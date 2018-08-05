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Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 08:26 | Son Güncelleme

5 Ağustos Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-5 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumlar

Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Ağustos ayının ilk Pazar günü yani 5 Ağustos Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-5 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 00:50 Ay-Jüpiter karşıtlığında bir yandan kazancımız ve sahip olduklarımızı önemserken, diğer yandan eşimizden, dostumuzdan, miras veya bankalar yoluyla kaynak elde etmeyi de isteyeceğiz. Huzursuz olmak istemiyoruz. Fakat kimsenin de hakkımıza göz dikmesine izin vermek niyetinde değiliz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 00:50 Ay-Jüpiter karşıtlık etkisinde, huzuru önemsiyoruz. İlişkide, ayıran taraf değil, toparlayan, yoran değil yorgunluğu alan, zorlukta kaçan değil, yanımızda kalanla mutlu olacağımızı biliyoruz. Buna göre kendimizi ve beraberliğimizi gözden geçireceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 00:50 Ay-Jüpiter karşıtlığı, huzurumuzu kaçıran mecburiyetlerin işaretçisidir. Biz de buna pek gelemeyiz. Başkaları sadece kendisini düşünürken canımız sıkılır. İçe atarız ama daha fazla üzerimize gelinirse tepkimizi gösteririz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 00:50 Ay-Jüpiter karşıtlığı, sahip olduğumuz ne varsa, bunu başkalarıyla paylaşmaya hazırız. Ancak diğerlerinden de bunu bekleriz. Huzur, güvence olguları ve maddi-manevi paylaşım bizim için önemlidir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 00:50 Ay-Jüpiter karşıtlığı, iş hayatımız, sorumluluklarımız tabii ki çok önemli. Ancak ailemizin desteği ve onlarla birlik ve bütünlük duygusu hepsinden önemli. Sorunlar el ele çözülmeli, gönül gönüle yürünülmelidir. Biz bugün böyle düşüneceğiz. Kimse kusura bakmasın. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 00:50 Ay-Jüpiter karşıtlığı, fikirlerimizi başkalarıyla ortak çıkarlarımız adına paylaşmaya hazırız. Ancak hep bana diyenlerle uzlaşmaya açık değiliz. Saat 03:48 Ay-Neptün görünümü, hayallerinize uygun bir ilişki yaşama arzunuzu yükseltir. Eğer mutlu bir beraberliğiniz varsa, bunu hem maddi hem de manevi anlamda sağlamlaştırmak istersiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 00:50 Ay-Jüpiter karşıtlığı, geleceğimizi garanti altına almak, huzur bulmak, güven altında olmak için paramızı doğru şekilde kullanmamız gerekir. Ortaklaşa maddi veya manevi anlamda birbirimize yardımcı olabiliyor muyuz, bu gayet önemli. Risk faktörünü göz önüne almalıyız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 00:50 Ay-Jüpiter karşıtlığı, ilişkinin huzur ve güvence yönünden doyurucu olması çok önemli. Birbirine karşı aynı hislerle yaklaşan çiftler için bu görünüm olumludur. Tam tersi davranan kişiler için bir yol ayrımını işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 00:50 Ay-Jüpiter karşıtlığı, huzursuzluk ve biraz da güvensizlik yaratabilir. Çıkarlarını düşünen ve keseri kendine yontan kişilerle çalışmak veya aynı ortamda nefes almak istemeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 00:50 Ay-Jüpiter karşıtlığı, arzu ve isteklerimizi ortaya koyabileceğimiz ve karşılıklı anlayış ve ortaklaşa hareket edeceğimiz kişilerle olacağız. Sosyal dünya ve özel hayatımıza bakış açımız bu yönde olacak. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 05:06 Ay-Satürn görünümü, yüreğinizin derinliklerinde sadece size ait özel Sevgili Kovalar Saat 00:50 Ay-Jüpiter karşıtlığı, iş-ev arasındaki yaşamımızı gözden geçirmemizi sağlıyor. Hem kazanmak hem bölüşmek niyetindeyiz. Ancak sadece kendini düşünen kişilerle yola devam etmek niyetinde değiliz. Bizim de çıkarlarımız önemli diye düşüneceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 00:50 Ay-Jüpiter karşıtlığı, birlikte yol alacağımız, paylaşımda bulunacağımız insanlarla bağlantıyı önemseyeceğiz. Fikirlerimizi, tecrübelerimizi ortaya koyarken, başkalarının da görüşlerini öğrenmek isteyeceğiz. Ortak paydada buluşabilmek arzumuz yoğun olacak. Devamını okumak için tıklayınız

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