Günlük burç yorumları 7 Mart Çarşamba - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

7 Mart Çarşamba günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar, fiziksel çekiciliğiniz gayet yüksek olacak. Bir şeyi istediniz mi elde etmeniz gayet kolaydır. Bekar Koçlar için hem bireysel hem başkalarıyla ilişkide aktif bir dönemdir. Karşı cinsin bakışlarını üzerinizde hissedersiniz.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar, ilk bakışta aşk dediğimiz ancak gizli sürdürülen, temelinde cinsellik olan ilişkiler yaşanabilir. Birlikte olduğunuzu kişiyle aranızdaki ten uyumu beraberliğin özünde büyük bir yüzdeye sahiptir.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler, hedefinize, arzularınıza uygun arkadaşlıklar yaşanır. Bununla da kalmaz. Liderlik gücünüzü ortaya koyarak isteklerinizi elde etmeniz mümkündür. Karşı cinsin gözleri üzerinizdedir. Girişken ve hevesli oluşunuz gözlerden kaçmaz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler, gerek ailevi gerekse kariyer hayatınızdaki ilişkilerimizi vurgulayıcı bu döneme genel olarak baktığımızda hem sorumluluklarımız hem de dış dünyanın zorlukları karşısında dayanıklı olmamız gerekiyor.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar, Venüs süresince ilişkilerimizde bir hayli cesur, aktif, kararlı, sabırsız davranabiliriz. Kendimizden emin bu hallerimiz diğerleri tarafından farklı yorumlansa da, biz pek de önemsemeyiz. Aslanlar bu dönemde bir hayli çekicilik kazanırlar.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar, 7 Mart saat:02:45-31 Mart saat:07:53 tarihleri arasında Venüs-Koç burcunda seyrini sürdürecek. Para evimizin yöneticisi olan Venüs, bu dönemde çıkarlarımızı korumak istediğimizi gösteriyor. Ancak karşımıza çıkan kişiler de aynı şekilde kendilerine dönük hareket edebilirler.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler, ilişki-evlilik veya iş ortaklığınızla alakalı konular üzerinde bu dönem bir hayli hareketli, aktif ve hızlı kararlar alınmasına neden olabilir. Ancak diğer taraftan kafamız karışık.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler, 7 Mart saat:02:45-31 Mart saat:07:53 tarihleri arasında Venüs-Koç burcunda seyrini sürdürecek. Bu süreçte sert, taviz vermez ve başkaları üzerinde etkin olmaya çalışabilirsiniz.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar, beklenmedik sürpriz aşklar öylesine etkili ki, hayatınıza girecek kişi kalabilir de, geldiği gibi de çıkıp gidebilir. Ancak şu var ki, iki yıl sonra Mars da bu alanda seyrini sürdüreceğinden bu sefer aşk hayatınızda cinsellik bir hayli ön planda.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar, kariyer evinizin yöneticisi olan Venüs çalışma hayatında daha fazla başarılı olmak için diğer kişilerle rekabeti kızıştırıcıdır. İç dünyanızda aktif rol oynama arzusu belirir. Ev ve ailevi konularda temkinli olmak gerekir.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar 7 Mart saat:02:45-31 Mart saat:07:53 tarihleri arasında Venüs-Koç burcunda seyrini sürdürecek. Çevre değişimi, ailevi anlamda yeni kararların alınması, yolculuklar, yakınlarınızla olan ilişkileriniz, kardeşlerinizle ilgili gelişmeler yönünde destekleyicidir.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Maddi ve manevi anlamda ayaklarınızın üzerinde dimdik durabilmek adına hem kaynaklarımız doğru kullanabilmek hem de kazanç elde etmek anlamında önem taşıyor. İşbirliğinde bulunmak, böyle bir enerji altında zor olsa da, eğer yararlı olacaksa neden denenmesin.
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