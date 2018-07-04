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Günlük burç yorumları: 5 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 06:54 | Son Güncelleme

5 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 5 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

5 Temmuz Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm kavuşumu, gerek aşk gerekse finansal konularda olumlu yönde şans getiricidir. Başkalarına güzel görünürsünüz. Siz de aynı şekilde hayata güzel bakarsınız. Fiziksel anlamda kendinizi rahat ve moral olarak güçlü hissedersiniz. Bu kavuşum geleceğe dair hislerinizi, inancınızı güçlendiricidir. Cazibeniz yükselir. Evlilik kararı alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm kavuşumu, ailevi yaşamı güçlendirici ve geleceğinizle ilgili konularda moralinizi yükselticidir. Ailedeki sorunlar bu görünüm sayesinde düzeltilir. İş hayatı ve sağlık düzene girer. Bir gelişme, bir haber sizi memnun eder. Bedeniniz güçlenir, isteklerinizi elde etme beceriniz artar. Kişisel hedefinize ulaşma inancınız fazlalaşır. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm kavuşumu, sizi yoran bir meselenin çözüme kavuşmasını sağlar. Yeni bir gelişme veya bir haber umudunuz yükseltir. Yakın çevrenizle aranızdaki dayanışma sayesinde moraliniz yükselir. Bir yolculuğa çıkılabilir. Bir görüşmenin sonucu sizi memnun eder. Başkalarından destek görürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

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Yengeç Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm kavuşumu, sizi memnun edici parasal bir gelişmeyi işaret ediyor. Kazanç getirici bir iş veya ortaklığın göstergesi olabilecek bu kavuşum, geleceğe dair umudunuzu yükselticidir. Bir işin olumlu sonuçlanması, bir girişimin umduğunuz şekilde ilerlemesi, bir haberin sizi memnun etmesi bu kavuşum sayesinde mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm kavuşumu, burcunuzda gerçekleşiyor. Bu şans anlamına geliyor. Kişisel olarak kendinizi gayet iyi, moral olarak güçlü, iş anlamında başarılı, ilişki yönünde çekici hissedeceğinizi söylemeliyim. Bu kavuşum geleceğe dair inancınızı olumlu yönde yükselticidir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm kavuşumu, beklediğiniz bir gelişmenin sizi memnun edeceğini, bu sayede yeni bir adım atabileceğinizi işaret ediyor. Sizi geriye çeken ve epeydir zorlayan bir ilişki veya bir mesele çözüme kavuşabilir. Yurtdışı eğitim-iş veya farklı bir konuda gelişim yönünde bir anlaşma sağlanabilir. Yeni bir proje için kollar sıvanır. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm kavuşumu, başkaları tarafından çekici ve başarılı bulunmanızı sağlayıcıdır. Bir yeni adımın, olumlu yöndeki bir kararın, bir teklifin işaretçisi olarak keyiflendiricidir. Karşı cins üzerinde etkili olmanızı sağlar. İnsanların size doğru yöneldiğini bir mıknatıs gibi çekildiğini hissedersiniz. Bir projeniz beğenilir. Bir işi uygulamaya koyabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay-Neptün kavuşumu, sevgi, şefkat ve ılımlı duygular bize eşlik ediyor. Kurallar ve kısıtlamalardan uzaklaşma ihtiyacımız oldukça yoğun. Romantik paylaşımlar, güzel ve huzur verici sözlerle günü geçirmek istiyoruz. Çevremizdeki insanlarla, çocuklarımız, sevgilimizle, gönül gönüle kucaklaşmayı arzuluyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm kavuşumu, uzun zamandır beklediğiniz bir haberin ve bir gelişmenin işaretçisidir. Eğitim-yurtdışı-finansal-ilişki yönünde sizi memnun edici bir adım atabilirsiniz. Bir projeniz kabul edilebilir. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Önünüzde güzel bir kapı açılabilir. Yabancı ülkede yaşayan veya başka şehirde oturan biriyle tanışabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm kavuşumu, finansal anlamda sizi destekleyici ve moralinizi yükselticidir. Daha önce adım attığınız bir işin başarılı şekilde sonuçlanmasını sağlayıcıdır. Borç-alacak gibi konuları düzenleyicidir. Bir yatırımın işaretçisidir. Yeni bir projenin yürürlüğe girmesi ve bunun parasal açıdan sizi tatmin mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm kavuşumu, ilişki-ailevi yaşam-projeler gibi önemli konuları destekleyicidir. Evlenmek, iş ortaklığı kurmak mümkündür. Bir fırsat veya bir teklifin göstergesidir. İlişkinizdeki sorunları gidericidir. Bir yuva kurmanız veya mevcut yuvanızın dirlik ve düzeninin sağlanması bu kavuşum sayesinde mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Merkür-Kuzey düğüm kavuşumu, ilişkileri düzenleyici ve keyifli hale getiricidir. En azından problemler için uygun çözümler bulunur. Bir çevre değişikliği olabilir. Bu iş veya farklı bir nedenle gerçekleşir. Verimsiz olan iş şartları sağlıklı hale getirebilir. Başka bir iş tercihinde bulunabilirsiniz. Yakınlarınızdan destek görebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

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