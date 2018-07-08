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Günlük burç yorumları: 8 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 08:40 | Son Güncelleme

8 Temmuz Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. Astrolog İrem Su, burç tahminlerinde sizleri neler beklediğini yazdı. Bugün aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için haftanın son gününe özel günlük yorumlar. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 yılı burç yorumları.

Günlük burç yorumları: 8 Temmuz Pazar İrem Su'dan burç yorumları

8 Temmuz Pazar günü için İrem Su'dan günlük burç yorumları haberimizde. İrem Su'yun eşsiz burç yorumları, tavsiyeleri ile birlikte; koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. İrem Su'nun günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Astrolog İrem Su da her gün burçların durumu hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te İrem Su'yun burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları, 1-8 Temmuz haftalık burç yorumları, Haziran ayı burç yorumları ve 2018 burç yorumları...

İREM SU'DAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 TEMMUZ

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, maddi-güvence arzusuyla ileriye dönük hedefler belirlemenin işaretçisidir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

SSevgili Boğalar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, kendimizi güvende hissetme arzumuzu işaret ediyor. Geçerliliğini çoktan kaybetmiş, maddi-manevi anlamda bize bir şey kazandırmayan her şeyden uzak durmak istiyoruz. Yeni bir arayış içindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, kendimizi huzurlu ve güvende hissetmiyoruz. Birisinden veya bir şeylerden kopmak, uzaklaşmak arzumuz yükseliyor. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, başkalarıyla ilişkimizde bizi rahatsız eden, baskılayan, zorlayan şartlardan kurtulma arzumuzu vurguluyor. Kimseye değil kendi gücümüze güvenmek, maddi-manevi açıdan güçlü olmak istiyoruz. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Gerek ilişkimizde gerekse hayatın her alanında bizi baskı altına alan her şeyden uzaklaşmak niyetindeyiz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başaklar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, mecburi olan ve bizi zorlayan her şeyden uzaklaşmak, kendimizi yenilemek arzumuzu işaret ediyor. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, güvende yaşamak arzumuzu işaret ediyor. Maddi-manevi açıdan bize baskı uygulayan kişilere ve zorluklara isyan edebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, ilişkide güven arzumuzun işaretçisidir. Baskı kuran, bize saygı duymayan biriyle olamayız. Bireyliğimizi koruma arzumuz bu saatlerde epeyce yoğun. Buna saygı duymayan kişilere tepki gösteririz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, güvenli bir yaşam arzumuzu vurguluyor. Bu arzuyla yeni arayışlar içindeyiz. Belki de farklı bir şehre taşınmayı, memnun olmadığımız işimizden ayrılmayı düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlaklar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, huzur ve güven dolu bir hayat ve kaliteli bir yaşama duyulan özlemin işaretçisidir. Maddi şartlarımızı iyileştirmenin yollarını arayacağız. Finansal açıdan güçlü olmak isteyeceğiz. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kovalar Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, ailede huzur ve maddi-manevi güvencenin önemini vurguluyor. Uzun süredir devam eden problemler yüzünden gerginiz. Bunlara mutlaka çare bulmak istiyoruz. Belki de bu yüzden en ufak bir sorun karşısında tepki gösterebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balıklar, Saat 06:52 Ay-Mars görünümü, maddi-manevi anlamda huzur bulmaya ihtiyacımız var. Bu yüzden gergin olabiliriz. Bazı kişilere ve olaylara tepki gösterebiliriz. Yeni bir çevreye taşınmayı düşünebiliriz. Devamını okumak için tıklayınız

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