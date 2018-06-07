HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Günlük burç yorumları: 7 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 07:04 | Son Güncelleme

7 Haziran Perşembe günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 7 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

7 Haziran Perşembe günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 HAZİRAN PERŞEMBE

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 08:58 Güneş-Neptün görünüm etkisinde, aşk hayatınız veya varsa çocuklarınızla ilgili konularda hassasız. Konuşmalar, tavırlar, etrafımızda gelişen durumlara kulak kabartacağız. Bu görünüm bir sağlık problemi veya sıkıntının, hayalı kırıklığının işareti olabilir. İş ve ailevi konular üzerinde özellikle gerçekçi düşünmekte yarar vardır.

Boğa Günlük Burç Yorumu

İnsanlarla aramızda garip bir çekişme, yanlış anlamalar olabilir. Yapıcı konuşma neredeyse imkansızdır. Bugün görüştüğünüz kişilere, önünüze çıkan işlere, aldığınız haberlere veya iş yaptığınız insanlara daha fazla dikkat etmeniz, olumlu veya olumsuz bir cevap vermek yerine beklemede kalmanız yararlıdır. Beklenmeyen sürprizler yaşanabilir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Özellikle mesleki konularda iletişiminize özen göstermelisiniz. İnsanları dinlemeyi bilmeli ve görüş alışverişinde bulunmalısınız. İşlerinizin yolunda gitmesi için, hedefleriniz adına girişimci olmalı, taktik becerinizi geliştirmelisiniz.

1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları
Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 08:58 Güneş-Neptün görünüm etkisinde, iki yönlü düşünebilir, kararsız kalabilir, yanlış düşüncelere kapılabilir, hassas düşünebilirsiniz. Eğer siz kendinizden eminseniz, hiç kimsenin sizi üzmesi mümkün değildir.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 08:58 Güneş-Neptün görünümü, maddi ve ilişkinizle alakalı konular üzerinde düşünmeniz anlamına gelir. Bir yön tayininde bulunmak istersiniz. İsteklerinizde, hayattan beklentilerinizde haklısınızdır. Bir takım kararlar vermişsinizdir. Ancak bunlar gerçekten doğru mu, yoksa gelecekte sorun çıkarır mı? diye düşünürsünüz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 08:58 Güneş-Neptün görünümü, ilişkiniz, iş ortaklığınızı, sözleşmelerinizi, yasal sorunlarınızı gerçekçi şekilde gözden geçirmeniz gerektiğini işaret ediyor. Özel hayatınızda fedakarlığın sınırlarını iyi biliniz. Kendinizi kurban etmeyiniz. Aranızdaki uyumu şöyle bir hakikatler ışığı altında inceleyiniz.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 08:58 Güneş-Neptün görünüm etkisinde, duygular inişli-çıkışlıdır. Bu Oysaki araştıran, doğruyu bulmaya çalışan ve hayatını hakikat temeline oturtan birey yanlışa izin vermez, yanlış seçimde bulunmaz.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 08:58 Güneş-Neptün görünümü, kuruntulu ve endişeli davranmanın, özellikle aşkta yanlış karar vermeye neden olabilir. Kendinden ödün verme. Ne ise gerçek ona bak diyerek bizi uyarıyor. Gördüğün resmi iyi incele. İşte bunu yapabilecek kadar uyanık olan birey yanlışa düşmüyor.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 08:58 Güneş-Neptün görünümü, özverili davranmanın, ilişkide gerçekleri görmek yerine hayalci olmanın yanlışlığını vurguluyor. Bizi gözlem yapmaya ve akıllıca hareket etmeye çağırıyor. Evimiz, yuvamız ve yerleşim yerimizle ilgili konularda bilinçli olmamız gerektiğinden söz ediyor.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 08:58 Güneş-Neptün görünüm etkisinde, özellikle yeni tanıdığınız insanlara hemen güvenmeyin. Sizi yanıltmalarına, zor durumda bırakmalarına izin vermeyin. Bastığımız yeri bilmemiz gerekiyor. Yakın çevremizle ilişkili konularda, eğitim veya iş hayatımızda gerçekçi düşünelim.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 08:58 Güneş-Neptün görünümü, hayallerini gerçekleştirmek isteyen bireyin hassasiyetidir. Aşk evinizden geçmekte olan Güneş, sizi çok yönlü düşünmeye sevk ediyor. Ancak sabırsızlık, yanlış karar vermeye yol açabilir. Söz gelimi, daha fazla kazanırım diyerek olur olmadık işlere girmeniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 08:58 Güneş-Neptün görünümü, iç dünyanızda dağılmanıza, çabuk sıkılmanıza, havai davranmanıza, bazen sivri bir dille alaycı şekilde konuşmanıza, kendinizi diğer insanlara göre fazlasıyla zeki bulduğunuz için kimseyi dinlememenize sebep olabileceği için uyarmak durumundayım.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur buluşmasında konuştu (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur buluşmasında konuştu (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur buluşmasında konuştu (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur buluşmasında konuştu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları astroloji irem su

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

İlginizi Çekebilir

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

24 Haziran seçimleri için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

İşçiler dehşete düştü! Bu halde bulundu

İşçiler dehşete düştü! Bu halde bulundu

Ünlü iş adamı Şehmuz Tatlıcı'nın aynı adı taşıyan oğluna 'cinsel eziyet' davası

Ünlü iş adamı Şehmuz Tatlıcı'nın aynı adı taşıyan oğluna 'cinsel eziyet' davası

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya dev operasyon! Asker, korucu ve helikopterler sevk edildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya dev operasyon! Asker, korucu ve helikopterler sevk edildi

Şans Topu Milli Piyango tarafından açıklandı! İşte 6 Haziran Şans Topu sonuçları

Şans Topu Milli Piyango tarafından açıklandı! İşte 6 Haziran Şans Topu sonuçları

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.