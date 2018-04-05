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Günlük burç yorumları: 5 Nisan Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 06:53 | Son Güncelleme

5 Nisan Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Yeni bir ay, yeni bir hafta ve burçlarınızda sizleri neler bekliyor? Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? İrem Su'nun günlük burç yorumları ile sizleri neler bekliyor fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 5 Nisan Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

5 Nisan Perşembe günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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5 NİSAN PERŞEMBE İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 03:50 Ay-Merkür görünümü, geri harekete rastladığı için, düşüncelerinizi ifade ederken daha dikkatli olmanız gerektiğini vurguluyor.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 03:50 Ay-Merkür görünümü, alacak-vereceklerin gözden geçirilmesini sağlıyor. Bu saatlerde tartışmalardan kaçınmak gerekir. Eğer sıkıldığımız bir mesele veya bir haber alırsak hemen sinirlenmeyelim.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 03:50 Ay-Merkür görünümü, eğer ilişkinizde sorunlar varsa meseleleri sakin bir şekilde konuşmanızda yarar var. Yolculuklar güvenli firmalarla yapılmalıdır. Sosyal ilişkilerde konuşmak kadar dinlemek de önem taşıyor.

1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 03:50 Ay-Merkür görünümü, rahatsız olduğumuz meseleleri tekrar gözden geçireceğiz. İş hayatı, toplumsal ilişkilerde biraz daha dikkatli iletişimde bulunacağız. Ne de olsa Merkür geriliyor.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:50 Ay-Merkür görünümü, yolculuklarda güvenli firmaları tercih etmek gerektiğini gösteriyor. Merkür gerilediği için aldığımız haberlere, internet yoluyla tanıştığımız kişilere, kurulan bağlantılara daha dikkat etmek gerekiyor.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 03:50 Ay-Merkür görünümü, kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmek arzumuzu işaret ediyor. Fakat etrafınızdaki insanların çoğu zaman sizi anlamadıklarını hissedebilirsiniz.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 03:50 Ay-Merkür görünümü, partnerinizle veya başkalarıyla bir mesele üzerinde konuşurken tartışmaktan kaçınmak gerekiyor. Geri hareket dönemindeyiz. Tek taraflı konuşmalar, yanlış anlaşılmalar olabilir.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 03:50 Ay-Merkür görünümü, mali konulardaki her türlü işinizi verimli hale getirme arzunuzu ve bu konulardaki konuşmaların işaretçisidir. Ancak Merkür gerilediği için tabii ki daha dikkatli olacağız. Hesabımızı bilmeliyiz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 03:50 Ay-Merkür görünümü, geri hareketle örtüştüğü için, ilişkide baskın taraf olarak bazen dozunu aşan konuşmalar yapabiliriz. Buna özellikle dikkat edelim. geçmişe ait konular üzerinde tartışmaktan ziyade, birbirimizi dinlemeye de bilelim.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 03:50 Ay-Merkür görünümü, ailemizi veya bizi direkt olarak etkileyen konularda endişe vericidir. Çabuk parlarız, dik konuşuruz ve bizi anlamadıklarını düşünürüz. Bunlar geri hareketin yarattığı kaygılardır.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 03:50 Ay-Merkür görünümü, geri hareketle örtüşüyor. Yakın çevremizle bağımızı iletişim yönünden güçlü tutmak gerekiyor. Yolculuk, eğitim, iş gibi konularda gecikmeler olabilir. Her işimizi dikkatlice gözden geçirmekte ve tedbirli olmakta yarar var.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 03:50 Ay-Merkür görünümü, geri hareketle örtüştüğü için maddi konularda özellikle tedbirli olmakta, dikkatlice hesabımızı yapmakta yarar var.

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