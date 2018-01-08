Günlük burç yorumları 8 Ocak Pazartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

2018'in ikinci haftasının ilk günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. İşte 8 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, Aralık ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
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Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...
Koç Günlük Burç Yorumu
Venüs-Jüpiter görünümü, iş ilişkilerini olumlu şekilde düzenleyici ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayıcıdır. Sıkıntılarınızı azaltan tedavi ve gelişmelerin de göstergesidir. En iyiyi sizin için en gerekli kararı vermeniz için destekleyicidir.
Boğa Günlük Burç Yorumu
Sevgili Boğalar yeni haftamızı önemli bir enerji etkinliğinde karşılıyoruz. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, kişisel anlamda hayata duyulan inancı yükseltiyor. Zorlukları aşabilme gücümüzü yükseltiyor.
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler yeni haftamız önemli bir enerji etkinliğinde başlıyor. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, sağlam ve uzun vadeli yatırım planlarının göstergesidir. Geleceğinizi garanti altına almak amaçlı bir borca girebilir, uygun bir kredi bulabilirsiniz.
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler yeni haftamız önemli bir enerji etkinliğinde başlıyor. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, bir ilişkide arzu edilen mutluluk, güven ve uzun ömürlülük olgularını sağlayıcıdır. Eğer problem varsa, bunları çözüme kavuşturur.
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar yeni haftamızın ilk etkili enerjisi, saat 12:07 Güneş-Jüpiter arasında gerçekleşecek. Uzun zamandır düşündüğünüz ve bir türlü cesaret edemediğiniz girişimleri yürürlüğe koyma vaktinizdir.
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar yeni haftamız önemli bir enerji etkinliğinde başlıyor. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, aşkta ve iletişimde size şans getiricidir. Yeni bir aşkın, uzun vadeli bir ilişkinin, güvenilir bir partnerin göstergesidir.
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler yeni haftamıza önemli bir enerji etkinliğinde merhaba diyeceğiz. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, kendinize ait tüm kararlarınızı doğru ve zamanında vermeniz adına destekleyicidir.
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler yeni haftamızın ilk etkili enerjisi, saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümüdür. Bu sizin moral ve motivasyon gücünüzü yükselten, sağlam ve uzun vadeli kararların işaretçisidir. Yakınlarınızdan veya yeni tanışacağınız kişilerde iş veya arzu ettiğiniz bir konuda destek görebilirsiniz.
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar yeni haftanın ilk etkili enerji oluşumu, saat 12:07 Güneş-Jüpiter arasında gerçekleşecek. Güvenimizi sarsan kişilere karşı yeni bir tavır almamızda etkili oluyor. Yaşanmışları bir yana koyup bundan sonrası adına kararlar vereceğiz.
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar önemli bir enerji etkinliğinde haftaya adım atıyoruz. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, insanların sizi takdir etmelerini, güvenilir bulmalarını ve beğenmelerini sağlayıcıdır. İşinizde, özel hayatınızda ve girişimde bulunduğunuz konularda size başarı getirir.
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar yeni haftamızın ilk gününü, önemli bir enerji etkinliğinde karşılıyoruz. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, sağlam ve kalıcı işlere yönelmenin ve uzun vadeli düşünmenin önemini işaret ediyor.
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, yeni haftamızın ilk günü, önemli bir enerji etkinliğinde başlıyor. Saat 12:07 Güneş-Jüpiter görünümü, güven duygumuz üzerinde güçlü bir tesirdir. Uzun vadeli, sağlam işlere yönelmenin, kararlar vermenin göstergesidir. İnancımızı yükseltir.
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