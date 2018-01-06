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Günlük burç yorumları 6 Ocak Cumartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 07:39 | Son Güncelleme 7 saat önce

2018'in ilk haftasında İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 6 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları, 1-7 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 6 Ocak Cumartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in ilk günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 6 Ocak Cumartesi günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 OCAK

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlığında, her durumu ayrıntılı bir şekilde ele alarak, gözlemleyerek, bu böyle olmalı, şu şöyle olmalı diyerek düzenlemek isteriz. Fakat bir yandan da huzur arar, dinlenmek, sakinleşmek isteriz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız aşkın anlamını, sevgilinin nasıl davranması gerektiğini, yaşadıklarımızın bizde kalan izlerini öylesine mercek altına alır ki, aşk varsa da, yoksa da böylesi bir inceleme altında soluk alamaz hale gelir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız huzursuz, hatta öylesine eleştiririz ki her şeyi, her şeyi yarar-zarar hesabıyla ele alırız. Bu evde, ailemizle olan ilişkimizde gözle görülür derecede artmıştır. Sanki her şey düzenli olmalı, yanlışlar olmamalıdır.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız etrafımızdaki her durumu inceler durur. En yakınımızdaki insanlar bile, bizim huzursuzluğumuzdan şikayet eder. Biz de memnun değilizdir halimizden.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız değerlerimiz, sahip olduklarımız, olamadıklarımız yüzünden hesap kitap yapmaya hazır halde. Sanki her şey endekslenmiş güce, elimizde olana, olmayana.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yanımız öylesine hazır ki, her durumu, her meseleyi, her insanı, hatta hayatı, yaşanılanları belli kriterlere dayandırmaya. Öyle ki, mesafeler koyuyoruz dünya ile aramıza.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlık etkisi altıda bir yanımız her şeye bir kulp takmaya, olur olmazları kafaya takmaya müsait halde. Öyle ki, ne sağımız belli ne solumuz belli, bir hayli de huzursuzuz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlığında rahatlamak gerekir. Günlerden cumartesi ve kendimizi mutlu edecek bir program yapmak en güzeli.

Yay Günlük Burç Yorumu

Saat 13:23 Ay-Venüs olumlu görünümü, iş hayatınızı ilgilendiren konular üzerinde bir hayli endişeli düşündüğünüzü gösteriyor. Çünkü finansal anlamda pek doymadığınız için, verimli çalışmanız mümkün değil.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlığında, bir yandan hayatın görünen yüzündeki doğru ve yanlışları, inancımızı, düşüncelerimizi, bizi biz yapan her şeyi ayrıntılı bir şekilde gözden geçiriyoruz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlık etkisinde ortaklarımız, eşimizle aramızdaki hesaplar, paylaşımlar, bölüşümler yormuş olmalı sizi. İşte tam bu saatte, şöyle bir rahatlamak için insan kendisine zaman ayırmayı bilmeliyiz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 07:37 Ay-Neptün karşıtlığında, endişeyi bir yana bırakıp kendimizi mutlu etmeyi bilelim. Hayatın bize neler getireceğini bilebilir miyiz? Belki bir yerde otururken veya bir sıcak kahveyi yudumlarken, çıkagelmiş beklenen.

1 - 7 Ocak haftalık burç yorumları

[

2018 burçların aşk ve parada şanslı günleri](https://www.mynet.com/2018-burclarin-ask-ve-parada-sansli-gunleri-1212413-mykadin)

[

2018 YILI BURÇ YORUMLARI](https://www.mynet.com/2018-YILI-BURC-YORUMLARI-1211024-mykadin)

2018 Ocak ayı aylık burç yorumları

[

Satürn oğlak burcunda](https://www.mynet.com/saturn-oglak-burcunda-1211975-mykadin)

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