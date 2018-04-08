Günlük burç yorumları: 8 Nisan Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

8 Nisan Pazar günü için İrem Su'yun eşsiz yorumları ile günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere özel bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Mynet Astroloji Danışmanı İrem Su burçlara etki eden faktörleri yazdı. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları, Nisan ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları... Aşağıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Nisan ayında arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ 8 NİSAN PAZAR İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI Koç Günlük Burç Yorumu Sevgili Koçlar Pazar günümüz, saat 10:17 itibariyle Oğlak burcunda oluşacak sondördün etkisinde başlıyor. Bu oluşum, mesleki konularda liderlik gücümüzü göstermek ve dış dünyada başarılı bulunmak arzumuzun simgesidir. Öncü bir burçta oluşması kişiyi hırslandırabilir ve kısa süreli bir kriz yaratabilir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar saat 10:17 itibariyle Oğlak burcunda oluşacak sondördün etkisinde Pazar günümüz başlayacak. Sizi rahatsız eden meseleler yüzünden öfkelenmenize yol açabilir. İçinizdeki ses, birilerine veya bazı durumlara isyan bayrağı açmanız gerektiğini söyler fakat diğer yandan susmanın en iyi cevap olduğunu söyleyen bir başka ses devreye girer. Tüm girişimlerinizde yükselme sabırsızlığınız oldukça ön plandadır. Ancak şu anki mevcut şartlar altında sakinlik, disiplinli ilerlemek, işlerinizi yoluna koymak zorunluluğu vardır. Bu iki istek ve bu iki ses arasında günü olumlu geçirmenin yolu tabii ki hangi yönde gitmek istediğinize karar vermenizdir.

İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler Pazar günümüz, saat 10:17 itibariyle Oğlak burcunda oluşacak sondördün etkisi altında başlıyor. Bu oluşum ideallerinizi gerçekleştirmek, özgür hareket etmek ve belli bir grup içinde lider olmak arzunuzun simgesidir. İnançla hedeflerinizin üzerine gidebildiğiniz takdirde bunun size kazanç olarak geri döneceğini düşünürsünüz. Sizi durduran tek şey belirsizliktir. Bu belirsizliğe çare bulamıyor oluşunuz sizi daha fazla gerginliğe sürükleyebilir. Birilerinin size ne yapacağınızı söylemesi veya hesap verme zorunluluğu canınızı sıkabilir.Peki bu gerginliğin üstesinden nasıl gelebiliriz? 1 - 8 Nisan haftalık burç yorumları Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler saat 10:17 itibariyle Oğlak burcunda oluşacak sondördün etkisi altında Pazar gününe uyanıyoruz. Bu görünüm, öncelikle meslek hayatınız ve ilişkilerinizle ilgili mevzularda etkilidir. Koç burcunda ilerlemekte olan Güneş, sizi mesleki ve özel yaşamınızla ilgili meseleler üzerinde gerginliğe sürüklemekte. Duygularla düşüncelerin birbiriyle kavgalı olduğu bugün, bulunduğunuz durumun farkında olarak aklı başında davranmaya çalışmanız gayet yararlı olur.

Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar saat 10:17 itibariyle Oğlak burcunda oluşacak sondördün, Pazar günümüzün etkili görünümü olarak önem taşıyor. Sizi her alanda aktif olmaya çağırıyor. Ancak bu çağrı, kişi üzerinde yoğun bir baskı şeklinde hissedilebilir. Şartlar müsait değilse doğal olarak fevri davranabilir. Bir yanınız, - Tamam hadi atağa kalk ve istediğini elde et derken diğer bir yanınız, -henüz hazır değilsin dur ve bekle demektedir. Aslında bu durumu, bir Aslanın pusuda bekleyişi olarak yorumlasak hem enerjimizi boş yere harcamayız hem de uygun zamanda avımızı ele geçirebiliriz. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar Pazar günümüz, saat 10:17 itibariyle Oğlak burcunda oluşacak sondördün etkisi altında başlarken, -Her zorlukta bir kolaylık var sözünü gün boyunca rehberimiz yapmamız gerektiğini gösteriyor. Kendinize güvenmek, inanmak, kuruntularınızın esiri olmadan bilinçli hareket etmeye çalışmak rahatlatıcıdır. Bu görünüm, bizi hangi konularda zorlayabilir. Tutkularımız, kimi zaman kuşkularımız, derin izler bırakan yaşadıklarımız bizi gün boyu düşündürebilir.

