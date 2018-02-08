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Günlük burç yorumları 8 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 06:56 | Son Güncelleme

8 Şubat Perşembe günü için İrem Su'dan Günlük burç yorumları ile 12 burcunuzda bugün sizi neler bekliyor öğrenebilirsiniz. Bugün aşk, iş, ekonomi ve sağlık konularında burçlarınızda nasıl gelişmeler var, neler tavsiye ediliyor? 2018 yılında burç takviminde sizi ve yakınlarınızı neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları, 2018 yıllık burç yorumları...

Günlük burç yorumları 8 Şubat Perşembe - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

8 Şubat Perşembe günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astroloji danışmanı İrem Su; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçları yorumlayarak bugün için sizlere bazı tavsiyelerde bulundu. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve 2018'de sizlerin neler beklediği hakkında fikir edinebilirsiniz. Burçlar yani takım yıldızlar insanlığın tarih boyunca ilgisini çekmiş ve bu takım yıldızlara çeşitli simgeler atfedilmiştir. Günümüzde de bu burçlara bakan astrologlar insanlarla burçlara dair yorumlarını paylaşıyorlar. Astrolog İrem Su'da her gün burçların durumu hakkında bilgiler veriyor ve buna göre bazı tavsiyeler paylaşıyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. Satürn-Oğlak burcundaki 2,5 yıl sürecek son derece önemli transitinin burcunuz üzerindeki etkileri haberimizde. Haberimizde İrem Su sizler için değerlendirdi. İşte 4 Şubat Pazar günlük burç yorumları, 1-11 Şubat haftalık burç yorumları, Şubat ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

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İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 Şubat Perşembe

Yukarıdaki linkten tamamına ulaşabileceğiniz günlük burç yorumlarının bir kısmını özet olarak aşağıda sizlere sunuyoruz. Ay-Terazi burcu günlerinde arzu ettiğiniz gelişmelere vesile olması dileğimizle...

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 00:57 Ay-Jüpiter kavuşumu, parasal-cinsel-hukuki konularda başkalarıyla iş veya özel anlamda bütünleşme arzumuzu vurguluyor. Çıkarlarımızın farkında oluruz. Amaç güç elde etmektir. Araştırırız, peşini bırakmayız.

Boğa Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğalar Saat 00:57 Ay-Jüpiter kavuşumu, ilişkimiz başta olmak üzere her türlü ortaklıkta çıkarlarını düşünenlere bizim de karşı bir duruş sergilememiz gerekir. Karşımızdaki kişi veya kişiler kendileri kadar bizi de düşünmeliler. O zaman doğru ve sağlıklı bir ilişkiden söz edebiliriz.

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 00:57 Ay-Jüpiter kavuşumu, derinlemesine olayları, durumları, sağlığımız ve ilişkilerimizi gözden geçirmenin önemini vurguluyor. Tabii ki çıkarlarımızı düşüneceğiz. Ancak değerimizi bilen, bizi takdir eden insanlara elimizden geleni yapacağız.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 00:57 Ay-Jüpiter kavuşumu, kendi gücümüze güvenmenin işaretçisidir. Aşkta tutkuluyuz ve sevdiklerimize bağlıyız. Onlarsız bir yaşamı düşünmek dahi istemiyoruz. Tabii ki cinsel arzularımız oldukça yoğun.

Aslan Günlük Burç Yorumu

Aile içinde gerginlik, huzursuzluktan özellikle uzak durmak isteyebilirsiniz. Kimsenin kimse üzerinde kontrol kurmayacağı, herkesin kendi fikrini serbestçe söylediği bir ortamda bulunma arzunuz yoğundur.

Başak Günlük Burç Yorumu

Saat 10:16-16:53 arasında Ay-Boşluk etkisi altındayız. Bu saatlerde, çevrenizdeki bazı kişilerin aslında pek de güvenilmeyecek insanlar olduklarını düşünebilirsiniz. Belli bir mesafe koyarak onları gözlem altına alabilirsiniz.

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, Saat 00:57 Ay-Jüpiter kavuşum etkisinde, maddi-manevi açıdan çıkarlarımızı korumak, güçlenmek ve değerlerimize sahip çıkmaktan yanayız. Günlük hayatın içinde karşılaştığımız her duruma bu bakış açısıyla yaklaşırız.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Acı bir gülümseme kimi zaman dudaklarınızda belirir. Artık ne olursa olsun, hiçbir konuda özellikle ilişki mevzularında karşınızdaki kişiyi iyice tanımadan iyi niyetli düşünmeyeceğinize dair kendinize söz verebilirsiniz.

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, Saat 00:57 Ay-Jüpiter kavuşumu, endişelerimizin esiri olmak yerine, bizi bu duruma getiren nedenlerin farkına varmanın faydalı olacağını söylüyor. Bir şeyleri kafaya takıyoruz veya insanlara gereğinden çok değer veriyoruz.

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Geçici çözümler yerine yarınlarınızı garanti altına alabilecek işler üzerinde düşünürsünüz. Ruhsal anlamda sizi özgür kılan bu enerji sayesinde, rahatlarsınız. Hayatın her şeye rağmen güzel olduğunu hissedersiniz.

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 00:57 Ay-Jüpiter kavuşumu, mesleki hayat-toplumsal ilişkiler ve kişisel tüm kararların derinlikli gözden geçirilmesini sağlar. Bugün yapacağınız işlerde başarılı olmak isteğiniz yüksektir. Rakiplerinizi geçmek istersiniz.

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 00:57 Ay-Jüpiter kavuşum etkisinde her konuyu derinlemesine araştırarak bilgi sahibi olursunuz. Yurtdışı-eğitim-bilgilenme-yükselme ve haklarınızı elde etmede başarılı bir gün geçirirsiniz. Maddi-manevi açıdan sizi güçlü kılacak kazançlı işlere yönelirsiniz.

1-11 Şubat haftalık burç yorumları


2018 Şubat ayı aylık burç yorumları


31 Ocak Tam Ay Tutulması


2018 yılında burçları neler bekliyor?


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