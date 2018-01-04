Günlük burç yorumları 4 Ocak Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in ilk günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 1 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Sevgili Yengeçler saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, mücadele verdiğimiz para, ilişki, hayata dair olan her şeyde kendi arzularımızı mutlak kabul ettirme isteğimizdir. İhtiraslı ve asla vazgeçmeden bir şeylerin kendi eksenimizde dönmesini bekleriz.

Sevgili İkizler saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, kafamıza koyduğumuz bir şeyi yapmaktan kaçınmayacağımızın işaretçisidir. Ancak şartlar burada önemli.

Sevgili Boğalar saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, eviniz, ailenizle ilgili konularda yaşanması muhtemel bir gerginliğin işaretçisidir. Bir taraf kendi isteklerini dayatır, baskı kurar, “benim dediğim olacak” diye tutturur.

Sevgili Koçlar saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, güçlü tutkularımızın göstergesidir. Cinsel yaşam, arzular, isteklerimizin kabulü ve yaşamın güzelliklerine sahip olma dürtüsü gibi.

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, kendi arzularımız doğrultusunda hareket ederek ailemiz veya birileri üzerinde etkin olmaya çalışacağımızı gösteriyor.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, bizi hırslı ve oldukça tutkulu hale getiriyor. Ancak enerjimizi doğru iş, amaç, hedef üzerinde odaklamazsak, birileri üzerinde baskı kurmaya, ego odaklı hareket etmeye kalkışırsak, belki de başarılı olacağımız bir meselede kayba uğrarız.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, gücümüzü kanıtlamak için her yolu deneyeceğimizi gösterir. Daha fazla kazanmak için çabalarız, daha fazla başarmak için gayret ederiz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, iş hayatımız, toplumsal ilişkilerimiz, yaşça büyük kişilerle aramızda yaşanabilecek gerilimin işaretçisidir. Gücünüzü gösterirsiniz, isteklerinizi mutlak şekilde kabul ettirmeye çalışırsınız.

Yay Günlük Burç Yorumu