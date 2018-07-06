Günlük burç yorumları: 6 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

6 Temmuz Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
y-Merkür görünümü, aşk hayatınızla ilgili konularda kendinize duyduğunuz güveni yükseltiyor. Kimseye ihtiyacım yok görüntüsü üzerinizde hakim. İletişim yollarını kullanarak yakınlarımızla irtibata geçebiliriz. Yeni arkadaşlar edinmekten zevk alırız. Sorunların üstünde durmadan, olan durumu çok fazla irdelemeden sonuç almaya bakarsınız. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma gününe adım atacağız. Bu enerji kendimizi kanıtlamak ve başarılı olmak isteğimizi yükseltir. Enerjimiz oldukça yoğun. Ancak hırslı davranmak, aceleyle kararlar vermekten kaçınmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Ay-Merkür görünümü, engelleri aşabilmeniz için yaratıcı düşünmenizi ve cesaretli olmanızı sağlar. Böylece sonuca en kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Yeniliklere hevesli bir şekilde yaklaşırsınız. Etrafınızla olan paylaşımınızda ve yaklaşım tarzınızla diğerlerine ve grubunuza örnek olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma günümüz başlayacak. İşlerimizi hızlıca bitirmek kolay olmaz. Özellikle sağlığımızla ilgili durum ve parasal konular bizi düşündürür. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma günümüz başlayacak. İsteklerimizi partnerimize kabul ettirmek ve onun özgürlük sınırlarını biraz daraltmaya çalışmak anlamına gelir ki, buna partnerin itirazı olur. İlişkide genel olarak her iki tarafın da çabuk alevlenen ve yine çabuk sönen çıkışta bulunmaları mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma günümüz başlayacak. İş, özel veya maddi anlamda zorlanma olabilir. Desteklenmeye ihtiyaç duyarsınız. Başkalarına uymak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle ortaklaşa yapılan işlerde tarafların birbirinin görüşlerini almalarında yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma günümüz başlayacak. İlişkide partnerin size olan yaklaşımı önemli. Kendinden yana düşünmesi hoşumuza gitmez. Arzumuz, tabii ki ortaklaşa hareket etmektir. Bizim biraz daha arkadaşça yanaşmamız, onun da dengeli davranması hoşumuza gidecektir. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma günümüz başlayacak. Zorunlu olduğumuz her şeyden uzak durmak isteriz. Ailevi, iş veya eğitim hayatımız, yakın çevremizle alakalı konuları bu saatlerde gergin şekilde ele alabiliriz. Bizim arzumuz, kendi istediğimiz gibi hareket etmektir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar 00:29 itibariyle olumlu Ay-Mars görünüm etkisinde güne adım atacağız. Bu enerji hem çevre ilişkilerinde hem de aşkta destekleyicidir. Planlarınız istediğiniz şekilde yürür ve gelişir. Dostlarınızdan, yakınlarınızdan destek görürsünüz. Yolculuklar, dostlarla, sevdiklerinizle bir araya geleceğiniz şekilde organize olabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma günümüz başlayacak. Ailemizi ve bizi ilgilendiren konularda kendi bildiğimiz gibi hareket etmek arzumuzu işaret ediyor. Maddi konulardaki bazı sürpriz gelişmeler can sıkmıyor değil ancak idareli gitmek, dikkat etmek tabii ki iyi olur. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Ay-Merkür görünümü, aşk konusunda kendinize güven duymanızı, partneriniz üzerinde etkili olmanızı sağlıyor. Öyle kolay kolay beğenmeniz, ilişkiye evet demeniz pek kolay değil. Teslimiyeti kabul etmiyorsunuz. Aşk hudutsuz olmalı, limitsiz yaşanmalı diye düşünmektesiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Ay-Merkür görünümü, ateşli ve aktif bir şekilde ve eyleme dönük düşünmenizi sağlıyor. Hem maddi konularda hem iş hayatınızla ilgili meselelerde bir hayli hırslısınız. Bazen abartılı davranabilirsiniz. Ancak buna itirazınız yok. Eskiye yeni yüz geçirmek niyetinde değilsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
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