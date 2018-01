Günlük burç yorumları 6 Ocak Cumartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in ilk günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 6 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 OCAK

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlığında, her durumu ayrıntılı bir şekilde ele alarak, gözlemleyerek, bu böyle olmalı, şu şöyle olmalı diyerek düzenlemek isteriz. Fakat bir yandan da huzur arar, dinlenmek, sakinleşmek isteriz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız aşkın anlamını, sevgilinin nasıl davranması gerektiğini, yaşadıklarımızın bizde kalan izlerini öylesine mercek altına alır ki, aşk varsa da, yoksa da böylesi bir inceleme altında soluk alamaz hale gelir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız huzursuz, hatta öylesine eleştiririz ki her şeyi, her şeyi yarar-zarar hesabıyla ele alırız. Bu evde, ailemizle olan ilişkimizde gözle görülür derecede artmıştır. Sanki her şey düzenli olmalı, yanlışlar olmamalıdır.