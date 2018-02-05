Günlük burç yorumları 5 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

5 Şubat Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte 4 Şubat Pazar günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar saat 03:27 Ay-Kuzey düğüm görünümü, görünüm etkisinde, uyumlu ve adil davranacağız. Sevilmek, değerli bulunmak isteyeceğiz. Bize olumlu davranıldığında biz de aynı şekilde karşılığını vereceğiz. Aşkta, çocuklarımızla ilgili konularda, evlilik gibi meselelerde geleceğe dönük düşüneceğiz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar Saat 03:27 Ay-Kuzey düğüm görünümü, sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın önemini vurguluyor. Ailemiz, evimiz, iş hayatımız ve tümüyle geleceğimizi düşünerek kararlarımızı gözden geçireceğiz.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 03:27 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, aşk hayatımız, çocuklarımız ve bizi ilgilendiren her konuda geleceğimizi düşünerek hareket edeceğiz. Bugünlerin yarınları da var sözünü bugün bir hayli önemseyeceğiz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 03:27 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisi, geleceğimizi maddi anlamda garanti altına almak amaçlı düşünmemizi sağlıyor. Aile hayatında uyum ve paylaşımın, çıkarsız bir arada yaşamanın, bir yuvanın sıcaklığını hissetmenin önemini vurguluyor.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Saat 05:35 Ay-Güneş görünümü, farklı ve oldukça sıra dışı düşünen kişilere ilgi duymanızı sağlar. Sizin ihtiyacınız, fikirlerini sizinle paylaşmayı bilen, becerikli ve kültürlü bir insandır. Eğer ilişkiniz yoksa, bu görünüm sürpriz bir tanışmayı işaret edebilir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 03:27 Ay-Kuzey düğüm görünümü etkisinde, parasal işlerimizi halledeceğiz. Biz, geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmek istiyoruz. Riskten uzak, hakikaten mutlu olacağımız bir seçim yapmaktan yanayız.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Ay-Venüs görünümü, bu saatleri gayet hoş ve keyifli bir şekilde geçirmenizi sağlar. Dengeli, uyumlu, nazik paylaşımlarda bulunmak size huzur verir. Toplumsal ve özel hayatınızla ilgili meselelerde kendinizi güçlü hissedebilirsiniz. Aşka kapınız sonuna kadar açıktır.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 03:27 Ay-Kuzey düğüm görünümü etkisi, iş hayatında ve ilişkimizde geleceğe dönük düşünmemizi sağlıyor. Her şeyin düzeleceğine inancımızı yükselten bu görünüm, başarılı olma arzumuzu perçinliyor.
Yay Günlük Burç Yorumu
Hem sosyal hayatta hem ilişkinizle ilgili konularda kendinizi güçlü hissedersiniz. Yazışarak, konuşarak etrafınızla temasta bulunursunuz. Dikkat çekici sürprizler yaşanabilir. Aldığınız bir haberle mutlu olursunuz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Yarınlarımızı sağlam şekilde oluşturmaktan yanayız. Buna uygun şekilde karar vereceğiz. Uyumlu, paylaşıma açık, adil davranan kişilerle bağlantıdan yanayız. Çıkarlarımızı düşüneceğiz ve geleceğe dönük planlar yapacağız.
Kova Günlük Burç Yorumu
İş hayatında, eğitim veya her konuda kendimizi güçlü şekilde ifade etmek istiyoruz. Paylaşıma dönük, adaletli ve karşılıklı güvene dayalı bir ilişkiden yanayız. Tercihlerimizi yaparken, yarınlarımızı düşüneceğiz.
Balık Günlük Burç Yorumu
Saat 21:46-6 Şubat saat 06:56 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. İlişkide bulunduğunuz kişi veya kişilerle alakalı her türlü meselenin dikkatle gözden geçirilmesi şarttır. Maddi konular yine gündem maddenizin ilk sıralarında yer alabilir.
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