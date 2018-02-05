Günlük burç yorumları 5 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

5 Şubat Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte 4 Şubat Pazar günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 Şubat Pazartesi

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 03:27 Ay-Kuzey düğüm görünümü, görünüm etkisinde, uyumlu ve adil davranacağız. Sevilmek, değerli bulunmak isteyeceğiz. Bize olumlu davranıldığında biz de aynı şekilde karşılığını vereceğiz. Aşkta, çocuklarımızla ilgili konularda, evlilik gibi meselelerde geleceğe dönük düşüneceğiz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 03:27 Ay-Kuzey düğüm görünümü, sağlıklı ve huzurlu bir yaşamın önemini vurguluyor. Ailemiz, evimiz, iş hayatımız ve tümüyle geleceğimizi düşünerek kararlarımızı gözden geçireceğiz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 03:27 Ay-Kuzey düğüm görünüm etkisinde, aşk hayatımız, çocuklarımız ve bizi ilgilendiren her konuda geleceğimizi düşünerek hareket edeceğiz. Bugünlerin yarınları da var sözünü bugün bir hayli önemseyeceğiz.