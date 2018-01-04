Günlük burç yorumları 4 Ocak Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in ilk günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 1 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, güçlü tutkularımızın göstergesidir. Cinsel yaşam, arzular, isteklerimizin kabulü ve yaşamın güzelliklerine sahip olma dürtüsü gibi.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, eviniz, ailenizle ilgili konularda yaşanması muhtemel bir gerginliğin işaretçisidir. Bir taraf kendi isteklerini dayatır, baskı kurar, “benim dediğim olacak” diye tutturur.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, kafamıza koyduğumuz bir şeyi yapmaktan kaçınmayacağımızın işaretçisidir. Ancak şartlar burada önemli.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, mücadele verdiğimiz para, ilişki, hayata dair olan her şeyde kendi arzularımızı mutlak kabul ettirme isteğimizdir. İhtiraslı ve asla vazgeçmeden bir şeylerin kendi eksenimizde dönmesini bekleriz.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, kendi arzularımız doğrultusunda hareket ederek ailemiz veya birileri üzerinde etkin olmaya çalışacağımızı gösteriyor.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, bizi hırslı ve oldukça tutkulu hale getiriyor. Ancak enerjimizi doğru iş, amaç, hedef üzerinde odaklamazsak, birileri üzerinde baskı kurmaya, ego odaklı hareket etmeye kalkışırsak, belki de başarılı olacağımız bir meselede kayba uğrarız.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, gücümüzü kanıtlamak için her yolu deneyeceğimizi gösterir. Daha fazla kazanmak için çabalarız, daha fazla başarmak için gayret ederiz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, iş hayatımız, toplumsal ilişkilerimiz, yaşça büyük kişilerle aramızda yaşanabilecek gerilimin işaretçisidir. Gücünüzü gösterirsiniz, isteklerinizi mutlak şekilde kabul ettirmeye çalışırsınız.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, inandığınız bir yola kendinizi adamanız, ve göz önünde olma isteğinizdir. İsteklerinizi elde etmek için enerjiniz yüksektir.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, hedef bilincimizin özellikle parasal kazanç elde etme yönünde etkili olduğunu gösteriyor. Menfaatlerimizi gözeteceğiz. Bu yönde istekli ve arzulu olacağız.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, kişinin ilişki ve iş meselelerinde dış etkenler nedeniyle yaşadığı gerginliğin işaretçisidir. Bazı ufak tefek sorunlar öylesine büyütülür ki, affetmek mümkün olmaz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 09:34 Ay-Mars zorlu görünümü, hedefimize kilitlenerek şu anda gelişen duruma göre karar vermemizi sağlıyor. Bir iş mi düşünüyoruz, işimizi geliştirmek mi istiyoruz veya düzenlenmesi gereken projelerimiz mi var, bunlara bakacağız.
[
2018 burçların aşk ve parada şanslı günleri](https://www.mynet.com/2018-burclarin-ask-ve-parada-sansli-gunleri-1212413-mykadin)
[
2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)
[
Satürn oğlak burcunda](https://www.mynet.com/saturn-oglak-burcunda-1211975-mykadin)
'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'
İbrahim Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması
Fatih Portakal'dan Erdoğan'a eleştiri
Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm
Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi
Mehmet Hakan Atilla davası biter bitmez kritik karar!
8 ton ağırlığında! Hızla Dünya'ya yaklaşıyor
Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!
Seks robotları insanları öldürebilir!
IŞİD'liden adliye çıkışında çirkin şov: Çekin, yakışıklı çıksın!
Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...
Son anket sonucunda tarihi rekor
Okuyucu Yorumları 0 yorum