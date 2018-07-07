HABER

Günlük burç yorumları: 7 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 07:12 | Son Güncelleme

7 Temmuz Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 7 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

7 Temmuz Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sizi etkileyen, kendinizi güvensiz hissetmenize neden olan her şeye tepki gösterirsiniz. Aslında haklısınız. Ancak birilerinin bunu kabul etmesi mümkün olmayabilir. Tabii ki sakin olacağız. Bu süre içinde bir şeyleri çözeceğim diye kendimizi üzmeyeceğiz. Duruma bakacağız. Bilinçli şekilde gözden geçireceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sorun kaldıracak halimiz yoktur. İnsanların huzurumuzu kaçırmasından hiç hoşlanmayız. Yuvamızı, ailemizi, değer verdiklerimizi koruma arzumuz yoğundur. Ancak boşluk etkisi altında dağılmamaya çalıştıkça daha fazla yorulabiliriz. Ben sakin ve akışta kalmanızı tavsiye ediyorum. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Değerli bulduğumuz her şeyi korumak isteriz. Kendimizi yetersiz hissettiğimiz konularda tepki gösteririz. İçinde yaşadığımız toplumun sorunları çevremizdeki insanların sıkıntıları bizi bir hayli rahatsız edebilir. Ancak hangi konuda olursa olsun halledilmesi mümkün olmayan durumlara karşı tedbirli olmakta yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Adım atılan yeni işler pek yolunda gitmeyebilir. En iyi bildiğiniz işi yaparken bile zorlanabilirsiniz. Siz acele ettikçe sanki işler arapsaçına dönüyormuş gibidir. Bu yüzden de kendinizi tam anlamıyla huzurlu hissetmeniz zor olabilir. Zamanın geçmesini beklemekte, kendinizi sakinleştirmekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu süre içinde, çözümü sizin elinizde olmayan ancak şöyle bir çevrenize baktığınızda herkesin zorlandığı konularda sizin de canınız sıkılabilir. Ülkeniz, toplum hayatında yaşananlar, içinizdeki gizli saklı üzüntüleriniz hassas tepkilerde bulunmanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu süre içinde, başkalarından destek görmekte, kendi arzularınızı tatmin etmekte, istediğiniz gibi hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Arkadaşınız veya bir tanıdığınızla ilgili olan bazı meseleler üzerinde düşünebilirsiniz. Ancak yardımcı olmanız pek mümkün olmadığı için sıkılabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Partnerinizin tutumu, veya ufak tefek olsa bile sorunlar gerginlik yaratabilir. Bu durumda elden geldiğince bilinçli ve sakin olmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. İnsanlara anlayış göstermek istemeyiz. Çünkü bizim ilgiye ihtiyacımız var. Hassasız ve doğal olarak ufak bir şeye bile tepki gösterebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Zorluk çıkartanlar, sizi anlamamakta ısrar eden kişiler, ilişkideki sorunlar bu zaman diliminde bizi yorar. Birilerine anlayış göstermek kolay değildir. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. İnişli çıkışlı bir ruh halimiz var. Bu nedenle önemli kararlar vermeyelim. Normalde gayet kolaylıkla çözeceğimiz mevzuların bizi daha fazla yormaması için, bu saatler arasında farklı bir şeylerle kendimizi mutlu etmeye çalışmamız ne güzel olur. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu zaman diliminde, dışa karşı her ne kadar güçlü gibi dursak da, kimsenin bilmediği ancak bizi rahatsız eden meseleler nedeniyle hassas düşünürüz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. İlgi görmek, değerli bulunmak, sevilmek arzumuz bir hayli yüksektir. Aşk, kendimizi ifade etmek adına önem verdiğimiz bir olgudur. Her şey bir yana Aşk bir yana diye düşünürüz. Boşluk süresince maddi konularda tabii ki tedbirli olmamızda yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız

27 Temmuz Tam Ay Tutulması! Hiçbir şey göründüğü gibi değil...27 Temmuz Tam Ay Tutulması! Hiçbir şey göründüğü gibi değil...
1-8 Temmuz haftalık burç yorumları1-8 Temmuz haftalık burç yorumları
2018 Temmuz ayı aylık burç yorumları2018 TEMMUZ AYI BURÇ YORUMLARI
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor Nagihan Karadere ateş püskürdü!

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

'9 bin personel ihraç edildi' iddiası, Resmi Gazete'yi kilitledi!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

İlginizi Çekebilir

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Yeni KHK yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni KHK'da ant içme detayı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

Başbakan Binali Yıldırım'dan HaberTürk için dikkat çeken sözler: Birini kapattık, biri kaldı

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Şanlıurfa'da termometreler çıldırdı! Gölgede 55, güneşte 61 derece

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ümit Özdağ: CHP ile ittifak İYİ Parti’ye oy kaybettirdi

Ümit Özdağ: CHP ile ittifak İYİ Parti’ye oy kaybettirdi

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

Bilal Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye açtığı davadan vazgeçmiyor!

3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

3 bakanlığa ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritası!

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Yeni ve son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte OHAL'in 700 sayılı son KHK'sı ve ihraç edilenlerin isim isim listesi! Hangi kurumdan kaç kişi ihraç edildi?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'da ant içme detayı!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni KHK'da ant içme detayı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.