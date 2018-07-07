Günlük burç yorumları: 7 Temmuz Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

7 Temmuz Cumartesi günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 TEMMUZ Koç Günlük Burç Yorumu Sizi etkileyen, kendinizi güvensiz hissetmenize neden olan her şeye tepki gösterirsiniz. Aslında haklısınız. Ancak birilerinin bunu kabul etmesi mümkün olmayabilir. Tabii ki sakin olacağız. Bu süre içinde bir şeyleri çözeceğim diye kendimizi üzmeyeceğiz. Duruma bakacağız. Bilinçli şekilde gözden geçireceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sorun kaldıracak halimiz yoktur. İnsanların huzurumuzu kaçırmasından hiç hoşlanmayız. Yuvamızı, ailemizi, değer verdiklerimizi koruma arzumuz yoğundur. Ancak boşluk etkisi altında dağılmamaya çalıştıkça daha fazla yorulabiliriz. Ben sakin ve akışta kalmanızı tavsiye ediyorum. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Değerli bulduğumuz her şeyi korumak isteriz. Kendimizi yetersiz hissettiğimiz konularda tepki gösteririz. İçinde yaşadığımız toplumun sorunları çevremizdeki insanların sıkıntıları bizi bir hayli rahatsız edebilir. Ancak hangi konuda olursa olsun halledilmesi mümkün olmayan durumlara karşı tedbirli olmakta yarar vardır. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Adım atılan yeni işler pek yolunda gitmeyebilir. En iyi bildiğiniz işi yaparken bile zorlanabilirsiniz. Siz acele ettikçe sanki işler arapsaçına dönüyormuş gibidir. Bu yüzden de kendinizi tam anlamıyla huzurlu hissetmeniz zor olabilir. Zamanın geçmesini beklemekte, kendinizi sakinleştirmekte yarar var. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu süre içinde, çözümü sizin elinizde olmayan ancak şöyle bir çevrenize baktığınızda herkesin zorlandığı konularda sizin de canınız sıkılabilir. Ülkeniz, toplum hayatında yaşananlar, içinizdeki gizli saklı üzüntüleriniz hassas tepkilerde bulunmanıza neden olabilir. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Bu süre içinde, başkalarından destek görmekte, kendi arzularınızı tatmin etmekte, istediğiniz gibi hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Arkadaşınız veya bir tanıdığınızla ilgili olan bazı meseleler üzerinde düşünebilirsiniz. Ancak yardımcı olmanız pek mümkün olmadığı için sıkılabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 10:09-15:50 arasında Ay-Boşlukta ilerleyecek. Partnerinizin tutumu, veya ufak tefek olsa bile sorunlar gerginlik yaratabilir. Bu durumda elden geldiğince bilinçli ve sakin olmakta yarar var. Devamını okumak için tıklayınız