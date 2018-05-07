Günlük burç yorumları: 7 Mayıs Pazartesi İrem Su'dan burç yorumları

Yeni haftanın ilk gününde, 7 Mayıs Pazartesi günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
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Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar; Sorumluluklarımızın farkında olmamız ve disiplinli bir şekilde çalışmamız gerekebilir. Eğer bir yenilik düşünüyorsak, şu andaki mevcut şartlara bir bakalım. Her durumu sert, taviz vermez veya sanki üzerimizde baskı uyguluyorlarmış gibi ele almayalım.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Merkür-Pluto görünümü, güç sahibi olmak, farklı bir şeyler yapmak, kendinizi geliştirmek ve kontrolü elinizde tutmak arzunuzu işaret ediyor. Gerçeği bilmek istiyoruz. Bildiğinizde, öğrendiğinizde rahat ediyorsunuz. Tam tersi durumda huzursuz olmaktasınız.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Merkür-Pluto görünümüyle yeni haftayı karşılıyoruz. En başında belirteyim, çıkarlarınızı gözetmeniz gerekiyor. Artık başkalarının desteğiyle değil, bizzat kendi ayaklarınızın üzerinde durmaktan yanasınız.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Merkür-Pluto arasında mücadeleyi işaret eden bu görünüm, aslında geliştirici ve yenileyicidir. Fakat bizler hep zorluk olarak ele alıyoruz. Oysaki her uyarı bir gelişimin işaretçisidir. Bu görünüm yine eskiye benzer iletişimsel problemlere yol açabilir.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Merkür-Pluto görünümü yeni haftanın ilk gününe damgasını vuruyor. İş şartları veya çalışma yaşamınızla ilgili konular üzerinde istediğiniz gibi ilerleyememeye neden oluyor. Direnç bu alanda da etkili oluyor. Fikirleriniz gayet parlak, projeleriniz doğru. Fakat dış etkenler, özel durum veya şartlar gereği pek istemediğiniz bir ortamda ve durumdasınız.
Başak Günlük Burç Yorumu
Parasal sıkıntıların ferahlığa kavuşması için, işimize ağırlık vererek, yeteneklerimizi ortaya koyarak, başarılı sonuçlar alabileceğimizi işaret ediyor. Demek ki, hesabımızı bileceğiz, kendimize güveneceğiz ve ayaklarımızın üzerinde duracağız.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler hem ilişkimiz hem ailevi konular hem de fiziksel anlamda üzerimizde bir baskı söz konusu. Bizi belli sınırlar içinde hareket etmeye, bazen bastırmaya, kontrol altında tutmaya çalışıyor. Fakat şu bir gerçek ki, hiç kimse zorluk yaşamadan kolaylığın, mutluluğun, kendinin, hayatın değerini anlamıyor.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Yaşınız ilerliyor. Artık çocuk değilsiniz. Lütfen bir daha amacınızı, hedefinizi saptamak için derinlemesine düşünün olur mu. Böylece fırsatları değerlendirirsiniz. Oturduğunuz yerde kimsenin size altın tepsiyle bir şeyler sunmasını beklemeyiniz.
Yay Günlük Burç Yorumu
Maddi konular başta olmak üzere, aşk ve iş hayatınızla ilgili meselelerde derinlikli düşünmeye ve aceleyle kararlar almamaya, keskin tarzda konuşmamaya davet ediyor. Bu Yayları geriyor doğal olarak. Oysaki stratejik ve taktiksel düşünmek lazım.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Bir yanıyla değişim arzumuzu işaret etse de, diğer yanıyla sorumlulukların hayatımızdaki önemini vurguluyor. Nereye gidiyorsun, ne yapacaksın, mali anlamda durumun müsait mi, istediklerini gerçekleştirecek kuvvetin var mı diye bizi uyarıyor. Tabii ki bu uyarıyı es geçemeyiz. Biraz daha sabırlı olacağız.
Kova Günlük Burç Yorumu
Başınızdan büyük işlere, büyük projelere kalkışmadan önce enine boyuna düşünmenizde yarar vardır. Ne yöne gittiğinizi, hangi yolda ilerlediğinizi lütfen bilinçli bir şekilde ele alınız. Sonra umduğunuz gibi bir karşılık (maddi-manevi) göremediğiniz için stres altında kalmayınız.
Balık Günlük Burç Yorumu
Merkür-Pluto görünümü, parayla alakalı iş ve hedeflerin ciddi anlamda ele alınmasını gerektiriyor. Kararlı ve sabırlı tarzda çalışmak, diğer insanlarla ilişkileri olumlu yönde sürdürmek, yeniliklere açık olmak, yeteneklerinizi geliştirmek son derece önemlidir.
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