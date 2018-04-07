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Günlük burç yorumları: 7 Nisan Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 07:49 | Son Güncelleme

7 Nisan Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Yeni bir ay, yeni bir hafta ve hafta sonunda burçlarınızda sizleri neler bekliyor? Bugün aşk, iş, aile, ekonomi ve sağlık konularında burcunuz ne diyor? İrem Su'nun günlük burç yorumları ile sizleri neler bekliyor fikir edinebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 7 Nisan Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

7 Nisan Cumartesi günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

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7 NİSAN CUMARTESİ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar günün etkili ilk enerjisi saat 12:15 Ay-Merkür görünümüdür. Geri hareket dönemindeyiz. Aktif olmak isterken, bir nedenle kısıtlanıyoruz. Geçmiş meseleler yine kendini hatırlattığı için sıkılıyoruz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 12:15 Ay-Merkür görünümü, günün ilk etkili enerjisidir. Bir yandan ciddi şekilde işlerimize odaklıyız. Diğer taraftan şartlar nedeniyle endişeliyiz. Doğaldır ki, istediğimiz gibi hızlı ilerleyememenin sıkıntısını yaşıyoruz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Cumartesi gününün etkili ilk enerjisi saat 12:15 Ay-Merkür görünümüdür. Çıkarlarını düşünen insanlarla aramıza mesafe koyabiliriz. Herkesin sadece kendine dönük düşünmesi, bizi sosyal yaşamdan uzaklaştırabilir.

1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Ay-Venüs görünümü, uzun ömürlü bir ilişkiye duyduğunuz arzunun simgesidir. Yani el ele vereceğiniz ve hedeflerinize birlikte ulaşacağınız bir kişiye ihtiyaç duyarsınız. İlişkiniz varsa, bazı meseleleri ciddi anlamda gözden geçirirsiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Ay-Mars kavuşum etkisinde, siz kendinize göre davranmak isterken, birileri buna dur diyebilir. Disiplinli olmak zorundayız. Siz bunu gönüllü olarak kabul eder, kimseyle çatışmadan hareket etmeye çalışırsanız, bu enerjiyi olumlu yönde değerlendirmiş olursunuz.

Başak Günlük Burç Yorumu

Venüs-Satürn görünümü, birkaç gün boyunca etkili olup, doğru ve kalıcı tercihlerde bulunmayı sağlıyor. Her ne kadar Merkürün geri hareketi bizi bir hayli zorlasa da, aslında doğru ve yanlışlarımızın farkına varıyoruz. Şimdi aşkta, iş hayatında ve yaşamın tüm alanlarında sağlamcıyız.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları2018 Nisan ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Kendi çıkarını düşünen ve ona göre hareket eden insanların gayet iyi farkındayız. Onlardan uzak duruyoruz. Hukukla ilgili konular bu görünümün etkisinde lehimize sonuçlanacak şekilde gelişebilir. Belki Merkür geri hareketiyle zihnimiz epeyce zorlandı.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Ay-Venüs görünümü, güvenilir ve sağlam temelli bir geleceğe, aşka, iletişime kısaca güzelliklere olan ihtiyacınızı belirliyor. Sözlerinizle etrafınızdaki kişilere bu arzularınızdan söz edebilir veya iç dünyanızda bunu dileyebilirsiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 12:15 Ay-Merkür görünümü, günün ilk etkili enerjisidir. Harcamalara dikkat edelim. Gördüğümüz her şeyi almak isteriz. Buna dikkat edelim. Aşkta sıkıntıya gelemeyiz. Her şey istediğimiz gibi olsun diyerek diretebiliriz.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Ay-Venüs görünümü size destektir, ışıktır. Bu etki altında, yanlış bir karar vermek pek mümkün değil. Çünkü kişi ne istediğinin, ne yönde ilerlediğinin gayet farkındadır. Hayatını olasılıklara bağlamaz. Tam tersine aklı başında düşünür. İster aşkta, ister herhangi bir konuda iç sesiniz size doğruyu söyler.

Kova Günlük Burç Yorumu

Venüs-Satürn görünümü, ailemizin maddi-manevi değerlerine sahip çıkma, problemleri çözebilme gücümüzdür. Bunlar geçmişte yaşanmış ve sizleri bir hayli etkilemiş mevzulardır. Kimi Kovalar için yarınların garanti altına alınması yönünde verilecek kararın göstergesidir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Venüs-Satürn görünümü, hesabi düşünmek, ekonomik yönde hareket etmektir. İlerisi adına her türlü planlama gözden geçirilir. Yaşça büyük kişilerle önemli meseleler konuşulur. Garanti olgusu hayatın her alanında önemlidir.

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