HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Günlük burç yorumları: 8 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 06:50 | Son Güncelleme

8 Haziran Cuma günü için İrem Su günlük burç yorumlarını haberimizde sizler için yorumladı. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 8 Haziran Cuma İrem Su'dan burç yorumları

8 Haziran Cuma günü için, İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-10 Haziran haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 HAZİRAN CUMA

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar saat 00:25 itibariyle Ay-burcunuza geçiş yapıyor. Cesaretle ilerlemek, kendinden eminlik, özgüven yükselişi bu enerjinin özünde var. Geçtiğimiz iki günü düşünürsek, bugün kendinizi çok iyi hissedeceksiniz.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar saat 00:25 itibariyle Koç burcunda ilerleyecek Ay, tepkisel davranmaya neden olur. Bir şey canınızı sıkıyorsa sabır göstermezsiniz. İlişkide ilgi ve sevgi ihtiyacınız yoğundur fakat güvensizlik yaratan problemler nedeniyle duygularınızda inişler ve çıkışlar görülebilir.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler saat 00:25 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edersiniz. Geleceğiniz, planlarınız ve hedefiniz doğrultusunda ilerlersiniz. Gayet açık ve net biçimde, -ben bu yönde gidersem şu sonucu elde edebilirim diye fikir yürütebilirsiniz.

1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları1 - 10 Haziran haftalık burç yorumları
Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!Haziran ayında bu tarih ve saatlere dikkat!

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler saat 00:25 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Egonuzun ön planda oluşu, başkalarıyla anlaşmada sorun yaratabilir. Aceleci olmamalı, agresif tavırlardan kaçınılmalıdır.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar saat 00:25 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Her konuda kendimizi ön plana almamızı sağlıyor. Hırs verir ve başarma arzusu yoğundur. Liderlik gücünüzü bir çok alanda göstermenizi ve insanlar üzerinde etkili olunmasını sağlar. Fakat dozunu iyi ayarlamakta yarar var.

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar saat 00:25 itibariyle Koç burcunda ilerleyecek Ay, kimseye aldırmadan günü değerlendirmede etkilidir. Kazanç elde etmek, insanları etkilemek, hakkınızı almak yönünde bu enerji size destek verir.

2018 Haziran ayı aylık burç yorumları2018 Haziran ayı aylık burç yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler saat 00:25 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Partnerinizin kendine dönük davranması, sizi rahatsız eder. Buna alışkınsanız bir sorun çıkmaz. Ancak bu tavırlardan hoşlanmıyorsanız, ters bir tepkide bulunabilirsiniz. Benim tavsiyem, istemediğiniz bir şeyi ılımlı şekilde belirtmenizdir. Buna uymuyorsa belli bir mesafe koymakta yarar var.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler saat 00:25 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Bencil kişilere anlayış göstermezsiniz. Tavır alırsınız. Kimse kimseden üstün değil diye düşünürsünüz. Akıl vermeye kalkanlara tepki gösterirsiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar saat 00:25 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. İlişkide ortaklaşa hareket etmek, paylaşımda bulunmak gayet faydalıdır. Kısa bir yürüyüş, dostlarla sohbet, farklı bir şeyler yapmak bize iyi gelecektir.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar saat 00:25 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Coşkulu ve oldukça aktifiz. Ancak bir o kadar da hakimiyetçiyiz. Canımızı sıkan bir şey oldu mu, tepki gösteririz. Evde yapılacak işlerimiz varsa onlarla uğraşırız. Ailevi konularda sözümüz dinlensin isteriz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar saat 00:25 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Yolculuklar, görüşmeler, alışveriş, egzersiz yapmak, aktif olmak arzumuz yoğun olacak. Enerjimiz yükseliyor. Her konuda kendimizi öne alacağız.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, saat 00:25 itibariyle Ay-Koç burcunda ilerleyecek. Harcamalara dikkat edelim. Alışverişte aldığımız ürüne, verdiğimiz paraya değer mi diye düşünelim.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktıKarakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı
İstanbul’un son istilacıları kırmızı yanaklı su kaplumbağası!İstanbul’un son istilacıları kırmızı yanaklı su kaplumbağası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Seçim sonuçlarına ilişkin en son anket! Remres’in anketine göre hangi parti ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin en son anket! Remres’in anketine göre hangi parti ne kadar oy alıyor?

İlginizi Çekebilir

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 7 Haziran: Altı bilen yok, devire devam! (MPİ Süper Loto kupon sorgula!)

Süper Loto sonuçları 7 Haziran: Altı bilen yok, devire devam! (MPİ Süper Loto kupon sorgula!)

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

İstanbul’un son istilacıları kırmızı yanaklı su kaplumbağası!

İstanbul’un son istilacıları kırmızı yanaklı su kaplumbağası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmur'u da vurabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmur'u da vurabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL ve bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL ve bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tazminat kararı için ilk yorum: İftira adalet duvarına çarptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tazminat kararı için ilk yorum: İftira adalet duvarına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.