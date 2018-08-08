HABER

Günlük burç yorumları: 8 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 06:58 | Son Güncelleme

8 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Temmuz ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 8 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

8 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 AĞUSTOS

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, yeniliklere açık olduğumuzu, mevcut tüm sıkıntılardan kurtulmak arzumuzu işaret ediyor. Bu bir aşk olabilir veya yeni bir proje olabilir. Bugünü geride bırakmak yeniye yer açmak istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, sıradanlıktan ve sürekli aynı şeyleri yaşamaktan sıkıldığımızı işaret ediyor. Sosyal hayatla iç içe olmak, yaptığımız her şeyden zevk almak istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, tutkulu ve oldukça duygulu yanlarımızı açığa çıkarıyor. Zevkli paylaşımlara açığız. Sosyal hayatın içinde yer almak istiyoruz. Aşkla buluşmak, sevdiğimizle kucaklaşmak ve yaşamın güzelliklerinin keyfini çıkarmaktan yanayız. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, aile içindeki paylaşım ve iletişimin önemini vurguluyor. Bunun olması biraz da paraya bağlı. Beklentilerimiz var. Bu gelişmelerin olması halinde rahat edeceğimizi biliyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, çevremizle sosyal iletişimin moral duygumuz üzerindeki olumlu etkisini gösteriyor. Sevmek, sevilmek, paylaşımda bulunmak, canlanmak istiyoruz. Tatile çıkmak, sevgilimizle vakit geçirmek, dostlarımızla bir araya gelmek bugünlerde bizi gerçekten mutlu edebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, bulunduğumuz ortamı güzelleştirmek, hayattan zevk almak için yapılacak değişimleri işaret ediyor. Durumumuz uygunsa yeni bir yere taşınabilir, tatile çıkabilir, ofisimizde yenilikler yapabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, sosyal yaşamı renklendiren, geçmiş sorunları çözmemizi sağlayan, paylaşımları güçlendiren bir etkidir. Aşkla buluşmayı, çocuklarımız varsa onlarla güzel zaman geçirmeyi, hayatın tadını çıkarmayı sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, kendimizi mutlu etmek, yenilikte bulunmak, hayatı güzel hale getirmek çabamızı işaret ediyor. Eskiye ait konular tekrar gündeme gelebilir. Sorunlara çözümler bulunur. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, sosyal hayatımızı canlandırır. Arkadaşlarımızla ilişkimiz güçlenir. Tatil planları için gayet uygun bir enerjidir. Daha önce karar verilmiş bir yolculuğa çıkılır. Yeni projeler için heveslendiricidir. Olumlu değişimlerin göstergesidir. Yeni biriyle tanışabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, sıradan ve artık can sıkmaya başlayan her şeyden kurtulmak arzumuzu işaret ediyor. Bir değişim, yenilik istiyoruz. Maddi açıdan mevcut sıkışıklığımızı giderecek çözümler bulabiliriz. Beklediğimiz bir para gelebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, dostlukların, güzel paylaşımların, hayatı kucaklamanın işaretçisidir. İnsan canlanır, keyiflenir. Tatile çıkmanın, güzellikle, sanatla bulaşmanın göstergesi bu görünüm, değişim ve yeniliklere açık olduğumuzu gösteriyor. Bekar Kovalar yeni biriyle tanışabilirler. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, özgür olmamızın önüne geçen ne varsa onunla ilgili mücadele veririz. Şimdi geçmişi unutup geleceğe bakmaktan yanayız. Maddi-manevi anlamda destelenmek isteriz. Acılarımızı, sorunlarımızı geride bırakmanın yollarını ararız. Devamını okumak için tıklayınız

6-12 Ağustos haftalık burç yorumları6-12 Ağustos haftalık burç yorumları
Burçlara göre gelinlik tercihleriBurçlara göre gelinlik tercihleri
2018 Ağustos ayı aylık yorumları2018 Ağustos ayı aylık yorumları
2018 yılında burçları neler bekliyor?2018 YILLIK BURÇ YORUMLARI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Demet Akalın: 'İnsanlar boşanacağımızı düşünmekte haklı'

Demet Akalın: 'İnsanlar boşanacağımızı düşünmekte haklı'

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 8 Ağustos Çarşamba günü için dikkat çeken uyarı!

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken ABD açıklaması!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Son dakika! Türkiye ile ABD arasında ön mutabakat sağlandı

Cemile Bayraktar'dan tepki çeken paylaşım: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Cemile Bayraktar'dan tepki çeken paylaşım: Kemal Sunal filmleri bu ülkeye yapılmış büyük bir kötülük

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Katil koç!

Katil koç!

Esrarengiz olay! Eşini odaya kilitledikten sonra öldü

Esrarengiz olay! Eşini odaya kilitledikten sonra öldü

Adnan Oktar'la ilgili İlginç ifade! İki kardeşle imam nikahı yapmış

Adnan Oktar'la ilgili İlginç ifade! İki kardeşle imam nikahı yapmış

İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı!

İstihbarat baskınını kimin yönettiği ortaya çıktı!

121 general ve amiralin atamaları Resmi Gazete'de

121 general ve amiralin atamaları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları belli oldu

İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.