Günlük burç yorumları: 7 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

7 Temmuz Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sizi etkileyen, kendinizi güvensiz hissetmenize neden olan her şeye tepki gösterirsiniz. Aslında haklısınız. Ancak birilerinin bunu kabul etmesi mümkün olmayabilir. Tabii ki sakin olacağız. Bu süre içinde bir şeyleri çözeceğim diye kendimizi üzmeyeceğiz. Duruma bakacağız. Bilinçli şekilde gözden geçireceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sorun kaldıracak halimiz yoktur. İnsanların huzurumuzu kaçırmasından hiç hoşlanmayız. Yuvamızı, ailemizi, değer verdiklerimizi koruma arzumuz yoğundur. Ancak boşluk etkisi altında dağılmamaya çalıştıkça daha fazla yorulabiliriz. Ben sakin ve akışta kalmanızı tavsiye ediyorum. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Değerli bulduğumuz her şeyi korumak isteriz. Kendimizi yetersiz hissettiğimiz konularda tepki gösteririz. İçinde yaşadığımız toplumun sorunları çevremizdeki insanların sıkıntıları bizi bir hayli rahatsız edebilir. Ancak hangi konuda olursa olsun halledilmesi mümkün olmayan durumlara karşı tedbirli olmakta yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Adım atılan yeni işler pek yolunda gitmeyebilir. En iyi bildiğiniz işi yaparken bile zorlanabilirsiniz. Siz acele ettikçe sanki işler arapsaçına dönüyormuş gibidir. Bu yüzden de kendinizi tam anlamıyla huzurlu hissetmeniz zor olabilir. Zamanın geçmesini beklemekte, kendinizi sakinleştirmekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu süre içinde, çözümü sizin elinizde olmayan ancak şöyle bir çevrenize baktığınızda herkesin zorlandığı konularda sizin de canınız sıkılabilir. Ülkeniz, toplum hayatında yaşananlar, içinizdeki gizli saklı üzüntüleriniz hassas tepkilerde bulunmanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu süre içinde, başkalarından destek görmekte, kendi arzularınızı tatmin etmekte, istediğiniz gibi hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Arkadaşınız veya bir tanıdığınızla ilgili olan bazı meseleler üzerinde düşünebilirsiniz. Ancak yardımcı olmanız pek mümkün olmadığı için sıkılabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Partnerinizin tutumu, veya ufak tefek olsa bile sorunlar gerginlik yaratabilir. Bu durumda elden geldiğince bilinçli ve sakin olmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. İnsanlara anlayış göstermek istemeyiz. Çünkü bizim ilgiye ihtiyacımız var. Hassasız ve doğal olarak ufak bir şeye bile tepki gösterebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Zorluk çıkartanlar, sizi anlamamakta ısrar eden kişiler, ilişkideki sorunlar bu zaman diliminde bizi yorar. Birilerine anlayış göstermek kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. İnişli çıkışlı bir ruh halimiz var. Bu nedenle önemli kararlar vermeyelim. Normalde gayet kolaylıkla çözeceğimiz mevzuların bizi daha fazla yormaması için, bu saatler arasında farklı bir şeylerle kendimizi mutlu etmeye çalışmamız ne güzel olur. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu zaman diliminde, dışa karşı her ne kadar güçlü gibi dursak da, kimsenin bilmediği ancak bizi rahatsız eden meseleler nedeniyle hassas düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. İlgi görmek, değerli bulunmak, sevilmek arzumuz bir hayli yüksektir. Aşk, kendimizi ifade etmek adına önem verdiğimiz bir olgudur. Her şey bir yana Aşk bir yana diye düşünürüz. Boşluk süresince maddi konularda tabii ki tedbirli olmamızda yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız
Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Resmi Gazete'ye KHK ilgisi! Herkes Resmi Gazete'nin sitesine akın ediyor!
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken 24 Haziran sözleri
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den çocuk istismarı tartışmasına ilginç öneri: Çocuk bakanlığı kurulsun
Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum