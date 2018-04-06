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Günlük burç yorumları: 6 Nisan Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 06:52 | Son Güncelleme

6 Nisan Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Yeni bir ay, yeni bir hafta ve burçlarınızda sizleri neler bekliyor? Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? İrem Su'nun günlük burç yorumları ile sizleri neler bekliyor fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 6 Nisan Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

6 Nisan Cuma günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

6 NİSAN CUMA İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Cuma günümüz, Ay-Yay burcu seyir etkinliğinde başlıyor. Saat 16:35 boşluk etkisi başlayana dek, isteklerinizi elde etmek için, girişim gücü ve cesaret ön planda olacaktır. Özgür olmak isteyeceğiz. Bilgilenmeye, bildiklerimizi ifade etmeye ve pozitif bir ruhla günü geçirmeye çalışacağız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Ay-Yay burcu seyir etkinliği altında Cuma gününe adım atıyoruz. Değer yargılarınız, görüşleriniz kendinize dönük olacağından dikkatli olmakta yarar var. İnsanlar sizi onaylamadığında, fikirlerinize karşı çıktığında, aranızda çıkar çatışmaları yaşanabilir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Cuma günümüz, Ay-Yay burcu seyriyle başlıyor. Bu enerji, saat 16:35 olana dek pozitif düşünmenizi sağlayıcı ve etrafınızdaki dünya ile temaslarınızı güçlendiricidir. Yakınlarınızla irtibatınızda iyimserlik ve yardım severlik olgusu ön plandadır.

1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Ay-Yay burcu geçişiyle Cuma günümüz, başlıyor. Saat 16:35 olana dek, parasal konularda getirisi yüksek ve kısa vadeli olan yatırımların doyurucu olabileceğini, ayrıca gözden geçirilmiş ve faydalı olacağı kesinleşmiş işlerinizi yoluna koyacağınıza dair planlar yapabilirsiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Cuma günümüz, Ay-Yay burcu geçişiyle başlayacak. Bu enerji, saat 16:35 olana dek, sevimliliğinizle, esprilerinizle etrafınızdaki insanları neşelendirebilir, iyimserliğinizle teşvik edebilirsiniz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Cuma günümüz, Yay burcunda ilerleyen Ay etkisinde başlıyor. Saat 16:35 olana dek, maddi ve manevi anlamda kısıtlanmaktan, birilerinin baskısı altında yaşamaktan hoşlanmayacağız. Gönlünüzce günü geçirmekten yana olacağız.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Yay burcunda ilerleyen Ay etkisinde Cuma gününe uyanacağız. Bu enerji saat 16:35 olana dek, harekete geçmeye hazır ve her işin üstesinden kolayca gelebileceğinize dair bir kanaatin içinizde oluşmasını sağlayıcıdır.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Cuma günümüz, Ay-Yay burcu seyir etkinliğinde başlıyor. Saat 16:35 olana dek, beklemeye, bekletilmeye hiç mi hiç sabrınız olmaz. Aklınıza bir şey mi geldi, hemen uygulamak istersiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Cuma günümüz, burcunuz üzerinde ilerleyen Ay etkisi altında başlıyor. Bu enerji saat 16:35 olana dek, günlük planda yer alan işlerinizi halletmenizde faydalıdır. Kişisel olarak gayet iyimser düşünebilirsiniz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Cuma günümüz, Ay-Yay burcu geçiş etkinliğinde başlayacak. Bu enerji saat 16:35 olana dek, partnerinizle aranızdaki paylaşım duygusunu güçlendiricidir. Yanlış anlaşılmaların önüne geçici bir iyimserlik verir.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Cuma günümüz, Ay-Yay burcu seyriyle başlıyor. İlişkinizle alakalı konularda görüş alışverişinde bulunmanın önemli bir unsur olduğu ortaya çıkmaktadır. Birbirinizin ne söylemeye çalıştığını tam olarak anlamadan gereksiz yere mevzuları büyütmemekte fayda vardır.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Yay burcunda seyrini sürdüren Ay, saat 16:35 sonrası boşlukta ilerleyecek. Bu saat olana dek pozitif düşüneceğiz, inancımız yüksek olacak. Ancak gerçekçi olmayı da ihmal etmeyeceğiz. Acil işlerimizi halledeceğiz.

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