2018 Nisan ayı aylık burç yorumları Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler saat 10:17 itibariyle Oğlak burcunda oluşacak sondördün etkisinde Pazar günümüz başlıyor. Aile hayatınız başta olmak üzere, etrafınızdaki insanları himayeniz altına almanız, onlara annelik veya babalık etmeniz, güçlü sağduyunuzla başlarına bir şey gelmemesi için kol kanat germeniz ve dışa karşı güçlü durmak adına verdiğiniz mücadelenin göstergesidir. Bu mücadele doğal olarak iş ortaklığınızla ilgili mevzularda, birebir yakın ilişkinizde ve büyükle büyük, küçükle küçük olmaya çalışmak zorunda kalışınızın da işaretidir. Ancak bütün bunları gerçekleştirmek, istediğiniz gibi bir yaşam kurmak, devamını sağlamak kolay olmadığı gibi sizi gerilim altına da almaktadır. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler saat 10:17 itibariyle, Oğlak burcunda oluşacak sondördün etkisinde Pazar günümüzü karşılıyoruz. Düşlerinizi gerçeğe dönüştürme arzunuzu yükseltici olduğu gibi, yaşamınızın genelinde, iş veya eğitim hayatınızla ilgili konularda da verdiğiniz mücadelenin altını belirleyicidir. Yani ne olursa olsun kişi başarılı olmak ister. Ancak bütün bunların gerçekleşebilmesi için size destek olacak, gönlünüzü rahatlatacak, sosyal ve özel yaşamınızı düzene koymanızda sırtınızı sıvazlayacak bir desteğe ihtiyaç duyarsınız.

Yay Günlük Burç Yorumu Sevgili Yaylar Pazar günümüz saat 10:17 Oğlak burcunda oluşacak sondördün etkisinde başlıyor. Kendinizi her alanda güçlü bir şekilde ifade etmek ve bağımsız bir şekilde hareket ederek, maddi ve manevi güce kavuşma arzunuzu işaret etmekte. Belki kimilerine göre işin kolayına kaçtığınız, hatta sırf bu yüzden kimi zaman ağır bedeller ödemek zorunda kaldığınız doğrudur. Ancak şu var ki bir grupta lider olmak, işleri düzgün bir şekilde yoluna koymak, daha fazla kazanmak için engellenmemeniz şarttır. Çünkü siz değişikliklere son derece açık bir insansınız. Yapıcı olan önerilerinizle ele aldığınız meseleleri olumlu bir şekilde yönlendirebiliyor, hatta sonuca bağlayabiliyorsunuz. 2018 yılında burçları neler bekliyor?

Oğlak Günlük Burç Yorumu Sevgili Oğlaklar saat 10:17 itibariyle burcunuzda oluşacak sondördün etkisinde Pazar gününe adım atıyoruz. Geleceğinizi teminat altına almak ve kendi gerçeğinizin peşinden koşarak hem eviniz sınırları içinde hem de iş yaşamınızda güçlü bir yer edinmek için verdiğiniz mücadelenin göstergesidir. Doğal olarak bu gerginlik yaratıcıdır. Özellikle bugün ev sınırları içinde agresif davranabilirsiniz. Oysaki sizin asıl isteğiniz bir orkestra şefi gibi sahnenin tam ortasında durarak her ayrıntıyı gözlemlemek ve her şeyi bildiğiniz şekilde yönetmektir.