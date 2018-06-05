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Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

5 Haziran Pazartesi günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 5 Haziran Salı İrem Su'dan burç yorumları

5 Haziran Salı günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 HAZİRAN SALI

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 13:53 olana dek Ay-Boşluk etkisi devam edecek. Kendinizi istediğiniz gibi ifade etmeniz, haksızlıklar karşısında sabır göstermeniz, işlerinizi çabucak bitirmeniz kolay olmayabilir. Zorunluluklarınız nedeniyle, dilediğiniz gibi hareket edemeyebilirsiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 13:53 olana dek Ay-Boşluk etkisi devam edecek. Bir problem yaşamak istemiyorsak sakin olalım, bilinçli hareket edelim. Acil karar vermeyelim, inceleyelim.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 13:53 olana dek Ay-Boşluk etkisi devam edecek. Özgürce hareket etmenin önüne geçen durumlar sizi rahatsız ettiğinde, güven duyduğunuz bir arkadaşla sohbet etmek gayet faydalıdır.

1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları
Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 13:53 olana dek Ay-Boşluk etkisi devam edecek. Hiç kimsenin keyfinizi bozmasına veya sinirlendirmesine izin vermemek için, sizin de sakin ve kontrollü olmanız faydalıdır. Fikirlerinizde diretmek yerine, başka görüşlere de açık olmanız gayet faydalıdır.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 13:53 olana dek Ay-Boşluk etkisi devam edecek. Normalde üstünde bile durulmayan meselelerin gözünüzde büyümesine neden olabilir. Oysaki yapılması gereken ilişkiyi kendi içinde rahat bırakmaktır. Sizi üzen, sıkıntıya sokan ve rahatsız eden kişi veya olaylar karşısında her şeyi bir kez daha gözden geçirmekte yarar var.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 13:53 olana dek Ay-Boşluk etkisi devam edecek. Zorunlu olduğunuz şeyler gözünüzde büyüyebilir. Hele birileri son anda engel çıkarmaya kalkışırsa, buna tepki gösterebilirsiniz.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 13:53 olana dek Ay-Boşluk etkisi devam edecek. Aşk hayatınız veya günü gerilimsiz ve özgür bir şekilde geçirme isteğiniz yoğun. Ancak bu süre içinde çevrenizdeki insanlara anlayışlı davranmalıyız.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 13:53 olana dek Ay-Boşluk etkisi devam edecek. Yeni proje, fikir veya plan belirir. Ancak bunları yürürlüğe koyamayız. Üzerinde düşünebiliriz. Eksiklerimizi gözden geçirebiliriz. Bu kısa zaman diliminde etrafınızla olan diyalogunuza dikkat ediniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 13:53 olana dek Ay-Boşluk etkisi devam edecek. Birileri bizi anlamadığında ters tepki gösterebiliriz. Ancak bunun ayarını iyi yapmamızda yarar var. İlişkilerimizdeki karşılıklı paylaşımda bulunmak, bizi rahatlatır. Çevremizle olan iş ve özel temaslarda anlayışlı olmakta yarar vardır.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 13:53 olana dek Ay-Boşluk etkisi devam edecek. Değerlerinizi koruma arzunuz kimi zaman acil kararlar almanıza neden olabilir. Tabii ki böyle hallerde durup şöyle bir mantıklı düşünmekte yarar var.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 13:53 olana dek Ay-Boşluk etkisi devam edecek. Boşluk süresini, kendiniz adına gerekli olan her şeyi yeniden gözden geçirmeniz anlamında bir mola gibi düşünmekte yarar var. Bu çok işinize yarayabilir. Aksaklıkları veya gözden kaçanları rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Yeter ki görmek isteyin. İnanın sizi rahatlatacak birçok detayın farkına varabilirsiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 13:53 olana dek Ay-Boşluk etkisi devam edecek. Kafanızın karıştığını hissedebilirsiniz. Parasal konularda ise dışarıdan destek bulmak ihtiyacınız yoğun olsa da, bunu tam anlamıyla karşılanmasında gecikmeler yaşanabilir. Bu süre içinde, özgürce hareket etmenize engel olan şartları şöyle bir sakince düşünelim. Haddinden fazla iyi niyetli mi düşünüyoruz veyahut meseleleri çok mu gözümüzde büyütüyoruz, bir düşünelim.

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