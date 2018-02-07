Günlük burç yorumları 7 Şubat Çarşamba - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

7 Şubat Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte 4 Şubat Pazar günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Sevgili İkizler Saat 04:37 Venüs-Uranüs arasındaki olumlu görünüm, sürpriz gelişmelerin işaretçisi, yeni tanışmaların göstergesi ve yenilik hevesinizin yükselmesi anlamındadır. Böylece her ne kadar sıkıntılı olsanız da, şöyle bir etrafınızla kaynaşarak, değişik bir şeyler yaparak vaktinizi değerlendirebilirsiniz.

Sevgili Boğalar Saat 04:37 Venüs-Uranüs arasındaki görünümü , mesleki anlamda yeniliklere açık olmanız, etrafınızla ilişkilerinizi düzgün bir biçimde sürdürmeniz gerektiğinin işaretçisi olan bu görünüm etkisinde, elinizde olmadan tepkisel davranabilirsiniz.

Sevgili Koçlar Saat 04:37 itibariyle etkili olacak Venüs-Uranüs görünümü, girişimcilik, yeni bir sayfa açma, özgürce kendinizi ortaya koyma anlamında destekleyicidir. Kişi böyle bir etki altında, popülerliğinin yükseldiğini hisseder.

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 04:37 Venüs-Uranüs arasındaki olumlu görünüm, kariyer hayatınız, ailevi ilişkileriniz veya toplumsal anlamda artık yeniliğin ayak seslerini işitmenizi sağlıyor. İster istemez kişi, ne olacaksa olmalı modunda.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 04:37 Venüs-Uranüs arasındaki olumlu görünüm rahatlatıcıdır. En azından yenilikte bulunma hevesiniz yükselir. Bir şekilde bu sıkıntıları atlatıp, yeni bir adım atabileceğinizi düşünebilirsiniz. Sakın ola ki, kendinizi çaresiz hissetmeyiniz olur mu?

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 04:37 Venüs-Uranüs arasındaki görünüm, hızlı bir şekilde destek bulmak ve bir an önce düşündüğünüz yenilikleri yürürlüğe koyma arzunuzun bir ifadesidir. Bu yenilikler hem parasal hem iş hem de ilişki konularında olduğu için, kimi zaman kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 04:37 Venüs-Uranüs olumlu görünümü, beklenmedik sürpriz aşkların hatta hiç ummadığınız bir gelişme sonucunda hızlı bir biçimde ilişkinizi yoluna koymanın işaretçisi. Aynı durum partneriniz için de geçerli.