meseleyi yeniden gözden geçirmenin zamanıdır. Parasal konularda güvenmediğimiz kişilerin sözlerine veya güvenmediğimiz riskli işlere kalkışmamak lazım.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Hayatın zevkli ve keyif veren güzelliklerinin tadına varmak, cesaretle her problemin üstesinden gelebilmek, inandığınız ne varsa üzerine gitmek isteyeceğiz. İlişkisi olmayanlar yeni bir aşkın heyecanına kapılmaktan zevk alırken, ilişkisinde sorun olanlar partnerin nazından niyazından hiç mi hiç hoşlanmazlar.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Ay-Yay burcu seyri, dışa karşı, kendinizi rahat biri gibi göstermeye çalışsanız da, iş veya özel hayatınızla ilgili yaşanabilecek belirsizliklerin canınızı sıkma ihtimalini gösteriyor. Tedbir anlamında insani ilişkilerde daha dikkatli olmamızda yarar var. Bir de sağlam olmayan, güven vermeyen konularda karar almayalım.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sizin gibi hayatın güzelliklerinin tadına varmaktan hoşlanan kişiler her zaman önde olmak isterler ve geri planda kalmaktan hoşlanmazlar. Hatta böyle bir ihtimal bile sizi huzursuz etmeye yeter de artar bile. Sıradanlaşmak bir Aslan için oldukça keyifsiz bir durumdur. İşte Yay burcundaki Ay, sizin gibi pırıltılı kişiler için harika bir enerjidir ve problemlerinizin altından kalkabilmenizde ışığınız olur.
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay-Yay burcunda ilerlediğinde, bedenen ve zihnen sizi yorabilecek hiçbir şeye müsaade etmezsiniz. Bu enerji altında genel olarak ailevi ve duygusal konularda sorunlarla uğraşmak istemeyiz. Detaylarla uğraşmadan, sıkıntıya düşmeden günümüzü geçirmek ve işlerimizi yapmaktan yana olacağız.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Fikirsel ayrılıklar beraberlikte gün yüzüne çıkar. Sanki birbirinizi anlamamakta kararlı gibisinizdir. Sorunları olan çiftlerin tarafsız bir bakış açısıyla durumu ele almaları gerekir. Geri hareket, eski bir sevgiliyi yeniden karşımıza çıkarabilir. Bir mesaj, bir haber veya bir gelişme düşündürücüdür.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Öncelikle sağlık problemleriniz varsa bunları mutlaka doktora gösteriniz. İş haklarınız, sosyal sigortanız, iş ortamının sağlığınız üzerinde etkilerini önemseyiniz. İş başvurusunda önceden bulunduysanız bugünlerde bir görüşme daha gerçekleşir. Ne gibi şartları var ona bakalım.
Yay Günlük Burç Yorumu
Yeni biriyle tanışanlar sizler de, bu kişiyi iyi gözlemleyin. Yeni ayrılmış olanlar yine bir araya gelme ihtimaliniz var. İyi düşünün. Çocuk sahibi olmak isteyenler, kontrollerinizi yaptırın ve maddi açıdan durumunuza bakın. Bir başka önemli husus, şu andaki mevcut para durumu, pek öyle bütçemizi aşmamıza izin vermeyecek.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Ay-Yay burcu geçişi, her zorluğun üstesinden gelebilecek inanç ve iyimserliğin işaretçisidir. Geçici çözümler yerine yarınlarınızı garanti altına alabilecek işler üzerinde düşünürsünüz. Ruhsal anlamda birkaç gün önceye göre bu saat sonrası daha rahatsınız.
Kova Günlük Burç Yorumu
Merkür-Mars görünümü, geri hareket dönemine denk geliyor. Durum böyle olunca, bizlerde çevremize karşı, aşk hayatımızla ilgili konularda, finansal kararlarda gerginiz. Hani hemen olsun diyoruz ama bir şeyler yolumuza taş koyuyor. Hesapsız işler, daha önce alınmış yanlış kararlar bizi yoruyor. Birileri de buna neden olabilir.
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay-Yay burcunda seyrine başladığında, iş ortamında veya ilişkilerde canınızı sıkan bir şey olursa bunları dile getiriniz ve gerekirse itiraz ediniz. Böyle davrandığınızda şaşıranlar olursa hiç geri adım atmayınız. Jüpiter yönetiminde olan Yay burcu geçişleri aslında işinize yarayacaktır.
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