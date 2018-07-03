HABER

Günlük burç yorumları: 4 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 09:25 | Son Güncelleme

4 Temmuz Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 4 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

2 Temmuz Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Parasal sorunlara çözüm bulmamız için bizi destekliyor. Bunun yanı sıra ailemizin sevgisi sıkıntılarımızı aşabilmemizde bize destek olur. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Salı gününü, saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde karşılıyoruz. Duygudaşlığın özellikle yakın çevremizle aramızda yükselmesini sağlar. Güçleniriz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. İş ve maddi konularda hassas düşünsek de, ufak tefek gelişmeler sayesinde rahatlarız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Çevremize karşı duyarlılığımızı yükseltir. Güvenli bir yaşam, huzurlu bir ortam ve iyi bir hayat arzumuz ön plandadır. Bu görünüm sayesinde kendimizi huzurlu hissedeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde insanların paylaşımcı, sevgi dolu ve şefkatli olmasını bekleriz. Güven duymak, iyi bir yaşam arzumuz ön planda olacak. Alıştığımız şeylerden uzak kalmamak, huzur bulmak bizim için son derece önemli. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Partnerin size karşı duyarlı yaklaşımını işaret ediyor. Zaten sizin de arzunuz bu. Güvenmek, huzur bulmak ve ilişkide mutlu olmak. Maddi-manevi anlamda rahat etmek istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Sevdiklerimize karşı aşırı duyarlılığımızın işaretçisidir. Destek veririz, sağlıklı olalım, huzurlu yaşayalım isteriz. Maddi açıdan güçlü olmayı istememizin nedeni de budur. Yardımcı olayım, kendim de rahatlayayım diye düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Sizi anlayan kişilerle bir araya gelmenin işaretçisidir. Ruh huzur bulmayı, maddi-manevi anlamda güven içinde olmayı arzular. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Ailemizin sevgi, şefkat ve ilgisinin bizim için önemini vurgular. Evimizdeki huzur ve güvence kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Bulunduğunuz ortamda sevgi ve ilgi görmenizi sağlar. insanlar sizden etkilenir. Güven duygunuz yükselir. Sezgileriniz güçlenir. Kendinizi emniyette hissedersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Karar vermeden önce etraflıca düşünmenin önemini vurguluyor. Özellikle maddi konularda. Güvenceli olup olmadığına bakalım. Yarar-zarar hesabımızı iyi yapalım. Evinizde bazı değişimler yapmayı veya taşınmayı düşünebilirsiniz. Bunları gözden geçirelim. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Maddi-manevi anlamda size güven sunuyor. Kendinizi gayet iyi hissedersiniz. Değişiklik, yenilikler hoşunuza gider. Devamını okumak için tıklayınız

1-8 Temmuz haftalık burç yorumları1-8 Temmuz haftalık burç yorumları
2018 Temmuz ayı aylık burç yorumları2018 TEMMUZ AYI BURÇ YORUMLARI
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları astroloji irem su haftalık burç yorumları yıllık burç yorumları Günlük burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

İşte bu yılın en çok satan telefonları!

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da Ramazan'ın 1'inci günü kaybolan minik Leyla'dan acı haber geldi! Dedesi korkunç detayı anlattı!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! Dere yatağında cesedi bulundu!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Hava durumu nasıl olacak? Temmuz ayı için Meteoroloji'den son dakika sıcaklık açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kerim Kurttepeli Koç Lisesi'nden mezun oldu

Kerim Kurttepeli Koç Lisesi'nden mezun oldu

Ümraniye'de siyanürlü intihar girişimi! Müdahale eden polis ekipleri karantinaya alındı

Ümraniye'de siyanürlü intihar girişimi! Müdahale eden polis ekipleri karantinaya alındı

Alaattin Çakıcı'dan yeni açıklama! Yine tehdit etti

Alaattin Çakıcı'dan yeni açıklama! Yine tehdit etti

Tacizci öğretmen olayında skandal detaylar

Tacizci öğretmen olayında skandal detaylar

Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon

Son dakika! Kuzey Irak'a operasyon

FETÖ'nün Ergenekon için yedek planı ortaya çıktı! Dinlenenlerin olduğu listede dikkat çeken isimler var

FETÖ'nün Ergenekon için yedek planı ortaya çıktı! Dinlenenlerin olduğu listede dikkat çeken isimler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.