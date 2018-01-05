Günlük burç yorumları 5 Ocak Cuma - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in ilk günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 5 Ocak Cuma günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bir problemle karşılaştığınızda durumu tekrar gözden geçiriniz. Gözünüze çarpan noktalar çözüm bulmanızda yardımcı olabilir.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Her şey mükemmel olmalı diye düşünürüz ve bizi haklı bulmalarını isteriz. Evimiz, ailemiz, iç dünyamızda ve her konuda baskın tavırlı oluruz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Yakınlarımızla, iş ortamında, aşk hayatında biraz daha tedbirli olalım. Ani kararlar vermekten kaçınalım.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Para ve kazanç sağlayıcı her şeyi önemseriz. Ancak, maddi ve manevi anlamda risk altına gireceğimiz kararlardan kaçınalım.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Başkalarına veya haksızlıklara karşı tepkili davranabiliriz. Bir meseleyi inatçı bir şekilde savunabiliriz. Saat 11:12 Ay-Başak burcu seyri, maddi ve manevi tüm değerlerinize daha fazla önem vermenizi, özenli ve dikkatli bir şekilde hareket etmek isteyeceğinizi gösteriyor.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Beklemek, ne olup bittiğini bilmemek bu saatlerde bizi rahatsız edebilir. Ancak bunun hayrımıza olabileceği ihtimalini de göz ardı etmeyelim.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Kişisel bakımınız, rutin kontrolleriniz, yarım kalan işleriniz, çocuklarınızla alakalı konular, sanatsal anlamdaki çalışmalar bu saatler arasında faydalı olacaktır.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Eviniz, aileniz ve ilişkinizle alakalı konularda hoşgörülü davranınız. Huzur verici ve bütünleştirici yönde hareket etmekte yarar var.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bütçenizi aşmayan planlamalarda bulunabilirsiniz. Ailenizle aranızdaki iletişimi güçlü tutmaya çalışmanız lazımdır. Bu zaman diliminde önemli kararlar vermeyin. Yarım kalan işlerinizi bitirin.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Özgür olmadığımızı, sürekli bir şeylerle ilgilenmek zorunda olduğumuzu düşünürüz. İlişkimizde baskıya gelemeyiz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Bir şeyleri kabul ettirmek pek kolay olmasa da, yarım kalan işler çabucak bitirilir. Bir arkadaşınız bir konuyla ilgili sizi arayıp fikir sorabilir, desteğinizi isteyebilir. Hemen söz vermeyin, biraz düşüneceğinizi söyleyin.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Yarım kalan işlerimize öncelik tanıyalım. Sanatsal faaliyetler, dostça ilişkiler olumlu yürür. Kişisel güzelliğiniz ve bakımınızla ilgilenebilirsiniz.
[
2018 burçların aşk ve parada şanslı günleri](https://www.mynet.com/2018-burclarin-ask-ve-parada-sansli-gunleri-1212413-mykadin)
[
2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)
[
Satürn oğlak burcunda](https://www.mynet.com/saturn-oglak-burcunda-1211975-mykadin)
Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia
Büyük ikramiye çıkmadı ama sevincine diyecek yok!
Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku
Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik
İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!
Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Kurt kız büyüdü! İşte son hali
Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi
Ve Selahattin Demirtaş bıraktı! Mektupla açıkladı
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum