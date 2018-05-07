Günlük burç yorumları: 7 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Yeni haftanın ilk gününde, 7 Mayıs Pazartesi günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 MAYIS PAZARTESİ Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar; Sorumluluklarımızın farkında olmamız ve disiplinli bir şekilde çalışmamız gerekebilir. Eğer bir yenilik düşünüyorsak, şu andaki mevcut şartlara bir bakalım. Her durumu sert, taviz vermez veya sanki üzerimizde baskı uyguluyorlarmış gibi ele almayalım. Boğa Günlük Burç Yorumu Merkür-Pluto görünümü, güç sahibi olmak, farklı bir şeyler yapmak, kendinizi geliştirmek ve kontrolü elinizde tutmak arzunuzu işaret ediyor. Gerçeği bilmek istiyoruz. Bildiğinizde, öğrendiğinizde rahat ediyorsunuz. Tam tersi durumda huzursuz olmaktasınız. İkizler Günlük Burç Yorumu Merkür-Pluto görünümüyle yeni haftayı karşılıyoruz. En başında belirteyim, çıkarlarınızı gözetmeniz gerekiyor. Artık başkalarının desteğiyle değil, bizzat kendi ayaklarınızın üzerinde durmaktan yanasınız. Mayıs ayında bu saatlere dikkat! Yengeç Günlük Burç Yorumu Merkür-Pluto arasında mücadeleyi işaret eden bu görünüm, aslında geliştirici ve yenileyicidir. Fakat bizler hep zorluk olarak ele alıyoruz. Oysaki her uyarı bir gelişimin işaretçisidir. Bu görünüm yine eskiye benzer iletişimsel problemlere yol açabilir.

Aslan Günlük Burç Yorumu Merkür-Pluto görünümü yeni haftanın ilk gününe damgasını vuruyor. İş şartları veya çalışma yaşamınızla ilgili konular üzerinde istediğiniz gibi ilerleyememeye neden oluyor. Direnç bu alanda da etkili oluyor. Fikirleriniz gayet parlak, projeleriniz doğru. Fakat dış etkenler, özel durum veya şartlar gereği pek istemediğiniz bir ortamda ve durumdasınız. Başak Günlük Burç Yorumu Parasal sıkıntıların ferahlığa kavuşması için, işimize ağırlık vererek, yeteneklerimizi ortaya koyarak, başarılı sonuçlar alabileceğimizi işaret ediyor. Demek ki, hesabımızı bileceğiz, kendimize güveneceğiz ve ayaklarımızın üzerinde duracağız. 2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler hem ilişkimiz hem ailevi konular hem de fiziksel anlamda üzerimizde bir baskı söz konusu. Bizi belli sınırlar içinde hareket etmeye, bazen bastırmaya, kontrol altında tutmaya çalışıyor. Fakat şu bir gerçek ki, hiç kimse zorluk yaşamadan kolaylığın, mutluluğun, kendinin, hayatın değerini anlamıyor. Akrep Günlük Burç Yorumu