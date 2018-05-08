HABER

Günlük burç yorumları: 8 Mayıs Salı İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 07:07 | Son Güncelleme

8 Mayıs Salı günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, günlük burç tahminlerinde Mayıs ayının ilk haftasında sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar... İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 8 Mayıs Salı İrem Su'dan burç yorumları

8 Mayıs Salı günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 MAYIS PAZARTESİ

Koç Günlük Burç Yorumu

Birkaç gün boyunca yakın çevreniz, eğitim hayatınız, ulaşım, haberleşme iletişim ve girişimle ilgili konularda bilinçli olmanızda, her şeyi hesap ederek ve ona göre insanlarla bağlantı kurmanızda yarar var. Kimseye bilip bilmeden güvenmeyiniz. Hayalci davranmayınız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

arasal görüşmelerde sizi söylenen sözlere, sunulan vaatlere kanmadan önce dikkatlice gözden geçiriniz. Pembe gözlüklerle duruma bakmayalım. Arkadaşlık ilişkilerinde, içinde yer aldığınız topluluk içinde dayanışma olgusunu mutlaka göz önüne alınız.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Kendinizi ifade edebilmeniz, kabul ettirmeniz, hataya düşmeden doğru kararlar verebilmeniz için aklınız başınızda olmalı. Dikkatli ve bastığınız yeri bilmeniz gerekiyor. Eğer mesleki anlamda doyuma ulaşmak, zirveye ulaşmak istiyorsanız iş seçimlerinizde yeteneklerinizi ve tecrübenizi mutlaka gözden geçiriniz.

7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sizi çelişkide bırakan her türlü mevzuda dikkatli olunuz. Hayaller güzeldir ancak gerçekleşebilir olması çok daha önemlidir. Kapılıp gitmeyelim. Birilerinin veya kendi kendinizin kurbanı olmak istemiyorsanız gerçeğin peşinde ilerleyiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu

İdealleriniz, ortaya koymak istediğiniz hedefleriniz, arkadaşlık ilişkileriniz, umutlarınız, projeleriniz ve ülkünüz konusunda gerçekçi olunuz. Eğer zaman kaybetmek ve de dağılmamak istemiyorsanız, mantıkdışı ve görünmez korkularınızın esiri olmayınız.

Başak Günlük Burç Yorumu

Mesleki, iş ortaklığı ve partnerle alakalı konularda birkaç gün boyunca, gayet dikkatli bir şekilde düşünmeniz gerektiğini göstermektedir. Eğer doğru bir partner seçiminde bulunmak istiyorsanız lütfen ileriyi düşününüz. Bu kişi sizi gerçekten mutlu edebilir mi?

2018 Mayıs ayı aylık yorumları2018 Mayıs ayı aylık yorumları

Terazi Günlük Burç Yorumu

Önümüzdeki birkaç gün, yurtdışı ile alakalı tüm işleriniz, özel ilişkiniz, irtibatlarınız, yolculuklarınız, görüşmeleriniz, satış, pazarlama gibi ticari işlemleriniz, akademik çalışmalarınız, tayin, terfi konuları ve yüksek eğitiminizle alakalı girişimlerinizi ilgilendiren mevzularla ilgili olarak hayal dünyasında ve istikrarsız bir şekilde oradan oraya sürüklenmek istemiyorsanız lütfen her şeyi dikkatlice gözden geçiriniz

Akrep Günlük Burç Yorumu

Önümüzdeki birkaç gün boyunca, sanatsal yeteneklerinizi yaratıcı potansiyelinizi hayata geçirme gibi konularda gayet olumludur. Ancak aşk konusunda, lütfen karşınızdaki kişiyi ve kendinizi hayale kapılmadan tekrar gözden geçiriniz. Maddi durumu, cinsel kimliği, kimlerle işbirliği yaptığı, dogmatik düşüncelere meyilli mi, katı ve esnek olmayan bir yapıda mı bunları iyice araştırınız.

Yay Günlük Burç Yorumu

Önümüzdeki birkaç gün boyunca, eviniz, yerleşim yeriniz ve ailenizle olan ilişkinizi ilgilendiren konularda ileride karışıklıklar yaşamak istemiyorsanız gerçekçi olunuz. Çünkü bir anda verilen karar daha sonra bir ömür boyu pişmanlık yaratabilir. Ben burada vereceğiniz karar hatalı, yolunuz yanlış demiyorum. Sadece enine boyuna düşünmenizi tavsiye ediyorum.

2018 yılında burçları neler bekliyor?


Oğlak Günlük Burç Yorumu

Çevrenizle temasınızda, iş hayatınızla ilgili konularda ve de ilişkilerinizde aklımız başımızda olsun. Bazen insan en yakınındaki kişiler nedeniyle kendinden bir çok özveride bulunur. Ancak bu özverinin sınırı ayarlanmadığında bir müddet sonra zorlanmanız mümkündür. İş alanınızla ilgili bazı konularda prensiplerinizden vazgeçmenize, haklarınızın çiğnenmesine ve sizi gergin hale getirebilecek kişilere karşı tedbirli olunuz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sanatsal ve mistik konular aracılığıyla para kazanma anlamında gayet olumludur. Ne de olsa bunlar soyut konulardır ve genellikle yaratıcılıkla alakalı mevzularda kişiye ilham gücü ve görünmeyeni keşfetme kuvveti sunar. Ancak konu, aşk ve parasal mevzularda ise tabii ki aynı anda birden fazla seçenek karşısında kişinin mutlaka dikkatli ve tedbirli olması şarttır.

Balık Günlük Burç Yorumu

Ailenizle olan iletişiminiz ve ilişkiniz, ev sınırları içinde faaliyetleriniz, yerleşim yerinizle alakalı konular üzerinde akıllıca hareket etmenin son derece önemli olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki birkaç gün boyunca, hayallerinize uygun bir dünya yaratmak için aceleci kararlar verebilirsiniz.

Çok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebilirizÇok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ile görüşecekMuharrem İnce, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?24 Haziran seçimlerini kim kazanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burç yorumları Günlük burç yorumları haftalık burç yorumları aylık burç yorumları yıllık burç yorumları 2018 burç yorumları irem su astroloji

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İlginizi Çekebilir

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

15 Temmuz gazisi Cumali İbin AK Parti milletvekili aday adaylığından istifa etti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı!

Eskrim milli takımında cinsel taciz skandalı!

Mete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyor

Mete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyor

Kelkit Çayı'nda 3 yıldır haber alınamayan kayıp çocuklardan sonra bir şok daha!

Kelkit Çayı'nda 3 yıldır haber alınamayan kayıp çocuklardan sonra bir şok daha!

Mehmet Aydın, eşinden boşanmak için Kıbrıs'tan Brezilya'ya noter getirtmiş

Mehmet Aydın, eşinden boşanmak için Kıbrıs'tan Brezilya'ya noter getirtmiş

Beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildi

Beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu İstanbul'a getirildi

Eski Bakan Cevat Ayhan vefat etti

Eski Bakan Cevat Ayhan vefat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.