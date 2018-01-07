Günlük burç yorumları 7 Ocak Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 09:59 |5 saat önce

2018'in ilk haftasında İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 7 Ocak Pazar günlük burç yorumları, 1-7 Ocak haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

2018'in ilk haftasının son günündeyiz. için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'nun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 7 Ocak Pazar günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 OCAK Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Pazar günümüz üç önemli görünüm eşliğinde başlıyor. İlki, saat 02:39 Merkür-Uranüs arasında gerçekleşiyor. İş veya özel hayatınızla ilgili konularda birdenbire sürpriz bir karar almanızı, özgürce istediğiniz bir şeyi yapmanızı sağlayabilir. Ancak üzerinde düşünülmeden, artısı eksisi hesap edilmeden harekete geçmeyelim. Bu görünüm sıra dışı düşünmenin işaretçisidir. Teşvik edicidir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar Pazar gününe üç önemli görünümle adım atıyoruz. İlki, saat 02:39 Merkür-Uranüs arasında gerçekleşiyor. Farklı bir yol arayışımıza, artık elimizde olmayan ve bizi sıkıntıya sokan ne varsa kurtulmak istememize yol açar. Eğer alternatif bir seçeneğiniz yoksa lütfen dolduruşa gelmeyiniz. İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Pazar günümüz üç önemli görünüme ev sahipliği yapacak. İlki, saat 02:39 Merkür-Uranüs arasında gerçekleşiyor. Hedeflerinizi gerçekleştirmek adına hızlı kararlar vermenize, artık yeter diyerek girişimde bulunmanıza yol açabilir. Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler Pazar günümüz üç önemli görünümle başlıyor. İlki, saat 02:39 Merkür-Uranüs arasında gerçekleşiyor. İş hayatımız başta olmak üzere, pürüz yaratan sorunları bir an önce çözümlemek için bizi itekliyor. Değişim arzusu yüreğimizde öylesine yoğun ki, artık işlemeyen ne varsa onu geride bırakarak yol almaktan yanayız. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar Pazar günümüz üç önemli görünüm eşliğinde başlıyor. İlki, saat 02:39 Merkür-Uranüs arasında gerçekleşiyor. Bizi hızlıca değişimde bulunmaya sevk ediyor. İçimizden geleni, geldiği gibi ifade edebiliriz. Ne olacaksa olsun diyebiliriz. Yenilenme ihtiyacımız nedeniyle yaptıklarımızı birileri onaylamasa da umurumuzda olmayabilir. Bu hayat benim ve istediğim gibi yaşamak da hakkım diyerek yola devran olabiliriz.

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Pazar günümüz üç önemli görünüm eşliğinde başlıyor. İlki, saat 02:39 Merkür-Uranüs arasında gerçekleşiyor. Bizi baskı altında tutan ve kendimizi birilerinin esiri gibi hissetmemize neden olan her şeyden kurtulma arzumuzun göstergesi. Eski borçlar veya yenileri, eski ilişki sorunları veya ailevi meseleler, evimizle ilgili pürüzleri bir an önce hızlıca halletmek taraflısıyız. Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler Pazar günümüz üç önemli görünüm eşliğinde başlıyor. İlki, saat 02:39 Merkür-Uranüs arasında gerçekleşiyor. Ortaklık-evlilik-iş sözleşmesi-yenilik-yasal davalarımızla ilgili konularda hızlı bir biçimde kararlar almamıza neden olabilir. Ancak olumsuz şartlar altındaysak, elimizden geldiğince ılımlı konuşmakta yarar görüyorum. Yenilikler yerine oturmuyorsa, dilediğimiz şekilde ilerlemek için vereceğimiz kararı bir kez daha düşünmekte yarar görüyorum. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler Pazar günümüz üç önemli görünüm eşliğinde başlıyor. İlki, saat 02:39 Merkür-Uranüs arasında gerçekleşiyor. Sevmek, sevilmek aşkla yol almak, kendimizi güçlü bir şekilde ifade etmekten yanayız. İş arayışına geçebiliriz veya işimizi daha verimli hale getirmek için çabalayabiliriz. Para o denli önemlidir ki, biraz daha fazla kazanmak için önümüze çıkan bir teklifi apansız bir şekilde kabul edebiliriz.