Günlük burç yorumları 5 Ocak Cuma - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in ilk günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 5 Ocak Cuma günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Sevgili Yengeçler saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Para ve kazanç sağlayıcı her şeyi önemseriz. Ancak, maddi ve manevi anlamda risk altına gireceğimiz kararlardan kaçınalım.

Sevgili Boğalar saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Her şey mükemmel olmalı diye düşünürüz ve bizi haklı bulmalarını isteriz. Evimiz, ailemiz, iç dünyamızda ve her konuda baskın tavırlı oluruz.

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Başkalarına veya haksızlıklara karşı tepkili davranabiliriz. Bir meseleyi inatçı bir şekilde savunabiliriz. Saat 11:12 Ay-Başak burcu seyri, maddi ve manevi tüm değerlerinize daha fazla önem vermenizi, özenli ve dikkatli bir şekilde hareket etmek isteyeceğinizi gösteriyor.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Beklemek, ne olup bittiğini bilmemek bu saatlerde bizi rahatsız edebilir. Ancak bunun hayrımıza olabileceği ihtimalini de göz ardı etmeyelim.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Kişisel bakımınız, rutin kontrolleriniz, yarım kalan işleriniz, çocuklarınızla alakalı konular, sanatsal anlamdaki çalışmalar bu saatler arasında faydalı olacaktır.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 02:10-11:12 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Eviniz, aileniz ve ilişkinizle alakalı konularda hoşgörülü davranınız. Huzur verici ve bütünleştirici yönde hareket etmekte yarar var.