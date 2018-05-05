Günlük burç yorumları: 5 Mayıs Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

5 Mayıs Cumartesi günü İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-6 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi günümüzün ilk enerjisidir. Maddi problemlerinizi çözebilmede yardımcınızdır. Riskten uzak, güven verici olana yönelebilirsiniz. Bir işe girişmeden önce enine boyuna hesabınızı yapabilirsiniz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 10:52 Ay-Güneş görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlıyor. Bu enerji, hem kişisel hem de ilişkide güveninizi ışıklandırıcıdır. Değerlerinizi koruma altına almanın, rahatlamanın ve güven içinde olmanın hazzını yüreğinizde hissedersiniz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 10:52 Ay-Güneş görünümüyle Cumartesi gününe adım atıyoruz. Hem duygusal açıdan hem yenilikleri uygulamada umutlandırıcıdır. Daha önce kaygı duyduğunuz meseleleri şimdi kendinizden emin bir şekilde çözümleyebilirsiniz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi gününün ilk etkili enerjisidir. Sizleri rahatlatmakta ve güven duygunuzu yükseltmekte ve ileriye dönük planlarınızı gerçekleştirmede kuvvetlendiricidir. Geleceğinizi ve nereye varmak istediğinizi net bir şekilde saptayabilirsiniz.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi günümüzün ilk enerjisidir. Bu sayede isteklerinizi elde etmeniz mümkündür. Böyle bir enerji kişinin bilincini aydınlatıcı olduğu için hangi konuda ilerlemeniz gerektiğini bugün saptamanız gayet kolay.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Cumartesi gününün ilk etkili enerjisi, saat 10:52 Ay-Güneş görünümüdür. Yenilikleri destekleyicidir. Özel hayatınızla ilgili konularda bugün duygularınızı kendinizden emin bir şekilde ifade edebilirsiniz.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi günümüzün ilk enerjisidir. Kendinizden emin olmanızı sağlıyor. Güven duygunuz sayesinde çıkarlarınızı korumanız mümkün olduğu gibi, hangi alanda nasıl ilerlemeniz gerektiğini de kolayca bulabilirsiniz.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi günümüzün ilk enerjisidir. Size aşkta güven duygusu aşılıyor. Aradığınız huzur ve sevgiyi kendi içinizde bulursunuz. Partneriniz de aynı şekilde sizinle el ele vermeye hazırdır.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 10:52 Ay-Güneş görünüm etkisinde Cumartesi gününe adım atıyoruz. Maddi ve manevi anlamda doğru karar alabilirsiniz. Elinizdeki işleri kolaylıkla bitirmenizi sağlayan moral gücünüz etrafınızdaki kişilerle olan ilişkinizi de düzenleyicidir.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi günümüzün ilk enerjisidir. Sizleri rahatlatır. Yaşamı güzel yönleriyle ele alabilirsiniz. Söylemeye çekindiğiniz veya yapmak istediğinizde olumsuz sonuçlanır diye vazgeçtiğiniz konularda kendinizden emin olarak adım atabilirsiniz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 10:52 Ay-Güneş görünüm etkisinde Cumartesi günümüz başlayacak. Kendiniz adına hareket etmenin tadına varabilirsiniz. Sizi engelleyen şartlara boyun eğmeden fikirlerinizi açıklayabilirsiniz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 10:52 Ay-Güneş görünümü Cumartesi günümüzün ilk enerjisidir. Geleceğe dönük düşünmeyi sağlayıcı ve güven duygunuzu yükselticidir. Böyle bir etki altında çevreniz üzerindeki tesiriniz gayet yüksek.
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