Günlük burç yorumları: 6 Temmuz Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

6 Temmuz Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Mars gerilediği için, bir hafta önceki konular tekrar karşımıza çıkar ve biz bunlar üzerinde düşünürüz. Ne dediğimizi, ne istediğimizi bilmemiz gereken bir gündeyiz. Söyledim oldu, yaptım oldu diyemeyiz. Bilinçli olmak gerekiyor. Karşınıza bir fırsat çıktığında hemen olur demeyelim. Enine boyuna analiz edelim. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 07:49 itibariyle Koç burcunda ilerleyecek Ay, tepkili davranmaya neden olur. Bir şey canınızı sıkıyorsa sabır göstermezsiniz. İlişkide ilgi ve sevgi ihtiyacınız yoğundur fakat güvensizlik yaratan problemler nedeniyle duygularınızda inişler ve çıkışlar görülebilir. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 07:49 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edersiniz. Geleceğiniz, planlarınız ve hedefiniz doğrultusunda ilerlersiniz. Gayet açık ve net biçimde, -ben bu yönde gidersem şu sonucu elde edebilirim diye fikir yürütebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Koruma ve kollama arzunuz öylesine büyüktür ki, elinizdekini bölüşür, karşılık beklemeksizin paylaşırsınız. Samimi hislerle kucaklaşmayı, yaşadığınız olumsuz her şeyi geride bırakmayı istersiniz. Aşk sizin için hayatın ta kendisidir. Bu görünüm aşkı yüreğinizin derinliklerinde besler ve büyüdür. Gelişim için karşınıza fırsatlar çıkarır. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 07:49 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Her konuda kendimizi ön plana almamızı sağlıyor. Hırs verir ve başarma arzusu yoğundur. Liderlik gücünüzü birçok alanda göstermenizi ve insanlar üzerinde etkili olunmasını sağlar. Fakat dozunu iyi ayarlamakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Ay-Kuzey düğüm görünümü, ilişki veya finansal sıkıntılara çözüm bulma arzumuzu işaret ediyor. Tabii ki kimseye eğilmeden, çıkarlarımızın farkında olarak hareket edeceğiz. Bunun tersi bir durum işimize gelmeyecek. Çünkü biliyoruz ki, bizi bizden başka kimse düşünmez. Onun için her şeye dikkat edeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 07:49 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Partnerinizin kendine dönük davranması, sizi rahatsız eder. Buna alışkınsanız bir sorun çıkmaz. Ancak bu tavırlardan hoşlanmıyorsanız, ters bir tepkide bulunabilirsiniz. Benim tavsiyem, istemediğiniz bir şeyi ılımlı şekilde belirtmenizdir. Devamını okumak için tıklayınız