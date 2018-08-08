Günlük burç yorumları: 8 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

8 Ağustos Çarşamba günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları ve yeni haftanın burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 6-12 Ağustos haftalık burç yorumları, Ağustos ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 AĞUSTOS Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, yeniliklere açık olduğumuzu, mevcut tüm sıkıntılardan kurtulmak arzumuzu işaret ediyor. Bu bir aşk olabilir veya yeni bir proje olabilir. Bugünü geride bırakmak yeniye yer açmak istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, sıradanlıktan ve sürekli aynı şeyleri yaşamaktan sıkıldığımızı işaret ediyor. Sosyal hayatla iç içe olmak, yaptığımız her şeyden zevk almak istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, tutkulu ve oldukça duygulu yanlarımızı açığa çıkarıyor. Zevkli paylaşımlara açığız. Sosyal hayatın içinde yer almak istiyoruz. Aşkla buluşmak, sevdiğimizle kucaklaşmak ve yaşamın güzelliklerinin keyfini çıkarmaktan yanayız. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, aile içindeki paylaşım ve iletişimin önemini vurguluyor. Bunun olması biraz da paraya bağlı. Beklentilerimiz var. Bu gelişmelerin olması halinde rahat edeceğimizi biliyoruz. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, çevremizle sosyal iletişimin moral duygumuz üzerindeki olumlu etkisini gösteriyor. Sevmek, sevilmek, paylaşımda bulunmak, canlanmak istiyoruz. Tatile çıkmak, sevgilimizle vakit geçirmek, dostlarımızla bir araya gelmek bugünlerde bizi gerçekten mutlu edebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, bulunduğumuz ortamı güzelleştirmek, hayattan zevk almak için yapılacak değişimleri işaret ediyor. Durumumuz uygunsa yeni bir yere taşınabilir, tatile çıkabilir, ofisimizde yenilikler yapabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, sosyal yaşamı renklendiren, geçmiş sorunları çözmemizi sağlayan, paylaşımları güçlendiren bir etkidir. Aşkla buluşmayı, çocuklarımız varsa onlarla güzel zaman geçirmeyi, hayatın tadını çıkarmayı sağlayıcıdır. Devamını okumak için tıklayınız Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, kendimizi mutlu etmek, yenilikte bulunmak, hayatı güzel hale getirmek çabamızı işaret ediyor. Eskiye ait konular tekrar gündeme gelebilir. Sorunlara çözümler bulunur. Devamını okumak için tıklayınız Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar saat 03:33 Venüs-Mars görünümü, sosyal hayatımızı canlandırır. Arkadaşlarımızla ilişkimiz güçlenir. Tatil planları için gayet uygun bir enerjidir. Daha önce karar verilmiş bir yolculuğa çıkılır. Yeni projeler için heveslendiricidir. Olumlu değişimlerin göstergesidir. Yeni biriyle tanışabiliriz. Devamını okumak için tıklayınız