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Günlük burç yorumları: 5 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 07:49 | Son Güncelleme

5 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde Mayıs ayının ilk haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 1-6 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 5 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

5 Mayıs Cumartesi günü İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-6 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 MAYIS CUMARTESİ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi günümüzün ilk enerjisidir. Maddi problemlerinizi çözebilmede yardımcınızdır. Riskten uzak, güven verici olana yönelebilirsiniz. Bir işe girişmeden önce enine boyuna hesabınızı yapabilirsiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 10:52 Ay-Güneş görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlıyor. Bu enerji, hem kişisel hem de ilişkide güveninizi ışıklandırıcıdır. Değerlerinizi koruma altına almanın, rahatlamanın ve güven içinde olmanın hazzını yüreğinizde hissedersiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 10:52 Ay-Güneş görünümüyle Cumartesi gününe adım atıyoruz. Hem duygusal açıdan hem yenilikleri uygulamada umutlandırıcıdır. Daha önce kaygı duyduğunuz meseleleri şimdi kendinizden emin bir şekilde çözümleyebilirsiniz.

1 - 6 Mayıs haftalık burç yorumları1 - 6 Mayıs haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi gününün ilk etkili enerjisidir. Sizleri rahatlatmakta ve güven duygunuzu yükseltmekte ve ileriye dönük planlarınızı gerçekleştirmede kuvvetlendiricidir. Geleceğinizi ve nereye varmak istediğinizi net bir şekilde saptayabilirsiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi günümüzün ilk enerjisidir. Bu sayede isteklerinizi elde etmeniz mümkündür. Böyle bir enerji kişinin bilincini aydınlatıcı olduğu için hangi konuda ilerlemeniz gerektiğini bugün saptamanız gayet kolay.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Cumartesi gününün ilk etkili enerjisi, saat 10:52 Ay-Güneş görünümüdür. Yenilikleri destekleyicidir. Özel hayatınızla ilgili konularda bugün duygularınızı kendinizden emin bir şekilde ifade edebilirsiniz.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi günümüzün ilk enerjisidir. Kendinizden emin olmanızı sağlıyor. Güven duygunuz sayesinde çıkarlarınızı korumanız mümkün olduğu gibi, hangi alanda nasıl ilerlemeniz gerektiğini de kolayca bulabilirsiniz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi günümüzün ilk enerjisidir. Size aşkta güven duygusu aşılıyor. Aradığınız huzur ve sevgiyi kendi içinizde bulursunuz. Partneriniz de aynı şekilde sizinle el ele vermeye hazırdır.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 10:52 Ay-Güneş görünüm etkisinde Cumartesi gününe adım atıyoruz. Maddi ve manevi anlamda doğru karar alabilirsiniz. Elinizdeki işleri kolaylıkla bitirmenizi sağlayan moral gücünüz etrafınızdaki kişilerle olan ilişkinizi de düzenleyicidir.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi günümüzün ilk enerjisidir. Sizleri rahatlatır. Yaşamı güzel yönleriyle ele alabilirsiniz. Söylemeye çekindiğiniz veya yapmak istediğinizde olumsuz sonuçlanır diye vazgeçtiğiniz konularda kendinizden emin olarak adım atabilirsiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 10:52 Ay-Güneş görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlayacak. Kendiniz adına hareket etmenin tadına varabilirsiniz. Sizi engelleyen şartlara boyun eğmeden fikirlerinizi açıklayabilirsiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi günümüzün ilk enerjisidir. Geleceğe dönük düşünmeyi sağlayıcı ve güven duygunuzu yükselticidir. Böyle bir etki altında çevreniz üzerindeki tesiriniz gayet yüksek.

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