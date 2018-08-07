Günlük burç yorumları: 7 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Yeni haftanın ilk günü, 6 Ağustos Pazartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. İlişkiler anlamında önemli bir geçiştir. Venüs karşıt burcunuzda ilerlese dahi yönettiği bir burçta ve kuvvetli olduğu bir alanda seyrettiği için, faydalı özellikleriyle sizi sarıp sarmalar. Bu süreçte uyum ve güzellik arzunuz yükselir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Terazi burcunda seyrini sürdürecek Venüs, çalışma hayatında rahatlık, seçkinlik, iş ilişkilerinde uyum ve paylaşımı gözeteceğimiz bir dönemi işaret eder. Elimizden geldiğince çevremizdeki insanlara güzellik sunmaya, onları anlamaya ve nazik şekilde davranmaya çalışırız. Ne de olsa iş ortamındaki huzursuzluk bizi de yoracaktır çünkü. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Terazi burcunda ilerleyecek Venüs süresince, öne çıkan en önemli olgu, aşk hayatınızdır. Ayrıca fiziksel ve ruhsal anlamda kaliteye, konfora, uyuma bir hayli önem verirsiniz. Eğer aşkta mutlu iseniz, huzurlusunuzdur. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında, yuvanız, ailevi konular, dostluklar, sosyal yaşam ve ilişkiler anlamında etkili olacak Venüs-Terazi burcu geçişi hoş ve ılımlı bir dönemin işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Sosyal ilişkilerin canlanmasını, güzellik ve seçkinlik olgularının yükselişini sağlar. İnsanlarla uyumlu ve hoş bağlantılarda bulunuruz. Kısa bir seyahat, sevdiklerimizle beraber olmak için, bu dönemi tercih etmenizde yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında etkili olacak Venüs Terazi burcu geçişinde, ilişkilerimizde maddi ve manevi anlamda seçkinliğe önem veririz. Partnerimizin durumuna bir bakarız. Olanaklarını da göz önüne alırız. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs, burcunuzda ilerleyecek. Bu tabii ki gayet olumlu, keyifli ve özlenen dönemdir. İhtiyacımız olan huzuru, uyumu, seçkinliği ve arzularımızı tatmin edici gelişmeleri beraberinde müjdeliyor. Her yıl olduğu gibi, Venüs burcumuzda ilerlediğinde, hayatı güzel yönleriyle görmek, yaşamak isteriz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcu seyri başlayacak. Bu süre içinde, ilişkimizi gözden geçireceğiz. Hayatımızı, sorunlarımızı, arzularımızı, isteklerimizi ve isteyip de henüz ulaşamadıklarımızı gözden geçireceğiz. Kendimize göre düşüneceğiz, durumları ele alacağız ve problemlerimizle yüzleşeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcu seyri başlayacak. Bu dönem, gerek sosyal ilişkilerin canlanması gerek hedefimize göre bir yolun belirlenmesi gerekse çalışma hayatımızla ilgili meseleler üzerinde tespitte bulunulması yönünde önem taşıyor. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Yönettiği burç Terazide ilerleyecek Venüs dönemi sizler açısından hem mesleki ve toplumsal hem de aşk hayatınızla ilgili konularda etkilidir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Terazi burcunda seyrini sürdürecek Venüs, görüşleri, dili, inancı bizden farklı olsa da, nezaket ve uzlaşıya açık bir bakış açısıyla ilişki kurduğumuz zaman dilimidir. Bu bakış açısı sizin gibi hümanist özellikte olan burç mensupları için daima kolay olmuştur. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, 7 Ağustos saat:02:27-9 Eylül saat:12:25 tarihleri arasında Venüs-Terazi burcunda ilerleyecek. Bu süreç, maddi gelirlerin genelde eş kanalıyla olabileceğini işaret ediyor. Bekar Balıklar için hoş bir etki diyebiliriz. Finansal açıdan beklediğiniz destekleri görürsünüz. Devamını okumak için tıklayınız
Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı
Yine kadın cinayeti! Ormanda cansız bedeni bulundu
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi
Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde patlama: Yaralılar var
ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama
Gözlerini açıp kapattığı iddia edilmişti! Rosalia Lombardo'nun mumyasının sırrı çözüldü
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum