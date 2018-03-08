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Günlük burç yorumları 8 Mart Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 06:57 | Son Güncelleme

8 Mart Perşembe günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün ve bu ay burcunuz sizin için ne diyor? Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında 12 burçta nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Günlük burç yorumları 8 Mart Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

8 Mart Perşembe günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 MART PERŞEMBE

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Fikirlerimizin, inandığımız davamızın peşinden koşmamızı sağlayacak pozitif yaklaşımı bize kazandırıyor. Dünyayı barış-sevgi duygularla kucaklama arzumuzu çoğaltıyor. Ayrıca maddi-manevi anlamda kendimizi garanti altına almak isteğimizi de vurguluyor.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Ay-Merkür görünümü, alacak-vereceklerin gözden geçirilmesini sağlıyor. Bu saatlerde tartışmalardan kaçınmak gerekir. Eğer sıkıldığımız bir mesele veya bir haber alırsak hemen sinirlenmeyelim.

İkizler Günlük Burç Yorumu

İlişkisi olmayanlar yeni bir aşkın heyecanına kapılmaktan zevk alırken, ilişkisinde sorun olanlar partnerin nazından niyazından hiç mi hiç hoşlanmazlar.

1 - 11 Mart haftalık burç yorumları1 - 11 Mart haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Dışa karşı, kendinizi rahat biri gibi göstermeye çalışsanız da, iş veya özel hayatınızla ilgili konulardaki belirsizlik canınızı sıkabilir. Çünkü siz görünen düşmanla savaşmanın, iki yüzlü hareket etmeye çalışan kişiyle uğraşmaktan daha kolay olduğunu bilirsiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Güzel bir gelişme sizin için ileriye yönelik bir umut ışığı olabilir. Bilirsiniz, sizin gibi hayatın güzelliklerinin tadına varmaktan hoşlanan kişiler doğaldır ki kaybetmek istemezler. Hatta böyle bir ihtimal bile onları huzursuz etmeye yeter de artar bile.

Başak Günlük Burç Yorumu

Ay-Venüs görünüm etkisinde, ailevi ilişkilerde maddi-manevi açıdan yalnız kaldığımızı, arzu ettiğimiz desteği göremediğimizi düşünürüz. Yükümüz ve sorumluluklar ağır gelir.

Burcunuz için 20 etkili tavsiyeBurcunuz için 20 etkili tavsiye

Terazi Günlük Burç Yorumu

Hangi işle uğraşırsanız uğraşın, rutin işlerden, sorunlardan ziyade, farklı konulara yönelme arzumuz gayet yoğun. Bir fikri coşkulu bir ifade ile ve ilgiyi üzerinize çekecek şekilde dile getirmeniz mümkündür.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Gerek parasal konularda gerekse değerlerimiz söz konusu olduğunda, fazlasıyla abartılı düşünebiliriz. Aslında sabah saatlerinde keyfimiz öyle veya böyle iyidir. Finansal kazanç evinizdeki Jüpiter iyimser düşünmeyi sağlar.

Yay Günlük Burç Yorumu

Cesaretinizi kanıtlayabileceğiniz her fırsat, yenilenmenizi sağlayacak her gelişme günü hoş bir şekilde geçirmenizi sağlar. İyimser bakışınız yüksektir. Bu enerjiyle güne olumlu bir ruhla uyanmak mümkündür.

2018 Mart ayı aylık burç yorumları2018 Mart ayı aylık burç yorumları

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Geçmişinize, ahlaki değerlerinize öyle bir sahip çıkışınız vardır ki, her zorluğun üstesinden gelerek hedefinize varabileceğinizi bilirsiniz. Siz, geçici çözümler yerine yarınlarınızı kesinlikle garanti altına alabilecek kalıcı işler peşindesiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Gerek iş gerek sosyal ilişkileriniz ve gerekse hedefleriniz konusunda peşin hükümlü davranırsınız. Ancak söylediklerinizde haklısınızdır. Aynı anda bir çok konuyla ilgilenme ihtiyacı, bu enerji altında fazlasıyla yüksektir.

Balık Günlük Burç Yorumu

Mesleki girişim, başvuru ve fikirlerinizi ortaya koymakta cesaretli olunuz. Can sıkıcı olan şeylere boyun eğmek zorunda değilsiniz. Bu halinizi görenler şaşırsa da, sizin ne istediğiniz önemlidir.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


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