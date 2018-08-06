Günlük burç yorumları: 6 Ağustos Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Yeni haftanın ilk günü, 6 Ağustos Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, Saat 04:32 itibariyle İkizler burcunda ilerleyecek Ay, hem çalışma hayatınızla alakalı konuları gündeme getiriyor hem de çevrenizle olan ilişkinizi. Burada dikkat edeceğiniz husus, işinize önem vermek ve planlı çalışmak. Eğer sorunlarınız varsa, bunları akıllıca dile getirmektir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, Saat 04:32 sonrası Ay-İkizler burcunda seyrine başladığında, iki konu önemli hale geliyor. Birincisi endişeden uzak bir şekilde parasal konularda düşünmek, ikincisi aşk hayatınız veya günlük aktivitede yapılacak işleri gerçekçi bir bakış açısıyla ele almak. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, Saat 04:32 sonrası burcunuzda ilerleyecek Ay etkisi, kişisel konular üzerinde kendinizi ifade etmeye bir hayli açık olduğunuzu gösteriyor. Ancak aileniz ve yuvanızla alakalı konularda iyi bir inceleme yapmadan acil kararlar vermeyiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, Saat 04:32 sonrası Ay-İkizler burcunda seyrine başladığında, problemleri akıllıca ele alınız. Dağılmayınız. Her şeyi bir kez daha kontrolden geçiriniz. İletişimde konusunda başarılı olmak isteyen kişiler Ay-İkizler geçiş günlerinde, dış dünya tarafından alkışlanmak, takdir görmek için, yeni bir şeyler öğrenmeye çalışırlar. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, Saat 04:32 sonrası Ay-İkizler burcunda seyrine başladığında, yenilikleri uygulama yönünde karşımıza fırsatlar çıkabilir. Daha kolayca işlerimizi yoluna koyarız. Tanıdıklarımızla bir araya gelebiliriz, bir mesele üzerinde görüşmede bulunabiliriz. Uzun uzun konuşmayı tercih edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, Saat 04:32 sonrası Ay-İkizler burcu geçişi iki gün boyunca, iş hayatınız ve kişisel meselelerinizle ilgili olarak önemlidir. Aynı anda iki işi birden yapmak veya iki konu üzerinde düşünmek gayet kolaydır. Ancak dağılmamak ve zamanı iyi kullanmak gerekir. Bu enerji altında zor işler karşımıza geldiğinde hevesimizi kaybetmeden, başarıyla halledeceğimizden emin olalım. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, Saat 04:32 sonrası Ay-İkizler burcu seyri, bilgi sahibi olmanızı, aktif hareket etmenizi sağlayan alanlarda enerjinizi yükseltiyor. Ancak bir o kadar da laf söz ortalarda çoğalıyor. Söylenenlere akıl ve mantık çerçevesinde bakmakta yarar var. İş, ailevi meselelerde, bilgi edinme, araştırma anlamında işlerde planlamada bulunarak ilerlemekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, Saat 04:32 sonrası İkizler burcunda ilerleyecek Ay, önümüzdeki iki gün boyunca alacak-borç konuları ve ilişkinizle ilgili meseleler üzerinde mantıklı olmanın önemini vurguluyor. Sözgelimi bir kredi işimiz varsa, geri ödeme yükümüz ağır olabilir mi diye düşünelim. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, Saat 04:32 sonrası Ay-İkizler burcunda ilerleyecek. Önümüzdeki iki gün boyunca ilişkiniz ve iş ortaklıklarınız ön planda yer almaya başlar. Sizden farklı düşünen partneriniz veya bazı kişilerle iletişimde bulunmak kolay olmayabilir. Yine aynı problemler, meseleler diye içinizden geçirirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, Saat 04:32 sonrası Ay-İkizler burcunda ilerlediğinde, iki gün boyunca iş hayatınız ve ilişkiniz sizin için önceliklidir. Bu iki konuda da, dağılmamak, soğukkanlı hareket etmek, mantıklı bir şekilde incelemede bulunmak gayet yararlı. Ancak bazı durumlar özellikle duygusal ve iş anlamında bizi yine meşgul edeceğe benziyor. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar, Saat 04:32 sonrası İkizler burcunda ilerleyen Ay, iki gün boyunca hem sosyal anlamda geçirmenizde hem de işlerinizi yolunu koymanızda yardımcıdır. İletişim ön plandadır. Başkalarıyla fikirlerimizi paylaşabiliriz. Aşk hayatımızla ilgili konularda, bir hayli hevesli, coşkulu ve çocuksu yanlarımızla ilgi uyandırırız. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 04:32 sonrası İkizler burcunda ilerleyen Ay, önümüzdeki iki gün boyunca aile içindeki iletişimi yükseltiyor ve ofis çalışmalarında hızlılık kazandırıyor. Haberleşmeler, konuşmalar, iletişimde bulunma, işleri yerli yerine koyma arzumuz bir hayli yüksek. Ne kadar çok bilgi sahibi olursak, bizi yanıltmalarına izin vermemiş oluruz. Devamını okumak için tıklayınız
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