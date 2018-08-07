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Günlük burç yorumları: 7 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 06:59 | Son Güncelleme

7 Ağustos Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 7 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Yeni haftanın ilk günü, 6 Ağustos Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. İlişkiler anlamında önemli bir geçiştir. Venüs karşıt burcunuzda ilerlese dahi yönettiği bir burçta ve kuvvetli olduğu bir alanda seyrettiği için, faydalı özellikleriyle sizi sarıp sarmalar. Bu süreçte uyum ve güzellik arzunuz yükselir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Terazi burcunda seyrini sürdürecek Venüs, çalışma hayatında rahatlık, seçkinlik, iş ilişkilerinde uyum ve paylaşımı gözeteceğimiz bir dönemi işaret eder. Elimizden geldiğince çevremizdeki insanlara güzellik sunmaya, onları anlamaya ve nazik şekilde davranmaya çalışırız. Ne de olsa iş ortamındaki huzursuzluk bizi de yoracaktır çünkü. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Terazi burcunda ilerleyecek Venüs süresince, öne çıkan en önemli olgu, aşk hayatınızdır. Ayrıca fiziksel ve ruhsal anlamda kaliteye, konfora, uyuma bir hayli önem verirsiniz. Eğer aşkta mutlu iseniz, huzurlusunuzdur. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında, yuvanız, ailevi konular, dostluklar, sosyal yaşam ve ilişkiler anlamında etkili olacak Venüs-Terazi burcu geçişi hoş ve ılımlı bir dönemin işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Sosyal ilişkilerin canlanmasını, güzellik ve seçkinlik olgularının yükselişini sağlar. İnsanlarla uyumlu ve hoş bağlantılarda bulunuruz. Kısa bir seyahat, sevdiklerimizle beraber olmak için, bu dönemi tercih etmenizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında etkili olacak Venüs Terazi burcu geçişinde, ilişkilerimizde maddi ve manevi anlamda seçkinliğe önem veririz. Partnerimizin durumuna bir bakarız. Olanaklarını da göz önüne alırız. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs, burcunuzda ilerleyecek. Bu tabii ki gayet olumlu, keyifli ve özlenen dönemdir. İhtiyacımız olan huzuru, uyumu, seçkinliği ve arzularımızı tatmin edici gelişmeleri beraberinde müjdeliyor. Her yıl olduğu gibi, Venüs burcumuzda ilerlediğinde, hayatı güzel yönleriyle görmek, yaşamak isteriz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcu seyri başlayacak. Bu süre içinde, ilişkimizi gözden geçireceğiz. Hayatımızı, sorunlarımızı, arzularımızı, isteklerimizi ve isteyip de henüz ulaşamadıklarımızı gözden geçireceğiz. Kendimize göre düşüneceğiz, durumları ele alacağız ve problemlerimizle yüzleşeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcu seyri başlayacak. Bu dönem, gerek sosyal ilişkilerin canlanması gerek hedefimize göre bir yolun belirlenmesi gerekse çalışma hayatımızla ilgili meseleler üzerinde tespitte bulunulması yönünde önem taşıyor. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Yönettiği burç Terazide ilerleyecek Venüs dönemi sizler açısından hem mesleki ve toplumsal hem de aşk hayatınızla ilgili konularda etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Terazi burcunda seyrini sürdürecek Venüs, görüşleri, dili, inancı bizden farklı olsa da, nezaket ve uzlaşıya açık bir bakış açısıyla ilişki kurduğumuz zaman dilimidir. Bu bakış açısı sizin gibi hümanist özellikte olan burç mensupları için daima kolay olmuştur. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Bu süreç, maddi gelirlerin genelde eş kanalıyla olabileceğini işaret ediyor. Bekar Balıklar için hoş bir etki diyebiliriz. Finansal açıdan beklediğiniz destekleri görürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız

6-12 Ağustos haftalık burç yorumları6-12 Ağustos haftalık burç yorumları
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