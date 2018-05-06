HABER

Günlük burç yorumları: 6 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 09:13 | Son Güncelleme

6 Mayıs Pazar günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde Mayıs ayının ilk haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 1-6 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 6 Mayıs Pazar İrem Su'dan burç yorumları

6 Mayıs Pazar günü İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-6 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 MAYIS CUMARTESİ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Pazar günümüzü saat 09:20 Ay-Mars kavuşumuyla karşılıyoruz. İş, aile ve ilişkinizde ciddiyet ve sorumluluklar sizi yorabilir. Hedef yönelimli düşünmelisiniz. Tabii ki zorluklar var. Ancak sabırlı ve kararlı olursanız başarılı işler çıkarırsınız. Sevdikleriniz tarafından onaylanmak ve emeğinize, verdiğiniz mücadeleye saygı gösterilmesini isteyeceksiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Pazar günümüz saat 09:20 Ay-Mars kavuşum etkisinde başlıyor. Mesleki konuları olmak üzere, eğitim hayatınız, inancınız, çevrenizle olan her türlü temasınız, keşif ve araştırma konularınız, yüksek düzeyde bilgilenmeniz, yabancılarla olan temasınız ve yurtdışı faaliyetlerinizle ilgili alanlarda, temkinli ve gayet güçlü bir şekilde, isteklerinizin peşinden gidebilirsiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Pazar günümüz saat 09:20 Ay-Mars kavuşum etkisinde başlayacak. Hedef yönelimli, sosyal ilişkileri önemseyen,kavgaya değil uzlaşmaya açık, sorumluluk bilinciyle hareket edenler kazançlı çıkarlar. Paranın değerini iyi bilmek gerekiyor. Belirsizlikler yine gündemde olacağından, elinize geçen parayı iyi tutmak lazım.

1 - 6 Mayıs haftalık burç yorumları1 - 6 Mayıs haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Pazar günümüz saat 09:20 Ay-Mars kavuşum etkisinde başlıyor. İlişkinizin niteliğine göre partneriniz üzerinizde hakimiyet kurabilir. Eğer bir ilişkiniz yoksa bu kişilikte olan birisini kendinize çekersiniz. Bu enerji altında, birlikte olduğunuz kişi veya olacağınız kişinin, seçkin ve statü meraklısı olduğunu söyleyebiliriz. Doğal olarak sizin üzerinizde liderlik kurmaya çalışması, verdiği kararlardan dönmemesi mümkündür.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Pazar günümüzü saat 09:20 Ay-Mars kavuşumuyla karşılıyoruz. Siz kendinize göre davranmak isterken, birileri buna dur diyebilir. Disiplinli olmak zorundayız. Siz bunu gönüllü olarak kabul eder, kimseyle çatışmadan hareket etmeye çalışırsanız, bu enerjiyi olumlu yönde değerlendirmiş olursunuz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 09:20 Ay-Mars kavuşumu, Pazar günümüzün ilk etkili görünümüdür. İnsan bastığı yeri bilir ve ilişkisinin artı ve eksilerinin farkındadır. Bu enerji, tercihlerinizi doğru ve yerinde yaparak, hedefinize odaklanmanızda yardımcıdır.

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Pazar günümüz saat 09:20 Ay-Mars kavuşum etkisinde başlıyor. Özel hayatınız sizi bir hayli düşündürür. Kendinizce durumunuzu ele alarak, neler eksik veya neler sağlam ve yolunda gitmiyor tespit ediniz. İçinize kapanmayınız. Karamsar düşünmeyiniz. Sadece zamanı iyi kollayınız.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 09:20 Ay-Mars kavuşumu, Pazar günümüzün ilk etkili görünümüdür. İşlerinizi organize edebilir, planlarınıza uygun şekilde yoluna koyabilirsiniz Karşınıza çıkabilecek engelleri, karamsar düşünmeden kararlı bir şekilde yapmanız halinde her türlü güçlüğün üstesinden gelebilirsiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Pazar günümüzün ilk enerjisi, saat 09:20 Ay-Mars kavuşumudur. Parasal durumunuza çareler ararsınız. Mars Oğlakta gayet temkinli, sabırlı ve planlı davranılmasını sağlar. Ay ile kavuşumu, ne olursa olsun enine boyuna duruma bakmanız gerektiğini göstermektedir.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Pazar gününe saat 09:20 Ay-Mars kavuşum etkisinde adım atıyoruz. Hedef saptamasında bulunursunuz. Rutin işlerinizi, görevlerinizi başarılı bir şekilde yerine getirmenin yollarını aramak durumundasınız. İlişkinize, hayatınıza, sağlığınıza özel önem veriniz. Bu kavuşum, amacınıza uygun şekilde kendinizi yönlendirmeniz anlamında sizi destekleyicidir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Pazar günümüzün ilk enerjisi, saat 09:20 Ay-Mars kavuşumudur. Amacınıza uygun şekilde hareket etmenizi sağlar. Sabır, kararlılık, direnç kazandırıcıdır. Saat 16:47-17:48 arasında Ay-Boşluk etkisindeyiz. Baskılar karşısında çaresiz biriymişsiniz gibi düşünmemeli, bazı durumları zamanın akışına bırakmayı tercih etmelisiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Pazar gününe saat 09:20 Ay-Mars kavuşum etkisinde adım atıyoruz. Size güç kazandırıcıdır. Bilinçli olmanızı sağlar. Ancak zaman zaman sertleşebilir, başkaları üzerinde etkin olmaya çalışabilirsiniz. Buyurgan tavırlarınız, prensiplerinden ödün vermeyen halinizle dikkat çekebilirsiniz.

İzmir'de dev operasyon! Çok sayıda gözaltıİzmir'de dev operasyon! Çok sayıda gözaltı
HDP seçim şarkısını paylaştı!HDP seçim şarkısını paylaştı!
Saadet Partisi: Bahçeli rehabilite edilmeli!Saadet Partisi: Bahçeli rehabilite edilmeli!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji haftalık burç yorumları yıllık burç yorumları

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Lüks cipin bagajında bulundu! Çıkartabilmek için yarım saat çalışıldı

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Alişan'ın kına gecesinde neler yaşandı?

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Aleyna Tilki'ye anne uyarısı: Bu kadar harcama

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığına çok sert yorum: Eşek zer-dûz palan vursa yine eşektir

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Uçakta yangın paniği: Yolcular tahliye edildi!

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Böyle Hıdrellez dileği görülmedi: Fatma boşansın Can'la evlensin (Can)

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.