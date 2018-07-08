Günlük burç yorumları: 8 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

8 Temmuz Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Koçlar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, maddi-güvence arzusuyla ileriye dönük hedefler belirlemenin işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
SSevgili Boğalar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, kendimizi güvende hissetme arzumuzu işaret ediyor. Geçerliliğini çoktan kaybetmiş, maddi-manevi anlamda bize bir şey kazandırmayan her şeyden uzak durmak istiyoruz. Yeni bir arayış içindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Sevgili İkizler Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, kendimizi huzurlu ve güvende hissetmiyoruz. Birisinden veya bir şeylerden kopmak, uzaklaşmak arzumuz yükseliyor. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yengeçler Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, başkalarıyla ilişkimizde bizi rahatsız eden, baskılayan, zorlayan şartlardan kurtulma arzumuzu vurguluyor. Kimseye değil kendi gücümüze güvenmek, maddi-manevi açıdan güçlü olmak istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Sevgili Aslanlar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Gerek ilişkimizde gerekse hayatın her alanında bizi baskı altına alan her şeyden uzaklaşmak niyetindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Başaklar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, mecburi olan ve bizi zorlayan her şeyden uzaklaşmak, kendimizi yenilemek arzumuzu işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Sevgili Teraziler Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, güvende yaşamak arzumuzu işaret ediyor. Maddi-manevi açıdan bize baskı uygulayan kişilere ve zorluklara isyan edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Sevgili Akrepler Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, ilişkide güven arzumuzun işaretçisidir. Baskı kuran, bize saygı duymayan biriyle olamayız. Bireyliğimizi koruma arzumuz bu saatlerde epeyce yoğun. Buna saygı duymayan kişilere tepki gösteririz. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Sevgili Yaylar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, güvenli bir yaşam arzumuzu vurguluyor. Bu arzuyla yeni arayışlar içindeyiz. Belki de farklı bir şehre taşınmayı, memnun olmadığımız işimizden ayrılmayı düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Sevgili Oğlaklar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, huzur ve güven dolu bir hayat ve kaliteli bir yaşama duyulan özlemin işaretçisidir. Maddi şartlarımızı iyileştirmenin yollarını arayacağız. Finansal açıdan güçlü olmak isteyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Sevgili Kovalar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, ailede huzur ve maddi-manevi güvencenin önemini vurguluyor. Uzun süredir devam eden problemler yüzünden gerginiz. Bunlara mutlaka çare bulmak istiyoruz. Belki de bu yüzden en ufak bir sorun karşısında tepki gösterebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Sevgili Balıklar, Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, maddi-manevi anlamda huzur bulmaya ihtiyacımız var. Bu yüzden gergin olabiliriz. Bazı kişilere ve olaylara tepki gösterebiliriz. Yeni bir çevreye taşınmayı düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız
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