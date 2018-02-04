Günlük burç yorumları 4 Şubat Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

4 Şubat Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte 4 Şubat Pazar günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 00:47 Ay-Terazi geçiş etkinliğinde Pazar günümüz başlayacak. Uyum ve paylaşımın ilişkilerde önemini işaret ediyor. Bu pek işimize gelmeyebilir. Bildiğimiz gibi hareket etmek isteyebiliriz. Ancak başkalarının sesine kulak vermemiz, anlaşmaya çalışmamız yararlı olabilir. En azından huzursuz olmak istemiyorsak bunu yapmalıyız.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 00:47 Ay-Terazi burcunda seyrine başlıyor. Dengenizi bozabilecek her şeyden uzak durmak isteyeceksiniz. Çünkü kafanızın karışmasını, moralinizin bozulmasını istemiyorsunuz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Pazar günümüz, saat 00:47 Ay-Terazi geçiş etkinliğinde başlıyor. Çevremizle ilişkimizde mantık, uzlaşıya açıklık, çözüm ve denge unsurlarını ön planda tutabilirsiniz. Huzursuzluktan hoşlanmazsınız.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 00:47 Ay-Terazi geçişiyle Pazar gününe adım atıyoruz. Bir problem olsa dahi, bunun kavgayla halledilmesinden yana değilsiniz. Özellikle yuvanızı, sizi veya ailenizi ilgilendiren meseleler üzerinde güzellik ve konfor gibi huzur ve güvenlik de fazlasıyla önemsediğiniz noktalar olacaktır.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Pazar günümüz saat 00:47 Ay-Terazi burcu geçişiyle başlayacak. çevremizdeki insanlarla ilişki kurma arzumuz da yoğunlaşıyor. Dengeli bir şekilde iletişimde bulunmak isteyeceğiz. Ne karşımızdaki kişi ne de biz, üstünlük yarışında değiliz. Nazik bir şekilde konuşmak, fikirlerimizi paylaşmak niyetinde olacağız.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 00:47 itibariyle Ay-Terazi burcunda ilerleyecek. Sevdiklerimizi mutlu etmek hoşumuza gider. Alışverişe çıkabiliriz. Aile veya arkadaş çevremizle bir araya gelebiliriz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 00:47 itibariyle burcunuzda ilerleyecek Ay, size çekici kılıyor. Huzurunuz kaçsın istemediğiniz için, pozitif düşünebilen, ortamı germeyen kişilerle olmayı tercih edebilirsiniz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Pazar günümüz saat 00:47 Ay-Terazi burcu geçişiyle başlayacak. İlişkimizin mercek altına alınmasını sağlıyor. Biz neler bekliyoruz, ne gibi sıkıntılarımız var ve şu andaki mevcut durumdan hoşnut muyuz? Bütün bunları önemseyeceğiz.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 00:47 Ay-Terazi geçişiyle Pazar gününe adım atıyoruz. Hem çevremizle olan temasımızı güçlendirecek hem de nezaket ve uyum içinde hareket etmemizi sağlayacak.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Pazar günümüz, saat 00:47 Ay-Terazi geçiş etkinliğinde başlıyor. Bizim değerlerimize, prensiplerimize saygı göstermesi halinde herkesle anlaşabiliriz. Bir de şu var ki, sorumluluklarımız yeteri kadar ağırken, kimsenin nazını niyazını çekmek istemeyeceğiz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 00:47 Ay-Terazi burcunda seyrine başlıyor. Uyum, denge, huzur ve güzelliklerle çevrili bir yaşam arzuluyoruz. Farklı fikirlere karşı tahammülüyüz fakat değerlerimize saygı duyulmasını istiyoruz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 00:47 Ay-Terazi geçiş etkinliğinde Pazar günümüz başlayacak. İstediğimiz en önemli şey, güven içinde olmak ve huzursuzluktan uzak durmak. Bunu gün boyu önemseyeceğiz.
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