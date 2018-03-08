Günlük burç yorumları 8 Mart Perşembe - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

8 Mart Perşembe günü için ünlü astrolog İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-11 Mart haftalık burç yorumları, Mart ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Fikirlerimizin, inandığımız davamızın peşinden koşmamızı sağlayacak pozitif yaklaşımı bize kazandırıyor. Dünyayı barış-sevgi duygularla kucaklama arzumuzu çoğaltıyor. Ayrıca maddi-manevi anlamda kendimizi garanti altına almak isteğimizi de vurguluyor.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Ay-Merkür görünümü, alacak-vereceklerin gözden geçirilmesini sağlıyor. Bu saatlerde tartışmalardan kaçınmak gerekir. Eğer sıkıldığımız bir mesele veya bir haber alırsak hemen sinirlenmeyelim.
İkizler Günlük Burç Yorumu
İlişkisi olmayanlar yeni bir aşkın heyecanına kapılmaktan zevk alırken, ilişkisinde sorun olanlar partnerin nazından niyazından hiç mi hiç hoşlanmazlar.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Dışa karşı, kendinizi rahat biri gibi göstermeye çalışsanız da, iş veya özel hayatınızla ilgili konulardaki belirsizlik canınızı sıkabilir. Çünkü siz görünen düşmanla savaşmanın, iki yüzlü hareket etmeye çalışan kişiyle uğraşmaktan daha kolay olduğunu bilirsiniz.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Güzel bir gelişme sizin için ileriye yönelik bir umut ışığı olabilir. Bilirsiniz, sizin gibi hayatın güzelliklerinin tadına varmaktan hoşlanan kişiler doğaldır ki kaybetmek istemezler. Hatta böyle bir ihtimal bile onları huzursuz etmeye yeter de artar bile.
Başak Günlük Burç Yorumu
Ay-Venüs görünüm etkisinde, ailevi ilişkilerde maddi-manevi açıdan yalnız kaldığımızı, arzu ettiğimiz desteği göremediğimizi düşünürüz. Yükümüz ve sorumluluklar ağır gelir.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Hangi işle uğraşırsanız uğraşın, rutin işlerden, sorunlardan ziyade, farklı konulara yönelme arzumuz gayet yoğun. Bir fikri coşkulu bir ifade ile ve ilgiyi üzerinize çekecek şekilde dile getirmeniz mümkündür.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Gerek parasal konularda gerekse değerlerimiz söz konusu olduğunda, fazlasıyla abartılı düşünebiliriz. Aslında sabah saatlerinde keyfimiz öyle veya böyle iyidir. Finansal kazanç evinizdeki Jüpiter iyimser düşünmeyi sağlar.
Yay Günlük Burç Yorumu
Cesaretinizi kanıtlayabileceğiniz her fırsat, yenilenmenizi sağlayacak her gelişme günü hoş bir şekilde geçirmenizi sağlar. İyimser bakışınız yüksektir. Bu enerjiyle güne olumlu bir ruhla uyanmak mümkündür.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Geçmişinize, ahlaki değerlerinize öyle bir sahip çıkışınız vardır ki, her zorluğun üstesinden gelerek hedefinize varabileceğinizi bilirsiniz. Siz, geçici çözümler yerine yarınlarınızı kesinlikle garanti altına alabilecek kalıcı işler peşindesiniz.
Kova Günlük Burç Yorumu
Gerek iş gerek sosyal ilişkileriniz ve gerekse hedefleriniz konusunda peşin hükümlü davranırsınız. Ancak söylediklerinizde haklısınızdır. Aynı anda bir çok konuyla ilgilenme ihtiyacı, bu enerji altında fazlasıyla yüksektir.
Balık Günlük Burç Yorumu
Mesleki girişim, başvuru ve fikirlerinizi ortaya koymakta cesaretli olunuz. Can sıkıcı olan şeylere boyun eğmek zorunda değilsiniz. Bu halinizi görenler şaşırsa da, sizin ne istediğiniz önemlidir.
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