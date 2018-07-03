Günlük burç yorumları: 4 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları

2 Temmuz Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Parasal sorunlara çözüm bulmamız için bizi destekliyor. Bunun yanı sıra ailemizin sevgisi sıkıntılarımızı aşabilmemizde bize destek olur. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Salı gününü, saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde karşılıyoruz. Duygudaşlığın özellikle yakın çevremizle aramızda yükselmesini sağlar. Güçleniriz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. İş ve maddi konularda hassas düşünsek de, ufak tefek gelişmeler sayesinde rahatlarız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Çevremize karşı duyarlılığımızı yükseltir. Güvenli bir yaşam, huzurlu bir ortam ve iyi bir hayat arzumuz ön plandadır. Bu görünüm sayesinde kendimizi huzurlu hissedeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde insanların paylaşımcı, sevgi dolu ve şefkatli olmasını bekleriz. Güven duymak, iyi bir yaşam arzumuz ön planda olacak. Alıştığımız şeylerden uzak kalmamak, huzur bulmak bizim için son derece önemli. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Partnerin size karşı duyarlı yaklaşımını işaret ediyor. Zaten sizin de arzunuz bu. Güvenmek, huzur bulmak ve ilişkide mutlu olmak. Maddi-manevi anlamda rahat etmek istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Sevdiklerimize karşı aşırı duyarlılığımızın işaretçisidir. Destek veririz, sağlıklı olalım, huzurlu yaşayalım isteriz. Maddi açıdan güçlü olmayı istememizin nedeni de budur. Yardımcı olayım, kendim de rahatlayayım diye düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Sizi anlayan kişilerle bir araya gelmenin işaretçisidir. Ruh huzur bulmayı, maddi-manevi anlamda güven içinde olmayı arzular. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Salı günümüz saat 00:38 Ay-Uranüs görünüm etkisinde başlıyor. Ailemizin sevgi, şefkat ve ilgisinin bizim için önemini vurgular. Evimizdeki huzur ve güvence kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlayacaktır. Devamını okumak için tıklayınız