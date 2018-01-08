Günlük burç yorumları 8 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Son Güncelleme 8 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 06:58 |8 saat önce

2018'in ikinci haftasında İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte 8 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Ocak ayı burç yorumları ve 2018 yıllık burç yorumları...

2018'in ikinci haftasının ilk günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 8 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

DETAYLI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ İREM SU'DAN ÖZET GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 OCAK Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle... Koç Günlük Burç Yorumu Venüs-Jüpiter görünümü, iş ilişkilerini olumlu şekilde düzenleyici ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayıcıdır. Sıkıntılarınızı azaltan tedavi ve gelişmelerin de göstergesidir. En iyiyi sizin için en gerekli kararı vermeniz için destekleyicidir. Boğa Günlük Burç Yorumu Sevgili Boğalar yeni haftamızı önemli bir enerji etkinliğinde karşılıyoruz. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, kişisel anlamda hayata duyulan inancı yükseltiyor. Zorlukları aşabilme gücümüzü yükseltiyor. İkizler Günlük Burç Yorumu Sevgili İkizler yeni haftamız önemli bir enerji etkinliğinde başlıyor. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, sağlam ve uzun vadeli yatırım planlarının göstergesidir. Geleceğinizi garanti altına almak amaçlı bir borca girebilir, uygun bir kredi bulabilirsiniz.

Yengeç Günlük Burç Yorumu Sevgili Yengeçler yeni haftamız önemli bir enerji etkinliğinde başlıyor. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, bir ilişkide arzu edilen mutluluk, güven ve uzun ömürlülük olgularını sağlayıcıdır. Eğer problem varsa, bunları çözüme kavuşturur. Aslan Günlük Burç Yorumu Sevgili Aslanlar yeni haftamızın ilk etkili enerjisi, saat 12:07 Güneş-Jüpiter arasında gerçekleşecek. Uzun zamandır düşündüğünüz ve bir türlü cesaret edemediğiniz girişimleri yürürlüğe koyma vaktinizdir. Başak Günlük Burç Yorumu Sevgili Başaklar yeni haftamız önemli bir enerji etkinliğinde başlıyor. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, aşkta ve iletişimde size şans getiricidir. Yeni bir aşkın, uzun vadeli bir ilişkinin, güvenilir bir partnerin göstergesidir. Terazi Günlük Burç Yorumu Sevgili Teraziler yeni haftamıza önemli bir enerji etkinliğinde merhaba diyeceğiz. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, kendinize ait tüm kararlarınızı doğru ve zamanında vermeniz adına destekleyicidir. Akrep Günlük Burç Yorumu Sevgili Akrepler yeni haftamızın ilk etkili enerjisi, saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümüdür. Bu sizin moral ve motivasyon gücünüzü yükselten, sağlam ve uzun vadeli kararların işaretçisidir. Yakınlarınızdan veya yeni tanışacağınız kişilerde iş veya arzu ettiğiniz bir konuda destek görebilirsiniz.