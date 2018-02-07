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Günlük burç yorumları 7 Şubat Çarşamba - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 06:57 | Son Güncelleme

7 Şubat Çarşamba günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 7 Şubat Çarşamba - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

7 Şubat Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte 4 Şubat Pazar günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 Şubat Çarşamba

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 04:37 itibariyle etkili olacak Venüs-Uranüs görünümü, girişimcilik, yeni bir sayfa açma, özgürce kendinizi ortaya koyma anlamında destekleyicidir. Kişi böyle bir etki altında, popülerliğinin yükseldiğini hisseder.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 04:37 Venüs-Uranüs arasındaki görünümü , mesleki anlamda yeniliklere açık olmanız, etrafınızla ilişkilerinizi düzgün bir biçimde sürdürmeniz gerektiğinin işaretçisi olan bu görünüm etkisinde, elinizde olmadan tepkisel davranabilirsiniz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 04:37 Venüs-Uranüs arasındaki olumlu görünüm, sürpriz gelişmelerin işaretçisi, yeni tanışmaların göstergesi ve yenilik hevesinizin yükselmesi anlamındadır. Böylece her ne kadar sıkıntılı olsanız da, şöyle bir etrafınızla kaynaşarak, değişik bir şeyler yaparak vaktinizi değerlendirebilirsiniz.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 04:37 Venüs-Uranüs arasındaki olumlu görünüm, kariyer hayatınız, ailevi ilişkileriniz veya toplumsal anlamda artık yeniliğin ayak seslerini işitmenizi sağlıyor. İster istemez kişi, ne olacaksa olmalı modunda.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 04:37 Venüs-Uranüs arasındaki olumlu görünüm rahatlatıcıdır. En azından yenilikte bulunma hevesiniz yükselir. Bir şekilde bu sıkıntıları atlatıp, yeni bir adım atabileceğinizi düşünebilirsiniz. Sakın ola ki, kendinizi çaresiz hissetmeyiniz olur mu?

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 04:37 Venüs-Uranüs arasındaki görünüm, hızlı bir şekilde destek bulmak ve bir an önce düşündüğünüz yenilikleri yürürlüğe koyma arzunuzun bir ifadesidir. Bu yenilikler hem parasal hem iş hem de ilişki konularında olduğu için, kimi zaman kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 04:37 Venüs-Uranüs olumlu görünümü, beklenmedik sürpriz aşkların hatta hiç ummadığınız bir gelişme sonucunda hızlı bir biçimde ilişkinizi yoluna koymanın işaretçisi. Aynı durum partneriniz için de geçerli.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Burcunuzda oluşacak sondördün, kararlılığınızın, güçlenme arzunuzun bir hayli yüksek olduğunu gösterir. Özgürlüğünüzü bir şeyler kısıtlıyor ve sizi baskı altına alıyorsa, buna bir dur deme vakti geldi diye düşünürsünüz. Aileniz veya birileri size engel koymaya çalıştığında onlara tepkiyle yanıt verebilirsiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, yeni tanışmalar, yeni haberler alabilir, umutlanabilir, aşk hayatınızla ilgili konularda yaşanan ilginç tesadüfler sayesinde güzel birkaç gün geçirebilirsiniz.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sinirleriniz çoğu zaman gerilmiş durumda. Başkalarına baktığınızda ne boş işleri kafalarına taktıklarını görmektesiniz. Oysaki sizin asıl isteğiniz tam bağımsız bir şekilde hedefinize varmak. Bu yüzden de bazen sinirli konuşuyor, tepkide bulunuyorsunuz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Fikirlerinizin insanlar tarafından sıra dışı bulunur, değer görür, ne kadar özel biri olduğunuz kulağınıza fısıldanır. Eğitim, girişim, çevre, yakınlarınız anlamında da sürpriz gelişmeler yaşanabilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Derli toplu yaşamayı, bu kadar verici olmamayı, bundan böyle akıllıca hareket ederek paranıza sahip çıkmayı bilmeniz lazım. Uzun vadeli düşünmenizde yarar var. Bu görünüm para kazanmak amacıyla uğraşıların da göstergesidir.

1-11 Şubat haftalık burç yorumları


2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


31 Ocak Tam Ay Tutulması


2018 yılında burçları neler bekliyor?


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