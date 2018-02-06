Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

6 Şubat Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte 4 Şubat Pazar günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Kimi iş ortağıyla veya eşiyle, bazısı farklı kişilerle bağını kuvvetli tutmaya bakmalı. Hayat şartları zor ve tek başına altından kalkmak insanı yoruyor. Bu nedenle kapıları kapatmamak lazım.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Size göre izlediğiniz yol doğrudur ve kimin ne söylediği önemli değildir. Eğer yanlış taraflarınızı kabul edecek olursanız, ipleri başkasına teslim ederim diye düşünürsünüz. Bu da işinize gelmez.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Birincisi maddi konularda dikkatli olmak, ikincisi, hedefinize varmak için işbirliğinde bulunmaktır. Böylece işleriniz sağlıklı yürür ve gerilmezsiniz. Ay-Akrep geçişi, arzuların güçlü akışı, dokunmak, tatmak, hissetmek, arzulamaktır. Başkalarıyla ilişkilerini akılcı şekilde yürütebilen kişi, her zorluğun üstesinden gelir.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
evgili Yengeçler saat 06:56 Ay-Akrep burcu geçişiyle Salı gününe adım atıyoruz. Girişimlerinizde kararlısınız. Taviz vermezsiniz. Çünkü işinize gelmez. Planların yürürlüğe konmasında hırslısınız. Özgüveniniz yüksek ve cesursunuz.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Geçmişte yaşananların, verilen kararların bir daha ele alınması iyi olacaktır. Ay-Akrep burcu seyir günlerinde derinlemesine düşünürüz, tespitlerde bulunuruz. Bu sayede problemler çözüme kavuşabilir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Gerçekçi olmak gerekiyor. Endişeyi gerektiren durumlar var mı, sorunlar neden çıkıyor, bu kuşkular neden kaynaklanıyor? Bunları tespit etmek doğru olacaktır. Benim tavsiyem sakin ılımlı ve karşılıklı konuşarak, hislerinizi, endişelerinizi paylaşmanızdır.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Salı gününe, saat 06:56 Ay-Akrep seyir etkinliğinde uyanıyoruz. Para başta olmak üzere, ilişkilerimizde güç olgusu önemli hale geliyor. Kimsenin bizi zayıf görmesine, hafife almasına gönlümüz razı değil.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Güç ve hakimiyeti elde tutmak sizin için önemlidir. Kimsenin sizi hafife almasına izin vermezsiniz. Bu enerji, size zengin bir iç görü kazandırarak kendinizi ve ihtiyaçlarınızı yeniden saptamanız adına yol gösterir. Başarılı işler çıkar. Görüşmeler olumlu geçer.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 06:56 itibariyle Ay-Akrep burcunda ilerleyecek. Bu enerji geçişi, Yayların ilişki ve iş hayatlarında hırslı ve kararlı olmalarını sağlar. Başkaları üstünde etkimi yüksek olsun isteriz. İçten içe çıkarlarımızı düşünürüz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Salı gününe, saat 06:56 Ay-Akrep geçişiyle adım atıyoruz. Güçlü olmak arzumuz yükseliyor. Çıkarlarımızı düşüneceğiz. Ne aldığımıza ne verdiğimize bakacağız. Sosyal ilişkilerimizi gözden geçireceğiz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar güne, saat 06:56 Ay-Akrep seyriyle merhaba diyoruz. Bugün iş hayatında veya özel yaşantımızda ilişkilerimize daha fazla önem vereceğiz. Kimler çıkarlarını düşünüyor, bizimle ilişkileri ne kadar doğal ve içten?
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 06:56 itibariyle etkili olacak Ay-Akrep süresince, kiminle nasıl bir yakınlık içindesiniz, kimlere ihtiyaç duymaktasınız veya hangi kararlarınızı tek başınıza uygulamanız zor oluyor? bunlar üzerinde düşünebilirsiniz.
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