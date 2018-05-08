Günlük burç yorumları: 8 Mayıs Salı İrem Su'dan burç yorumları

8 Mayıs Salı günü için İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel -bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgilifikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 7-13 Mayıs haftalık burç yorumları, Mayıs ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 MAYIS PAZARTESİ Koç Günlük Burç Yorumu Birkaç gün boyunca yakın çevreniz, eğitim hayatınız, ulaşım, haberleşme iletişim ve girişimle ilgili konularda bilinçli olmanızda, her şeyi hesap ederek ve ona göre insanlarla bağlantı kurmanızda yarar var. Kimseye bilip bilmeden güvenmeyiniz. Hayalci davranmayınız. Boğa Günlük Burç Yorumu arasal görüşmelerde sizi söylenen sözlere, sunulan vaatlere kanmadan önce dikkatlice gözden geçiriniz. Pembe gözlüklerle duruma bakmayalım. Arkadaşlık ilişkilerinde, içinde yer aldığınız topluluk içinde dayanışma olgusunu mutlaka göz önüne alınız. İkizler Günlük Burç Yorumu Kendinizi ifade edebilmeniz, kabul ettirmeniz, hataya düşmeden doğru kararlar verebilmeniz için aklınız başınızda olmalı. Dikkatli ve bastığınız yeri bilmeniz gerekiyor. Eğer mesleki anlamda doyuma ulaşmak, zirveye ulaşmak istiyorsanız iş seçimlerinizde yeteneklerinizi ve tecrübenizi mutlaka gözden geçiriniz. 7 - 13 Mayıs haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sizi çelişkide bırakan her türlü mevzuda dikkatli olunuz. Hayaller güzeldir ancak gerçekleşebilir olması çok daha önemlidir. Kapılıp gitmeyelim. Birilerinin veya kendi kendinizin kurbanı olmak istemiyorsanız gerçeğin peşinde ilerleyiniz.

Aslan Günlük Burç Yorumu İdealleriniz, ortaya koymak istediğiniz hedefleriniz, arkadaşlık ilişkileriniz, umutlarınız, projeleriniz ve ülkünüz konusunda gerçekçi olunuz. Eğer zaman kaybetmek ve de dağılmamak istemiyorsanız, mantıkdışı ve görünmez korkularınızın esiri olmayınız. Başak Günlük Burç Yorumu Mesleki, iş ortaklığı ve partnerle alakalı konularda birkaç gün boyunca, gayet dikkatli bir şekilde düşünmeniz gerektiğini göstermektedir. Eğer doğru bir partner seçiminde bulunmak istiyorsanız lütfen ileriyi düşününüz. Bu kişi sizi gerçekten mutlu edebilir mi? 2018 Mayıs ayı aylık yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Önümüzdeki birkaç gün, yurtdışı ile alakalı tüm işleriniz, özel ilişkiniz, irtibatlarınız, yolculuklarınız, görüşmeleriniz, satış, pazarlama gibi ticari işlemleriniz, akademik çalışmalarınız, tayin, terfi konuları ve yüksek eğitiminizle alakalı girişimlerinizi ilgilendiren mevzularla ilgili olarak hayal dünyasında ve istikrarsız bir şekilde oradan oraya sürüklenmek istemiyorsanız lütfen her şeyi dikkatlice gözden geçiriniz

Akrep Günlük Burç Yorumu Önümüzdeki birkaç gün boyunca, sanatsal yeteneklerinizi yaratıcı potansiyelinizi hayata geçirme gibi konularda gayet olumludur. Ancak aşk konusunda, lütfen karşınızdaki kişiyi ve kendinizi hayale kapılmadan tekrar gözden geçiriniz. Maddi durumu, cinsel kimliği, kimlerle işbirliği yaptığı, dogmatik düşüncelere meyilli mi, katı ve esnek olmayan bir yapıda mı bunları iyice araştırınız. Yay Günlük Burç Yorumu Önümüzdeki birkaç gün boyunca, eviniz, yerleşim yeriniz ve ailenizle olan ilişkinizi ilgilendiren konularda ileride karışıklıklar yaşamak istemiyorsanız gerçekçi olunuz. Çünkü bir anda verilen karar daha sonra bir ömür boyu pişmanlık yaratabilir. Ben burada vereceğiniz karar hatalı, yolunuz yanlış demiyorum. Sadece enine boyuna düşünmenizi tavsiye ediyorum. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Çevrenizle temasınızda, iş hayatınızla ilgili konularda ve de ilişkilerinizde aklımız başımızda olsun. Bazen insan en yakınındaki kişiler nedeniyle kendinden bir çok özveride bulunur. Ancak bu özverinin sınırı ayarlanmadığında bir müddet sonra zorlanmanız mümkündür. İş alanınızla ilgili bazı konularda prensiplerinizden vazgeçmenize, haklarınızın çiğnenmesine ve sizi gergin hale getirebilecek kişilere karşı tedbirli olunuz.