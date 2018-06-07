Günlük burç yorumları: 7 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları

7 Haziran Perşembe günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 HAZİRAN PERŞEMBE Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 08:58 Güneş-Neptün görünüm etkisinde, aşk hayatınız veya varsa çocuklarınızla ilgili konularda hassasız. Konuşmalar, tavırlar, etrafımızda gelişen durumlara kulak kabartacağız. Bu görünüm bir sağlık problemi veya sıkıntının, hayalı kırıklığının işareti olabilir. İş ve ailevi konular üzerinde özellikle gerçekçi düşünmekte yarar vardır. Boğa Günlük Burç Yorumu İnsanlarla aramızda garip bir çekişme, yanlış anlamalar olabilir. Yapıcı konuşma neredeyse imkansızdır. Bugün görüştüğünüz kişilere, önünüze çıkan işlere, aldığınız haberlere veya iş yaptığınız insanlara daha fazla dikkat etmeniz, olumlu veya olumsuz bir cevap vermek yerine beklemede kalmanız yararlıdır. Beklenmeyen sürprizler yaşanabilir. İkizler Günlük Burç Yorumu Özellikle mesleki konularda iletişiminize özen göstermelisiniz. İnsanları dinlemeyi bilmeli ve görüş alışverişinde bulunmalısınız. İşlerinizin yolunda gitmesi için, hedefleriniz adına girişimci olmalı, taktik becerinizi geliştirmelisiniz.

1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat! Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 08:58 Güneş-Neptün görünüm etkisinde, iki yönlü düşünebilir, kararsız kalabilir, yanlış düşüncelere kapılabilir, hassas düşünebilirsiniz. Eğer siz kendinizden eminseniz, hiç kimsenin sizi üzmesi mümkün değildir. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 08:58 Güneş-Neptün görünümü, maddi ve ilişkinizle alakalı konular üzerinde düşünmeniz anlamına gelir. Bir yön tayininde bulunmak istersiniz. İsteklerinizde, hayattan beklentilerinizde haklısınızdır. Bir takım kararlar vermişsinizdir. Ancak bunlar gerçekten doğru mu, yoksa gelecekte sorun çıkarır mı? diye düşünürsünüz. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 08:58 Güneş-Neptün görünümü, ilişkiniz, iş ortaklığınızı, sözleşmelerinizi, yasal sorunlarınızı gerçekçi şekilde gözden geçirmeniz gerektiğini işaret ediyor. Özel hayatınızda fedakarlığın sınırlarını iyi biliniz. Kendinizi kurban etmeyiniz. Aranızdaki uyumu şöyle bir hakikatler ışığı altında inceleyiniz. 2018 Haziran ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 08:58 Güneş-Neptün görünüm etkisinde, duygular inişli-çıkışlıdır. Bu Oysaki araştıran, doğruyu bulmaya çalışan ve hayatını hakikat temeline oturtan birey yanlışa izin vermez, yanlış seçimde bulunmaz. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 08:58 Güneş-Neptün görünümü, kuruntulu ve endişeli davranmanın, özellikle aşkta yanlış karar vermeye neden olabilir. Kendinden ödün verme. Ne ise gerçek ona bak diyerek bizi uyarıyor. Gördüğün resmi iyi incele. İşte bunu yapabilecek kadar uyanık olan birey yanlışa düşmüyor. Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 08:58 Güneş-Neptün görünümü, özverili davranmanın, ilişkide gerçekleri görmek yerine hayalci olmanın yanlışlığını vurguluyor. Bizi gözlem yapmaya ve akıllıca hareket etmeye çağırıyor. Evimiz, yuvamız ve yerleşim yerimizle ilgili konularda bilinçli olmamız gerektiğinden söz ediyor. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 08:58 Güneş-Neptün görünüm etkisinde, özellikle yeni tanıdığınız insanlara hemen güvenmeyin. Sizi yanıltmalarına, zor durumda bırakmalarına izin vermeyin. Bastığımız yeri bilmemiz gerekiyor. Yakın çevremizle ilişkili konularda, eğitim veya iş hayatımızda gerçekçi düşünelim.