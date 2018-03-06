Günlük burç yorumları 6 Mart Salı - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

6 Mart Salı günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar 6 Mart saat:10:34-23 Mart saat:03:19 tarihleri arasında Merkür burcunuzda ilerleyecek. Fikirlerinizi kendinizden emin ifade edeceksiniz. Ancak ilişki söz konusu olduğunda, partnerin düşüncelerini almanız, beklenmedik tepkide bulunmadan önce dengeyi iyi muhafaza etmeniz gerekiyor.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar 6 Mart saat:10:34-23 Mart saat:03:19 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda ilerleyecek. Bu geçiş bazı günler gerginliğe neden olabilir. Boğa'ların olumlamalarda bulunmalarını, stresten uzak durmalarını, zihinlerini daha güzel şeyler için kullanmalarını tavsiye ederim.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler 6 Mart saat:10:34-23 Mart saat:03:19 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda ilerleyecek. Bu seyir sizler için aktif bir iletişimin simgesidir. İkizler, zaten iletişimin öncüsü kişilerdir.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler 6 Mart saat:10:34-23 Mart saat:03:19 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda ilerleyecektir. İş hayatınızda aktif düşünme, hızlıca hareket etme ve gerginlikten uzak durmanızda yarar var. Bazen bilinçli analizlerde bulunacağız ancak çoğu zaman gergin konuşmalar söz konusu olabilir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar 6 Mart saat:10:34-23 Mart saat:03:19 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda seyrini sürdürecek. Biz de istekli bir şekilde düşüncelerimizi, inancımızı, hayata bakış açımızı öne sürmek isteyeceğiz.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar 6 Mart saat:10:34-23 Mart saat:03:19 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Koç burcu geçişinde, İlişkinizin niteliğine göre sorunlu bir beraberliğiniz varsa, agresif konuşmalara neden olabilir. Sakin bir şekilde duruma bakmak lazım.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler 6 Mart saat:10:34-23 Mart saat:03:19 tarihleri arasında etkili Merkür-Koç burcu geçişinde, İlişkinizin niteliğine göre sorunlu bir beraberliğiniz varsa, agresif konuşmalara neden olabilir. Sakin bir şekilde duruma bakmak lazım.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler 6 Mart saat:10:34-23 Mart saat:03:19 tarihlerinde Merkür-Koç burcunda ilerleyecek. Çalışma hayatıyla ilgili konularda kendimizi tutamamaya, fikirleri açıklamaktan çekinmemeye yol açabilir. İş arayanlar için bu süreç girişim isteği doğurur. Ancak dikkatli olacağız.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar 6 Mart saat:10:34-23 Mart saat:03:19 tarihleri arasında Koç burcunda ilerleyecek Merkür, bekar Yay'lar için yeni tanışmaları simgeler. İletişim anlamında fikirlerinizi gayet cesur şekilde öne sürebilirsiniz. Bu haliniz yeni tanışmalarda partner üzerinde epeyce etkili olur.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar 6 Mart saat:10:34-23 Mart saat:03:19 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda seyrini sürdürecek. Güneş de bu bölgede ilerliyor. Bizler de, yuvamız içerisinde fikirlerimizi bir hayli aktif ve ateşli bir şekilde ifade etmek istiyoruz. İstiyoruz da, bunun ayarını bilmek gerekiyor.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar 6 Mart saat:10:34-23 Mart saat:03:19 tarihleri arasında etkili olacak Merkür-Koç geçişini eğitim, iş, mali konular, çevresel değişimler yönündeki durumlar için olumlu buluyorum. Zihin hızlı çalışıyor.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 6 Mart saat:10:34-23 Mart saat:03:19 tarihleri arasında Merkür-Koç burcunda para konusunda etkili olacak. Yuvanız-iş hayatınız-ilişkinizle alakalı konularda insanları etkileme, rekabetçi düşünme, aklınıza koyduğunuz bir şeyi yapabilme yönünde bir hayli etkilidir. Para hırsı verir ve insan bir an önce güçlü olmak, hedefine ulaşmak, artık rahat etmek isteyecektir.
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