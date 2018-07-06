Günlük burç yorumları: 6 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

6 Temmuz Cuma günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu y-Merkür görünümü, aşk hayatınızla ilgili konularda kendinize duyduğunuz güveni yükseltiyor. Kimseye ihtiyacım yok görüntüsü üzerinizde hakim. İletişim yollarını kullanarak yakınlarımızla irtibata geçebiliriz. Yeni arkadaşlar edinmekten zevk alırız. Sorunların üstünde durmadan, olan durumu çok fazla irdelemeden sonuç almaya bakarsınız. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma gününe adım atacağız. Bu enerji kendimizi kanıtlamak ve başarılı olmak isteğimizi yükseltir. Enerjimiz oldukça yoğun. Ancak hırslı davranmak, aceleyle kararlar vermekten kaçınmalıyız. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Ay-Merkür görünümü, engelleri aşabilmeniz için yaratıcı düşünmenizi ve cesaretli olmanızı sağlar. Böylece sonuca en kısa yoldan ulaşabilirsiniz. Yeniliklere hevesli bir şekilde yaklaşırsınız. Etrafınızla olan paylaşımınızda ve yaklaşım tarzınızla diğerlerine ve grubunuza örnek olursunuz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma günümüz başlayacak. İşlerimizi hızlıca bitirmek kolay olmaz. Özellikle sağlığımızla ilgili durum ve parasal konular bizi düşündürür. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma günümüz başlayacak. İsteklerimizi partnerimize kabul ettirmek ve onun özgürlük sınırlarını biraz daraltmaya çalışmak anlamına gelir ki, buna partnerin itirazı olur. İlişkide genel olarak her iki tarafın da çabuk alevlenen ve yine çabuk sönen çıkışta bulunmaları mümkündür. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma günümüz başlayacak. İş, özel veya maddi anlamda zorlanma olabilir. Desteklenmeye ihtiyaç duyarsınız. Başkalarına uymak zorunda kalabilirsiniz. Özellikle ortaklaşa yapılan işlerde tarafların birbirinin görüşlerini almalarında yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma günümüz başlayacak. İlişkide partnerin size olan yaklaşımı önemli. Kendinden yana düşünmesi hoşumuza gitmez. Arzumuz, tabii ki ortaklaşa hareket etmektir. Bizim biraz daha arkadaşça yanaşmamız, onun da dengeli davranması hoşumuza gidecektir. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler 00:29 Ay-Mars görünüm etkisinde Cuma günümüz başlayacak. Zorunlu olduğumuz her şeyden uzak durmak isteriz. Ailevi, iş veya eğitim hayatımız, yakın çevremizle alakalı konuları bu saatlerde gergin şekilde ele alabiliriz. Bizim arzumuz, kendi istediğimiz gibi hareket etmektir. Devamını okumak için tıklayınız